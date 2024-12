Lehdistötiedote 16.12.2024

Honkarakenne ja Saipro Group avasivat Joulupukin kylän Uzbekistanissa

Saipro Group ja Honkarakenne juhlistivat Joulupukin kylän avajaisia tiistaina 10.12.2024 Green Hills Resortissa, Uzbekistanissa. Tilaisuus houkutteli paikalle arvovaltaisia kansainvälisiä vieraita, jotka pääsivät tutustumaan ainutlaatuiseen kohteeseen.





Joulupukin kylä tarjoaa unohtumattomia elämyksiä ja esittelee suomalaista kulttuuria paikallisille ja kansainvälisille vierailijoille. Kylässä kävijät voivat nauttia aidosta joulutunnelmasta, interaktiivisista teatteriesityksistä ja viihdeohjelmasta.

Teemapuisto on osa Green Hills Resortia ja se toteutettiin Joulupukkisäätiön lisenssillä. Honkarakenne työskentelee tiiviisti paikallisen yhteistyökumppaninsa Saipro Groupin kanssa alueen kehittämisessä.

”Tämä on meille erittäin tärkeä tilaisuus markkinoida tuotteitamme Uzbekistanissa, jossa olemme toimineet yhteistyökumppanimme kanssa jo vuosien ajan. On ilahduttavaa osallistua projektiin, joka edustaa suomalaista osaamista terveellisen ja ekologisen asumisen osa-alueella, toteaa Honkarakenteen toimitusjohtaja Marko Saarelainen.”





Uzbekistanin Green Hills Resort laajenee

Green Hills Resort, sijaitsee Keski-Aasiassa Aktash-nimisessä vuoristossa noin 60 kilometriä Uzbekistanin pääkaupungista Taškentista.

Green Hills Resortin tavoitteena on luoda ainutlaatuinen, ympäristöystävällinen ja ekologinen vapaa-ajan kohde, jossa voi viettää laadukasta aikaa kauniissa vuoristoympäristössä nauttien puhtaasta ilmasta, hyvästä ravinnosta ja kiireettömistä päivistä. Resort tarjoaa vierailijoilleen upeita maisemia, monipuolista tekemistä ja unohtumattomia kokemuksia. Alueella voi vuokrata esimerkiksi polkupyörän, harrastaa liikuntaa tai tehdä vaellusretkiä lähivuoristoissa.

Honkarakenne on toimittanut alueelle 11 rakennusta, joista 10 on noin 100 m² huviloita ja yksi noin 220 m² huvila. Jokaisesta Hongan toimittamasta huvilasta aukeaa upeat näkymät vuorille ja laaksoon, ja itse talot sulautuvat harmonisesti ympäristöön. Alueen ensimmäisen vaiheen avajaiset pidettiin kesällä 2022. Yhteistyö jatkuu edelleen saumattomasti nyt tämän joulukuisen merkkipaalun jälkeen.





Suomen virallinen edustus avajaistapahtumassa

Joulukuun 10. päivänä 2024 Green Hills Resortissa pidettiin myös gaalavastaanotto Suomen itsenäisyyden 107. vuosipäivän kunniaksi. Suomen virallisina edustajina tilaisuuteen oli kutsuttuna Suomen Uzbekistanin suurlähettiläs Ilkka Räisänen sekä Lapin maakuntajohtaja Hannu Takkula.

Tilaisuus toi yhteen diplomaattikunnan edustajia, kansainvälisiä järjestöjä, elinkeinoelämän toimijoita sekä kulttuuri- ja koulutusalojen asiantuntijoita. Tämä korosti Suomen ja Uzbekistanin välistä läheistä yhteistyötä ja keskinäistä kunnioitusta.

Juhlapäivä yhdisti kulttuuria, diplomatiaa, iloista juhlatunnelmaa ja kansainvälistä kauppaa luoden pohjaa entistä tiiviimmälle yhteistyölle maidemme välillä.





Lisätietoja:

Marko Saarelainen, toimitusjohtaja

p. +358 40 542 0254

marko.saarelainen@honka.com

Maria Turenkova, myyntijohtaja Keski-Aasia

p. +358 50 4136152

maria.turenkova@honka.com

Honkarakenne Oyj valmistaa terveellisiä ja ympäristöystävällisiä korkealaatuisia hirsitaloja, loma-asuntoja ja julkisia rakennuksia. Sen rakennukset valmistetaan massiivipuusta Honka®-brändillä. Yritys on toimittanut jo 90 000 rakennusta yli 50 maahan. Honka-hirsitalot valmistetaan yhtiön omalla tehtaalla Karstulassa. Vuonna 2023 Honkarakenne-konsernin liikevaihto oli 46,3 miljoonaa euroa, josta viennin osuus oli 31 %. www.honka.com

SAIPRO GROUP LLC on toiminut Uzbekistanin markkinoilla vuodesta 1999 ja sillä on ammattitaitoinen tiimi, joka tarjoaa laajan valikoiman konsultointipalveluita liikeideoista niiden toteutukseen.

Nykyään konserni omistaa useita yrityksiä, erityisesti medialiiketoiminnan: kaksi tv-kanavaa (Uzreport TV - uutiskanava ja FTV musiikki- ja viihdekanava), mainostoimisto Premium Media Limited; Matkailutoiminta (Green Hills Resort); Viihde (Santa Claus Park).

Saipro Group on Honkarakenne Oyj:n virallinen jälleenmyyjä Uzbekistanissa.

www.saipro.uz

