Les ventes résidentielles au Canada continuent de grimper en novembre

OTTAWA, Ontario, 16 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- En novembre, les ventes résidentielles enregistrées sur les systèmes MLS® canadiens ont augmenté de nouveau, après la hausse-surprise d’octobre.

Les ventes ont augmenté de 2,8 % en novembre par rapport à octobre et se situent maintenant à un niveau cumulatif de 18,4 % supérieur à celui de mai, juste avant la première réduction des taux d’intérêt au début de juin. La hausse de novembre a été alimentée par des gains dans le Grand Vancouver, à Calgary, dans le Grand Toronto et à Montréal, ainsi que par des augmentations à deux chiffres dans certaines petites villes de l’Alberta et de l’Ontario.

« Non seulement les ventes sont en hausse, mais les conditions du marché commencent à se resserrer. En novembre, les prix ont également augmenté considérablement à l’échelle nationale pour la première fois depuis près d’un an et demi, a déclaré Shaun Cathcart, économiste principal de l’ACI. Normalement, on s’attend à ce que le marché fasse une pause pendant l’hiver avant de reprendre au printemps; cependant, la dernière réduction de 50 points de base de la Banque du Canada, ainsi qu’un assouplissement des règles hypothécaires, pourraient se traduire par un marché plus actif que d’habitude. »

L’Indice des prix des propriétés MLS® (IPP MLS®) composé et national a augmenté de 0,6 % d’octobre à novembre 2024, soit la plus forte hausse d’un mois à l’autre depuis juillet dernier.

Faits saillants de novembre

Les ventes résidentielles nationales ont affiché une hausse de 2,8 % d’un mois à l’autre.

Les ventes mensuelles réelles (non désaisonnalisées) ont augmenté de 26 % comparativement à novembre 2023.

Le nombre de propriétés nouvellement inscrites a légèrement baissé de 0,5 % d’un mois à l’autre.

L’Indice des prix des propriétés MLS ® (IPP MLS ® ) a augmenté de 0,6 % d’un mois à l’autre, mais a diminué de 1,2 % d’une année à l’autre.

(IPP MLS ) a augmenté de 0,6 % d’un mois à l’autre, mais a diminué de 1,2 % d’une année à l’autre. Le prix moyen réel (non désaisonnalisé) des propriétés vendues au pays a augmenté de 7,4 % d’une année à l’autre.



Les nouvelles inscriptions ont légèrement diminué de 0,5 % d’un mois à l’autre en novembre, après une baisse plus importante de 3 % en octobre. Les ventes ayant également augmenté en novembre, le ratio des ventes par rapport aux nouvelles inscriptions à l’échelle nationale s’est resserré à 59,2 %, en hausse par rapport à 57,3 % en octobre. Cette mesure s’est située entre 52 % et 53 % entre avril et septembre de cette année. La moyenne à long terme de ce ratio est de 55 %. On parle normalement d’un marché de l’habitation équilibré lorsque le ratio des ventes par rapport aux nouvelles inscriptions se situe entre 45 et 65 %.

« Octobre et novembre ont marqué le début de la reprise tant attendue des ventes résidentielles, la combinaison de coûts d’emprunt plus bas et d’un plus grand choix de propriétés ayant incité les acheteurs à intégrer le marché, a déclaré James Mabey, président de l’ACI. Si vous souhaitez acheter ou vendre une propriété dans les mois à venir, la première étape consiste toujours à communiquer avec un courtier ou agent immobilier de votre région. »

À la fin de novembre 2024, un peu plus de 160 000 propriétés étaient inscrites à la vente dans l’ensemble des systèmes MLS® canadiens, ce qui représente une hausse de 8,9 % par rapport à l’année précédente, mais reste inférieur à la moyenne à long terme pour cette période de l’année, qui est d’environ 178 000 inscriptions.

On comptait 3,7 mois d’inventaire à l’échelle nationale à la fin de novembre 2024, soit une baisse par rapport aux 3,8 mois enregistrés à la fin d’octobre et le niveau le plus bas en 14 mois. La moyenne à long terme de cette mesure est d’environ 5,1 mois; un marché favorable aux vendeurs étant inférieur à 3,6 mois et un marché favorable aux acheteurs étant supérieur à 6,5 mois.

L’IPP MLS® composé national (non désaisonnalisé) était inférieur de 1,2 % par rapport à novembre 2023, soit la plus faible baisse depuis avril. Le prix moyen réel (non désaisonnalisé) des propriétés vendues au pays en novembre 2024 s’est établi à 694 411 $, soit une hausse de 7,4 % comparativement au même mois l’an dernier.

Le prochain rapport de statistiques de l’ACI sera publié à 9 h (HE) le mercredi 15 janvier 2025. L’ACI publiera ses prochaines prévisions à 11 h le mercredi 15 janvier 2025.

VEUILLEZ NOTER que les renseignements dans ce communiqué comprennent à la fois les données des systèmes MLS® sur les principaux marchés et sur les ventes réalisées à l’échelle nationale le mois précédent.

L’ACI tient à signaler que le prix moyen peut servir à déterminer les tendances au cours d’une période, mais qu’il ne désigne pas les prix réels dans les centres composés de quartiers très différents et qu’il ne tient pas compte des différences de prix d’une région géographique à l’autre. Les renseignements statistiques que renferme la présente analyse comprennent toutes les catégories de propriétés.

Les systèmes MLS® sont des systèmes de vente collaboratifs utilisés uniquement par les chambres immobilières canadiennes aux fins de la diffusion maximale des propriétés à vendre.

L’Association canadienne de l’immobilier (ACI) est l’une des plus grandes associations à vocation unique au Canada et représente plus de 160 000 courtiers et agents immobiliers détenteurs du titre REALTOR® répartis parmi 66 chambres et associations immobilières.

Plus de renseignements sont affichés au http://CREA.ca/fr/statistics.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec :

Pierre Leduc, Relations auprès des médias

L’Association canadienne de l’immobilier

Téléphone : 613-237-7111 ou 613-884-1460

Courriel : pleduc@CREA.ca

Un graphique associé à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/aecdf91a-89e6-40a0-b63c-86f2fb382e49/fr

Ventes résidentielles mensuelles Ventes résidentielles mensuelles, novembre 2024

