Franc succès de la première édition du salon Tech IT

Les organisateurs du salon Tech IT qui s’est déroulé sur Rennes le 10 décembre annoncent avoir marqué l’essai pour cette première édition qui a réuni les principaux acteurs de la tech de la région et permis aux entreprises d’accéder à de précieux contacts pour évoquer leurs sujets de transformation digitale autour de thématiques de premier plan comme la cybersécurité, les réseaux, les outils de communication ou encore l’Intelligence artificielle.

Quelques grands chiffres de cette première édition :

Plus de 140 inscrits

Plus de 100 personnes présentes pour la conférence IA

4 grands ateliers thématiques : sécurité, 5G, réalité virtuelle et virtualisation

7 sponsors majeurs

L’équipe organisatrice de Tech IT « L'événement Tech IT avait pour ambition de mettre les nouvelles technologies au service des performances de l’entreprise. Tech IT 2024 a réuni Directions générales, Directions informatiques et équipes en charge de la gestion de l’IT. Au total, plus de 100 visiteurs qualifiés ont assisté à cette première édition. Nous remercions nos principaux sponsors à l’image d’Ericsson, Sophos, Microsoft, Synergiz, provectio ou encore TD Synnex de nous avoir fait confiance pour cette première édition qui a été un réel succès opérationnel générateur de précieuses prises de contact. »

Forts du succès de ce salon, l’équipe organisatrice planifie en 2025 une seconde édition plus dimensionnée où de nouveaux exposants seront associés afin d’étendre le champ des sujets évoqués. L’objectif étant de devenir le premier salon de référence lié à l’usage des technologies à destination des professionnels de la région ouest.

« Organiser sur Rennes un salon d’ampleur sur le sujet de la transformation numérique est une réelle opportunité d’offrir aux décideurs locaux la possibilité d’échanger en proximité avec des intégrateurs, opérateurs et éditeurs qui peuvent les accompagner pragmatiquement dans la mise en œuvre de leurs projets. Nous travaillons d’ores et déjà à la préparation de l’édition 2025 de Tech IT. »

