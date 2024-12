Communiqué de presse

La France choisit Eviden pour sécuriser les systèmes de transport intelligents et coopératifs (C-ITS)

L'infrastructure à clé publique (PKI) C-ITS d'IDnomic jouera un rôle clé dans la sécurisation des informations partagées entre les infrastructures routières connectées françaises et les usagers de la route.

Paris, France – le 16 décembre 2024 - Eviden, la ligne d’activité du Groupe Atos leader dans les domaines du digital, du cloud, du big data et de la sécurité, annonce aujourd'hui qu'elle a remporté le contrat national de PKI pour le système de transport intelligent et coopératif (C-ITS) auprès de la Direction Générale des Infrastructures de Transport et des Services de Mobilité (DGITM), qui dépend du Ministère des Partenariats avec les Territoires et de la Décentralisation (MPTD). Dans le cadre de ce contrat de quatre ans, qui comprend deux années d'extension optionnelle, Eviden déploiera sa solution IDnomic C-ITS PKI pour soutenir une communication sécurisée et interopérable à travers tous les C-ITS en France. Le déploiement national est prévu pour 2025.

La France, l'un des pays leaders en matière de C-ITS, a choisi de se doter de son propre système de transport intelligent national, conformément au cadre technique et réglementaire de sécurité européen. Grâce aux C-ITS, les communications inter-véhiculaires, et les communications entre les infrastructures routières, les véhicules et les autres usagers de la route sont désormais possibles. En permettant d'anticiper les événements qui peuvent se produire hors du champ de perception des véhicules et de leurs conducteurs, les C-ITS fournissent de nouveaux services afin d'éviter les accidents, réduire le nombre de morts, et favoriser une mobilité plus efficace et plus respectueuse de l'environnement.

L'interopérabilité entre tous les systèmes est garantie par un ensemble de normes européennes et de règles d'harmonisation. Les entités publiques telles que la gendarmerie, la police nationale ou les pompiers, ainsi que les opérateurs d'infrastructures routières - État français, départements, villes ou concessionnaires privés d'autoroutes - déploieront ou déploient déjà des stations de communication le long de l'infrastructure et dans leurs véhicules. La PKI C-ITS IDnomic d'Eviden sera cruciale pour assurer la sécurité et la confidentialité de leurs communications et pour apporter la confiance numérique nécessaire à l'exploitation de services aussi sensibles. Elle garantira l'interopérabilité à l'échelle européenne avec tous les fournisseurs de solutions C-ITS respectant un cadre de sécurité équivalent.

Simon Ulmer, Group VP, Head of Digital ID chez Eviden, Atos Group a déclaré : "Le fait que le gouvernement français nous ait sélectionnés pour fournir et opérer la nouvelle "PKI C-ITS FR" démontre une fois de plus le leadership d'Eviden en matière de sécurité C-ITS. Cette collaboration souligne l'excellence de nos solutions. Nous sommes honorés de la confiance du ministère et enthousiastes à l'idée de continuer à faire progresser l'écosystème C-ITS français vers une mobilité plus sûre, plus intelligente et plus verte."

A propos d’Eviden[1]

Eviden est un leader technologique de nouvelle génération, spécialiste d’une transformation numérique fiable, durable et basée sur les données, qui dispose d’un solide portefeuille de technologies brevetées. Son positionnement de leader mondial dans le calcul avancé, la sécurité, l’IA, le cloud et les plateformes numériques lui permet de fournir une expertise approfondie pour l’ensemble des secteurs d’activité, dans plus de 47 pays. En rassemblant 41 000 talents de classe mondiale, Eviden élargit les possibilités offertes par les données et la technologie sur le continuum numérique, dès aujourd’hui et pour les générations à venir. Eviden est une société du groupe Atos qui réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 5 milliards d’euros.

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 82 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 10 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

[1] Les activités Eviden regroupent les marques suivantes: AppCentrica, ATHEA, Cloudamize, Cloudreach, Cryptovision, DataSentics, Edifixio, Energy4U, Engage ESM, Evidian, Forensik, IDEAL GRP, In Fidem, Ipsotek, Maven Wave, Profit4SF, SEC Consult, Visual BI, Worldgrid, X-Perion. Eviden est une marque déposée. © Eviden SAS, 2024.

Zohra Dali - zohra.dali.external@eviden.com - +33 (0) 6 71 92 71 87

