Valour annonce l’incroyable lancement sur le marché boursier Spotlight de 20 nouveaux ETP d’actifs numériques

Valour a lancé simultanément 20 nouveaux ETP d’actifs numériques sur le marché boursier Spotlight. Il s’agit du lancement d’ETP en une seule et même journée le plus important dans l’histoire de Valour, lui permettant ainsi d’élargir son portefeuille à plus de 60 ETP cotés sur les bourses européennes. Accès innovant aux actifs numériques : Les nouveaux ETP offrent aux investisseurs une exposition sécurisée et réglementée à une gamme variée de technologies blockchain de pointe, soutenant la mission de Valour de faire le lien entre la finance traditionnelle et l’avenir décentralisé.

Les nouveaux ETP offrent aux investisseurs une exposition sécurisée et réglementée à une gamme variée de technologies blockchain de pointe, soutenant la mission de Valour de faire le lien entre la finance traditionnelle et l’avenir décentralisé. Objectifs de croissance ambitieux : Valour vise à étendre son offre de produits à 100 ETP d’ici la fin de l’année 2025, ce qui renforcera sa position de leader dans la démocratisation de l’accès aux actifs numériques par le biais des bourses traditionnelles.





TORONTO, 14 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- DeFi Technologies Inc. (la « Société » ou « DeFi Technologies ») (CBOE CA : DEFI) (GR : R9B) (OTC : DEFTF), une société de technologie crypto-native pionnière dans la convergence des marchés de capitaux traditionnels avec le monde de la finance décentralisée (« DeFi »), se réjouit d’annoncer que ses filiales Valour Inc. et Valour Digital Securities Limited (collectivement « Valour »), émetteurs leaders de produits négociés en bourse (ou « ETP ») dont la vocation consiste à simplifier l’accès aux actifs numériques, ont lancé simultanément 20 nouveaux ETP sur le marché boursier Spotlight. Cette croissance d’envergure offre aux investisseurs une exposition diversifiée à un large éventail d’actifs numériques innovants.

Avec ce lancement historique de 20 nouveaux ETP, Valour consolide sa position de leader dans le domaine de l’accès réglementé aux actifs numériques. Cette étape importante, à savoir le lancement le plus considérable en une seule et même journée de l’histoire de Valour, démontre notre engagement dans la démocratisation de l’accès aux actifs numériques sur les bourses traditionnelles. Grâce à l’élargissement de notre gamme de produits et l’inclusion d’un éventail diversifié d’actifs numériques innovants, nous offrons aux investisseurs la possibilité de prendre part à ce marché en pleine évolution. À la suite de ce lancement, Valour disposera d’un portefeuille impressionnant de plus de 60 ETP cotés sur diverses bourses européennes, dont plusieurs représentent des premières mondiales dans leurs catégories respectives. Après avoir atteint l’objectif ambitieux d’une augmentation significative à plus de 50 ETP offerts d’ici la fin de cette année, Valour s’est désormais fixé un objectif bien plus audacieux, à savoir 100 ETP d’ici la fin de l’année 2025. Valour reste résolument axé sur la présentation de voies sécurisées, réglementées et accessibles pour l’investissement dans les actifs numériques.

Johan Wattenström, cofondateur de Valour, a déclaré : « Ce lancement historique de 20 nouveaux ETP représente un moment décisif pour Valour et l’industrie des actifs numériques. En introduisant simultanément une gamme aussi diversifiée de produits innovants, nous ne nous contentons pas d’élargir notre portefeuille. Nous offrons également aux investisseurs un accès à l’avant-garde de la technologie blockchain. Avec plus de 60 ETP désormais cotés sur les bourses européennes, dont plusieurs offres en première mondiale, nous remplissons notre mission de faire le lien entre la finance traditionnelle et l’avenir décentralisé. Cette étape ouvre la voie à notre objectif ambitieux d’atteindre 100 ETP d’ici la fin de l’année 2025, et réaffirme notre dévouement à proposer des voies sécurisées, réglementées et accessibles pour l’investissement dans les actifs numériques. Nous ne nous bornons pas à suivre l’évolution rapide du marché des crypto-monnaies. Nous prenons les devants en proposant ces opportunités aux investisseurs par le biais de produits réglementés sur des bourses traditionnelles ».

Olivier Roussy Newton, PDG de DeFi Technologies et cofondateur de Valour, a ajouté : « Ce lancement par Valour représente un moment décisif pour DeFi Technologies et l’écosystème des actifs numériques dans son ensemble. Non seulement nous élargissons notre offre, mais nous redéfinissons également fondamentalement la manière dont les investisseurs traditionnels peuvent s’impliquer dans la technologie blockchain de pointe. L’accomplissement de Valour met l’accent sur l’engagement de notre groupe à combler le fossé entre la finance conventionnelle et l’avenir décentralisé. Alors que nous définissons nos ambitions pour 2025, DeFi Technologies consolide sa position d’avant-garde dans le secteur, en favorisant l’accès aux actifs numériques grâce à des produits réglementés, sécurisés et accessibles. Ce lancement majeur témoigne de l’expertise de notre équipe et de notre engagement inébranlable à fournir aux investisseurs les outils dont ils ont besoin pour participer à la révolution financière du Web3 et de la DeFi ».

Liste des ETP nouvellement lancés :

Valour Sei (SEI) SEK est un ETP qui suit le cours de SEI, la cryptomonnaie native de la blockchain Sei. Conçue comme une blockchain de couche 1 hautement performante, Sei est optimisée pour le trading, offrant une vitesse, une évolutivité et une fiabilité inégalées. Son architecture innovante permet aux échanges décentralisés (« ) et aux applications DeFi de bénéficier d’une finalité instantanée et de faibles coûts de transaction, en faisant ainsi une plateforme idéale pour les applications financières. Avec un écosystème en pleine expansion et un accent mis sur l’autonomisation des développeurs et des utilisateurs, Sei se positionne comme un acteur clé dans l’évolution du commerce décentralisé et de l’infrastructure Web3. Les détenteurs de SEI peuvent participer activement à la gouvernance du réseau, au jalonnement et à la croissance de l’écosystème, contribuant ainsi à une communauté blockchain dynamique et tournée vers l’avenir. Capitalisation boursière : 2,21 milliards de dollars

Valour Worldcoin (WLD) SEK est un ETP qui suit le WLD, cryptomonnaie native de l’écosystème Worldcoin. Worldcoin associe la technologie biométrique à celle de la blockchain pour permettre une vérification d’identité sécurisée et respectueuse de la vie privée, et promouvoir un accès financier universel. Conçu dans un souci d’inclusion à l’échelle mondiale, il soutient des initiatives telles que le revenu de base universel et favorise une participation équitable aux économies numériques. Les détenteurs de WLD participent à une vision de la finance accessible et décentralisée, contribuant ainsi à une communauté mondiale plus inclusive. Capitalisation boursière : 2,14 milliards de dollars

Valour Aptos (APT) SEK est un ETP qui suit l’APT, cryptomonnaie native de la blockchain Aptos. Aptos est une blockchain de couche 1 de nouvelle génération conçue dans un souci d’évolutivité, de fiabilité et de sécurité, offrant une expérience sans accroc pour les applications décentralisées (« ). Grâce à Move, son langage de programmation innovant, Aptos permet des transactions rapides et propose un écosystème facile d’utilisation pour les développeurs. Axé sur l’amélioration de la facilité d’utilisation et de l’adoption du Web3, Aptos fournit une infrastructure solide pour les NFT, la DeFi, et bien plus encore. Les détenteurs d’APT peuvent participer au jalonnement, à la gouvernance et à la croissance de l’écosystème, contribuant ainsi à une blockchain conçue pour la performance et un avenir numérique prospère. Capitalisation boursière : 6,2 milliards de dollars

Valour ASI (FET) SEK est un ETP qui suit le FET, jeton natif de l’écosystème Fetch.ai. Fetch.ai combine l’IA et la blockchain pour créer des agents autonomes qui optimisent les systèmes dans des secteurs tels que la chaîne d’approvisionnement, la finance et la mobilité. Le jeton FET permet l’exécution de contrats intelligents, le jalonnement et la gouvernance, en stimulant les capacités du réseau alimentées par l’IA. Dans le cadre d’une récente fusion de trois plateformes décentralisées d’IA, Fetch.ai, SingularityNET et Ocean Protocol, FET a évolué dans le but d’uniformiser les fonctionnalités sur les applications, simplifiant son utilisation pour une meilleure compatibilité et évolutivité entre elles. Les détenteurs de FET contribuent à faire progresser les solutions d’IA décentralisées pour une économie numérique plus intelligente et plus efficace. Capitalisation boursière : 4,1 milliards de dollars

Valour Render (RENDER) SEK est un ETP qui suit RENDER, cryptomonnaie native du réseau Render. Render s’appuie sur la technologie blockchain pour décentraliser le rendu basé sur le GPU, offrant aux créateurs un accès rentable et évolutif à la puissance de calcul pour les effets visuels, les jeux et la conception. Conçu pour favoriser la créativité numérique, le réseau Render met en relation les utilisateurs à la recherche de services de rendu avec les propriétaires de GPU, optimisant ainsi les ressources et réduisant les coûts. Les jetons RENDER sont utilisés pour le paiement et l’incitation des participants au réseau, favorisant une collaboration transparente au sein de l’écosystème créatif. Les détenteurs de RENDER soutiennent une vision décentralisée de l’informatique, contribuant à l’innovation et à l’accessibilité dans les industries des arts numériques et du divertissement. Capitalisation boursière : 4,6 milliards de dollars

Valour Aerodrome (AERO) SEK est un ETP qui suit AERO, jeton natif d’Aerodrome Finance sur le réseau Base. Base de Coinbase est une blockchain de couche 2 conçue dans un souci d’évolutivité et de transactions à faible coût. Aerodrome est un teneur de marché automatisé (AMM) de nouvelle génération conçu pour des swaps de jetons efficaces et l’apport de liquidités. Les jetons AERO servent d’actifs dans les secteurs des services publics et de la gouvernance, permettant aux détenteurs de les verrouiller dans le but d’obtenir un droit de vote et des récompenses provenant des frais de trading. Par l’optimisation des opérations de DeFi mettant l’accent sur la participation des utilisateurs et les incitations, Aerodrome favorise un écosystème financier décentralisé, axé sur la communauté. Capitalisation boursière : 1,3 milliard de dollars

Valour Arweave (AR) SEK est un ETP qui suit AR, jeton natif du réseau Arweave. Arweave est un protocole de stockage décentralisé conçu pour le stockage permanent de données à un coût unique, garantissant que l’information reste accessible indéfiniment. S’appuyant sur sa technologie blockweave distincte, Arweave permet une récupération rapide, évolutive et peu coûteuse des données. Le jeton AR sert à payer le stockage des données et à motiver les mineurs maintenant le réseau. En proposant une solution durable pour la préservation du contenu numérique, Arweave favorise un écosystème communautaire qui sécurise l’historique des activités, favorise la transparence et permet aux applications décentralisées de bénéficier d’un stockage fiable et permanent. Capitalisation boursière : 1,4 milliard de dollars

Valour Injective (INJ) SEK est un ETP qui suit INJ, jeton natif du protocole Injective. Injective est une blockchain décentralisée optimisée pour les activités de finance, proposant des solutions rapides, évolutives et compatibles entre elles pour le trading et les prêts, ainsi que pour d’autres applications DeFi. S’appuyant sur une architecture de couche 1, Injective permet des carnets de commande entièrement décentralisés, des swaps constants et une compatibilité entre les différentes chaînes. Le jeton INJ alimente l’écosystème en facilitant le jalonnement, la gouvernance et le paiement des frais. Produit conçu pour améliorer l’accès aux marchés financiers, Injective favorise une plateforme axée sur l’utilisateur et la communauté soutenant l’innovation et l’inclusion dans l’univers de la finance décentralisée. Capitalisation boursière : 2,7 milliards de dollars

Valour Aave (AAVE) SEK est un ETP qui suit AAVE, jeton natif du protocole Aave. Aave est une plateforme DeFi permettant aux utilisateurs de prêter, d’emprunter et de percevoir des intérêts sur des actifs numériques par le biais d’un écosystème sécurisé et non dépositaire. Alimenté par des contrats intelligents sur Ethereum et d’autres blockchains, Aave propose des fonctionnalités innovantes telles que des prêts instantanés ou encore des taux d’intérêt variables. Le jeton AAVE est utilisé pour la gouvernance, le jalonnement et la sécurisation du protocole, permettant ainsi aux détenteurs d’influer sur les décisions importantes et d’obtenir des récompenses. En valorisant la transparence et l’accessibilité, Aave favorise un écosystème financier solide et inclusif dans le secteur de l’économie décentralisée. Capitalisation boursière : 4 milliards de dollars

Valour Pendle (PENDLE) SEK est un ETP qui suit PENDLE, jeton natif du protocole Pendle Finance. Pendle est une plateforme DeFi qui permet aux utilisateurs la tokenisation et l’échange des rendements futurs, offrant ainsi un meilleur contrôle sur la gestion des rendements. En séparant les actifs porteurs de rendement en différents éléments, à savoir capital et rendement, Pendle permet aux utilisateurs de s’engager dans des stratégies de rendement fixe ou variable. Le jeton PENDLE facilite la participation à la gouvernance et encourage l’apport de liquidités au sein de l’écosystème. Grâce à son approche innovante de la tokenisation des rendements, Pendle améliore la flexibilité et l’efficacité de l’optimisation du rendement DeFi. Capitalisation boursière : 1,02 milliard de dollars

Valour Fantom (FTM) SEK est un ETP qui suit FTM, jeton natif du réseau Fantom. Fantom est une plateforme blockchain évolutive très performante conçue pour les dApps rapides et rentables ainsi que les cas d’utilisation en entreprise. S’appuyant sur Lachesis, son mécanisme de consensus distinct, Fantom permet des transactions presque instantanées avec des frais peu élevés mais une forte sécurité. Le jeton FTM est utilisé pour les frais de transaction, le jalonnement et la gouvernance, permettant aux détenteurs d’influer sur les décisions du réseau et d’obtenir des récompenses. Fantom favorise un écosystème solide qui prend en charge les activités de DeFi et les NFT, ainsi qu’un large éventail d’applications innovantes, contribuant ainsi à l’adoption d’une technologie blockchain efficace. Capitalisation boursière : 3,2 milliards de dollars

Valour Kaspa (KAS) SEK est un ETP qui suit KAS, jeton natif de la blockchain Kaspa. S’appuyant sur son protocole GhostDAG, Kaspa traite les blocs en parallèle, favorisant ainsi une finalisation rapide des transactions et une grande évolutivité. Le jeton KAS est utilisé pour les frais de transaction et la sécurité du réseau par le biais de l’activité de minage. Grâce à sa conception efficace et décentralisée, Kaspa prend en charge les applications blockchain évolutives, permettant l’autonomisation des développeurs et des utilisateurs. Capitalisation boursière : 4 milliards de dollars

Valour Pyth Network (PYTH) SEK est un ETP qui suit PYTH, jeton natif du réseau Pyth. Pyth est un oracle décentralisé qui fournit des données de marché en temps réel et de haute fidélité aux dApps par le biais de blockchains, et ce directement à partir de sources de premier plan. Le jeton PYTH favorise la gouvernance, permettant ainsi aux détenteurs de participer et de voter les décisions relatives au protocole. En fournissant des données précises et actualisées, Pyth Network améliore la fiabilité et l’efficacité des applications financières décentralisées (DeFi). Capitalisation boursière : 1,5 milliard de dollars

Valour Jupiter (JUP) SEK est un ETP qui suit JUP, jeton utilisé sur la plateforme Jupiter. Jupiter est un outil sur la blockchain Solana qui, en se connectant à de nombreux DEX, aide les utilisateurs à obtenir les meilleurs prix lors de l’échange de jetons. Le jeton JUP permet aux utilisateurs de voter les décisions relatives au fonctionnement et à l’amélioration de la plateforme. Associant les liquidités provenant de différentes sources et offrant des outils faciles d’utilisation, Jupiter simplifie et rend plus efficace le trading décentralisé sur Solana. Capitalisation boursière : 1,4 milliard de dollars

Valour Lido DAO (LDO) SEK est un ETP qui suit LDO, jeton utilisé par la plateforme Lido DAO. Lido est un protocole de jalonnement liquide qui permet aux utilisateurs de jalonner leurs cryptomonnaies, comme Ethereum par exemple, tout en ayant accès à la liquidité par le biais de dérivés de jetons jalonnés. Le jeton LDO confère à ses détenteurs des droits de vote sur les décisions relatives au fonctionnement de la plateforme, notamment les frais et les mises à jour du protocole. Grâce à la facilitation du jalonnement et au maintien de la flexibilité avec les tokens jalonnés, Lido simplifie le processus de jalonnement et aide les utilisateurs à gagner des récompenses tout en restant actifs dans l’écosystème DeFi. Capitalisation boursière : 1,6 milliard de dollars

Valour Wormhole (W) SEK est un ETP qui suit W, jeton utilisé sur le réseau Wormhole. Wormhole est un protocole de messagerie inter-chaînes qui permet le transfert d’actifs et d’informations entre différentes blockchains, favorisant la compatibilité dans l’ensemble de l’écosystème décentralisé. Le jeton W est utilisé dans le but de favoriser la gouvernance et d’inciter les participants au réseau responsables du maintien et de la sécurité du protocole. En connectant plusieurs blockchains, Wormhole simplifie le mouvement et la communication des actifs, favorisant ainsi un environnement DeFi plus interconnecté et accessible. Capitalisation boursière : 858,3 millions de dollars

Valour THORChain (RUNE) SEK est un ETP qui suit RUNE, jeton natif du protocole THORChain. THORChain est un réseau de liquidité décentralisé qui favorise les swaps inter-chaînes, permettant ainsi aux utilisateurs d’échanger des actifs directement entre les blockchains sans avoir besoin d’échanges centralisés. Le jeton RUNE alimente le réseau en sécurisant les réserves de liquidités, en permettant les swaps et en participant à la gouvernance. Les détenteurs de RUNE peuvent miser des jetons pour obtenir des récompenses et influer sur les décisions relatives au protocole. En simplifiant les échanges d’actifs et en maintenant une liquidité décentralisée, THORChain améliore la flexibilité et l’accessibilité au sein de l’écosystème DeFi. Capitalisation boursière : 2,1 milliards de dollars

Valour Akash (AKT) SEK est un ETP qui suit AKT, jeton natif du réseau Akash. Akash est une plateforme de cloud computing décentralisée qui met en relation les développeurs avec des ressources informatiques inutilisées, offrant ainsi une alternative économique et évolutive aux fournisseurs de cloud traditionnels. Le jeton AKT est utilisé pour les paiements, le jalonnement et la gouvernance, donnant aux détenteurs la possibilité d’influer sur les décisions relatives au fonctionnement et à la croissance de la plateforme. En favorisant un accès flexible et sans autorisation préalable aux services cloud, Akash Network contribue à l’innovation et à la décentralisation dans l’univers de l’économie numérique. Capitalisation boursière : 919,6 millions de dollars

Valour StarkNet (STRK) SEK est un produit négocié en bourse (ETP) qui suit STRK, jeton natif de l’écosystème StarkNet. StarkNet est une solution décentralisée de mise à l’échelle de la couche 2 pour Ethereum qui s’appuie sur des rollups à connaissance nulle (ZK-rollups) pour permettre des transactions rapides, peu coûteuses et sécurisées. Le jeton STRK est utilisé pour la gouvernance, le jalonnement et le paiement des frais de transaction, permettant ainsi à ses détenteurs d’influer sur les mises à jour du protocole et le développement de l’écosystème. Grâce à l’amélioration de l’évolutivité et de l’efficacité d’Ethereum, StarkNet prend en charge un large éventail de dApps et favorise l’innovation au sein de l’écosystème blockchain. Capitalisation boursière : 1,4 milliard de dollars

Valour Metis (METIS) SEK est un produit négocié en bourse (ETP) qui suit METIS, jeton natif de la plateforme Metis de couche 2. Metis est une solution décentralisée de mise à l’échelle pour Ethereum, qui utilise des rollups optimistes dans le but de favoriser des transactions plus rapides et à faible coût, et un déploiement efficace des dApps. Le jeton METIS est utilisé pour les frais de transaction, le jalonnement et la gouvernance, permettant ainsi aux détenteurs de voter les décisions relatives au protocole et de soutenir la croissance du réseau. En améliorant l’évolutivité et en simplifiant le développement de la blockchain, Metis favorise un écosystème solide pour les projets de Web3, de DeFi et d’autres technologies décentralisées. Capitalisation boursière : 315,5 millions de dollars

315,5 millions de dollars Rang mondial : 247

À propos de DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (CBOE CA : DEFI) (GR : R9B) (OTC : DEFTF) est une société de technologie financière engagée dans la convergence des marchés de capitaux traditionnels avec le monde de la finance décentralisée (ou « DeFi » pour Decentralised Finance). En se concentrant particulièrement sur les technologies Web3 de pointe, DeFi Technologies vise à fournir aux investisseurs un accès généralisé à l’univers de la finance de demain. Grâce à notre équipe de professionnels dédiés et forts d’une grande expérience des marchés financiers et des actifs numériques, nous nous engageons à révolutionner la façon dont les particuliers et les institutions interagissent avec un écosystème financier en constante mutation. Suivez DeFi Technologies sur LinkedIn et Twitter, et pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://defi.tech/

À propos de Valour

Valour Inc. et Valour Digital Securities Limited (collectivement « Valour ») émettent des produits négociés en bourse (« ETP ») qui offrent aux investisseurs particuliers et institutionnels un accès simple et sécurisé aux actifs numériques par l’intermédiaire de leurs comptes bancaires traditionnels. Les ETP d’actifs numériques entièrement couverts de Valour présentent des frais de gestion faibles, voire nuls, et sont cotés sur diverses bourses, banques et plateformes de courtage européennes. Valour exerce ses activités dans le cadre du secteur de la gestion des actifs de DeFi Technologies Inc.

Pour obtenir de plus amples informations sur Valour, pour vous abonner ou pour recevoir des mises à jour, veuillez consulter le site valour.com

Mise en garde concernant les déclarations prospectives :

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens de la législation canadienne applicable sur les valeurs mobilières. Les informations prospectives comprennent, sans toutefois s’y limiter, la cotation des ETP nouvellement lancés ; le développement et les perspectives des actifs numériques sous-jacents ; la confiance des investisseurs dans les ETP de Valour ; l’intérêt et la confiance des investisseurs dans les actifs numériques ; l’environnement réglementaire en matière de maturité et d’adoption de la finance décentralisée ; la poursuite d’opportunités commerciales par la Société ou ses filiales ; et les avantages ou les rendements potentiels qui en découlent. Les déclarations prospectives induisent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs identifiés ou non pouvant faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, les performances ou les réalisations de la Société, selon le cas, diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, sans toutefois s’y limiter, l’acceptation des ETP de Valour par les bourses ; la croissance et le développement du secteur de la finance décentralisée et des crypto-monnaies ; le maintien, le développement et la croissance continus des actifs numériques sous-jacents aux ETP de Valour ; les règles et réglementations applicables à la finance décentralisée et aux cryptomonnaies ; et les incertitudes générales liées aux activités commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales. Bien que la Société ait tenté de recenser les facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives, d’autres facteurs pourraient entraîner une déviation des résultats par rapport à ses prévisions, estimations ou intentions. Rien ne garantit que ces déclarations s’avéreront exactes, dans la mesure où les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, nous recommandons aux lecteurs de ne pas s’y fier indûment. La Société décline toute obligation de les mettre à jour, sauf si les lois en vigueur sur les valeurs mobilières l’exigent.

LA BOURSE CBOE CANADA DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT AU CARACTÈRE ADÉQUAT OU EXACT DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ

Pour tout complément d’information, veuillez contacter :

Olivier Roussy Newton

Président-directeur général

ir@defi.tech

(323) 537-7681

