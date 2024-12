Preisgekrönte Innovation: Iglucraft ist führend in der Zukunft des nachhaltigen Reisens

TALLINN, Estland, Dec. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Iglucraft ist ein Hersteller einiger der einzigartigsten, handgefertigten Hütten und Saunen auf dem heutigen Markt. Iglucraft kombiniert alte Schindeltechniken mit modernem Design und bietet handgefertigte Igluhütten und Iglusaunas an, die sich nahtlos in ihre natürliche Umgebung einfügen und den Gästen ein wirklich intensives Naturerlebnis bieten. Diese außergewöhnlichen Kreationen definieren die Art und Weise neu, wie Reisende Gastfreundschaft erleben, und machen jeden Aufenthalt zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Erfahrungen schaffen, die herausstechen

In einer zunehmend wettbewerbsorientierten Reisebranche hebt sich Iglucraft durch Produkte hervor, die es Unternehmen ermöglichen, unvergessliche Erlebnisse in einzigartigen Umgebungen zu schaffen, sei es an Land oder in Häfen. Diese einzigartigen Kreationen sind nicht nur auf Schönheit, sondern auch auf Funktionalität ausgelegt – außen rustikal, innen ein 5-Sterne-Erlebnis. Ob es sich um einen gemütlichen Abend in einer Igluhütte oder eine entspannende Sitzung in einer Iglusauna handelt, die handgefertigten Produkte von Iglucraft bieten einen ruhigen Rückzugsort für diejenigen, die etwas suchen, das sie noch nie zuvor erlebt haben.

Iglucraft verändert nicht nur das Reiseerlebnis für Gäste, sondern auch die Arbeitsweise von Unternehmen. Das Unternehmen besitzt den Iglupark, ein einzigartiges Hotelresort am Meer, das über eine umfassende Auswahl an Igluhütten und Iglusaunen verfügt. Mit seiner bemerkenswerten Lage und atemberaubenden Architektur ist der Iglupark fast immer ausgebucht, was die Beliebtheit und Rentabilität der Entwürfe von Iglucraft beweist. Er wurde kürzlich von der Tourismusbranche bei den diesjährigen Tourismuspreisen als bestes Tourismusprodukt des Jahres 2024 ausgezeichnet.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist unter nachfolgendem Link verfügbar.

Gewinnbringende Partnerschaften

Andere Gastgewerbebetriebe sind diesem Beispiel gefolgt und haben mehrere Iglucraft-Einheiten installiert. Der Ree Safari Park in Dänemark hat mehrere Igluhütten aufgebaut und bietet seinen Gästen so die außergewöhnliche Erfahrung, Wildtiere in der Nähe ihrer Hütten umherstreifen zu sehen, während ein Projekt in Pfarrwerfen, Österreich, Igluhütten in eine atemberaubende Alpenlandschaft integriert. Diese Unternehmen haben als Ergebnis eine deutliche Zunahme der Gästebindung, der wiederholten Besuche und der Inanspruchnahme von Premium-Preisen verzeichnet.

„Reisende von heute wollen Authentizität und Komfort“, so Priit Kallas, CEO von Iglucraft. „Unsere Produkte helfen Unternehmen, diese Anforderungen zu erfüllen. Für den Geschäftsinhaber ist das finanziell sinnvoll.“

Mit Blick auf das Jahr 2025 hilft Iglucraft Ihrem Gastgewerbe, sich so zu positionieren, dass es vom wachsenden Interesse an einzigartigen Reiseerlebnissen profitieren kann. Da Reisende nach naturnahen Unterkünften suchen, sind die außergewöhnlichen, einzigartigen Hütten und Saunen von Iglucraft attraktiver denn je.

Kontaktinformation: taketime@iglucraft.com

