Cinco gráficos que definen la transición energética

China sigue liderando la transición energética con energía baja en emisiones de carbono

LONDRES, HOUSTON y SINGAPUR, Dec. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A medida que el panorama energético se transforma rápidamente debido a la descarbonización, la electrificación y los cambios geopolíticos, Wood Mackenzie ha publicado cinco gráficos convincentes que destacan las tendencias clave que configuran el sector en el último informe Horizons.

Estos gráficos del informe titulado “Conversation Starters: Five Energy Charts to Get You Talking” (Iniciadores de conversación: Cinco gráficos energéticos que darán que hablar) ofrecen valiosas perspectivas sobre la dinámica de los mercados energéticos, que abarcan desde los sistemas energéticos de las principales economías hasta la adopción cada vez mayor de los vehículos eléctricos.

“Entre los mercados energéticos de EE. UU. y China, el extraño caso de la transición en el Mar del Norte, la altísima ambición de captura y almacenamiento de carbono (CAC) y el fulgurante auge de los vehículos eléctricos, estos gráficos trazan las maravillas de la transición energética en 2025 y más allá”, afirma su autor Malcolm Forbes-Cable, vicepresidente de Upstream and Carbon Management Consulting en Wood Mackenzie.

En el informe de Horizons “Top of the Charts: Five Energy Charts to Make You Think”, cada gráfico se evaluó en función de su “factor sorpresa”, su atractivo conversacional, capacidad de identificación en el sector y su disonancia, y ofrece una nueva perspectiva de la transición energética.

El transporte chino: realmente electrizante

China sigue encabezando la transición energética y, de acuerdo con Wood Mackenzie, está en vías de obtener el 50 % de su energía a partir de fuentes con bajas emisiones de carbono, como la hidroeléctrica, la solar, la eólica, la nuclear y el almacenamiento de energía para 2028. El informe también prevé que la capacidad solar y eólica superará a la generación de electricidad a partir del carbón en 2037.

“El mundo nunca había sido testigo del ritmo de crecimiento o transformación de un sistema energético que China está alcanzando actualmente”, afirma Forbes-Cable. “De aquí a 2025, la capacidad solar y eólica instalada en China superará a la de Europa y Norteamérica”.





Fuente: Wood Mackenzie Lens

El sector del transporte chino también está registrando una importante transformación. En 2034, los vehículos eléctricos de batería (VEB) dominarán las ventas de turismos, alcanzando una cuota de mercado del 66 %. Combinando VEB e híbridos, los VE constituirán el 89 % de las ventas totales, según Wood Mackenzie.

“Se prevé que los VEB crezcan un 8 % anual hasta 2030, mientras que las ventas de vehículos con motor de combustión interna (MCI) disminuirán un 11 % cada año”, señala Forbes-Cable. “Estés donde estés, los VE chinos se acercan a ti”.





Fuente: Wood Mackenzie

Energía en EE. UU.: el creciente hábito energético de los datos

Por otro lado, en los Estados Unidos, la demanda de energía también crecerá de forma constante tras años de estancamiento, en gran parte debido a la Cuarta Revolución Industrial y a la electrificación cada vez mayor. Entre las áreas clave que impulsan esta demanda se encuentran los centros de datos, la fabricación de tecnologías limpias y la producción de equipos de energías renovables.

“Se espera que la demanda de energía crezca hasta un 1,9 % de tasa compuesta de crecimiento anual (TCAC) hasta 2034, destacando la necesidad de acelerar la modernización de la red para mantener la ventaja competitiva de los EE. UU. en medio de la creciente competencia mundial, en particular de China”, sostuvo Forbes-Cable.





Fuente: Wood Mackenzie, Energy Information Administration

Captura y almacenamiento de carbono: las ambiciones de los jóvenes

La yuxtaposición de la capacidad de captura y almacenamiento de carbono (CAC) con la producción de GNL crea una interesante ilustración de la escala de ambición de la CAC. Este gráfico no establece una equivalencia entre las dos industrias, sino que compara el crecimiento de dos grandes sistemas industriales que utilizan gas refrigerado en estado líquido.

“Incluso en el escenario de transición energética diferida, se espera que la capacidad de CAC sea tres veces mayor que los volúmenes de suministro de GNL para 2050, mientras que en el caso base será cuatro veces mayor. Esto requerirá unas tasas de crecimiento impresionantes”, afirmó Forbes-Cable.





Fuente: Wood Mackenzie Lens

La energía en el Mar del Norte: la liebre y la tortuga

El Mar del Norte, antaño una importante fuente de petróleo y gas, estuvo a la vanguardia del sector eólico marino. Este gráfico compara el petróleo y el gas con la energía eólica marina cuantificando la producción acumulada de energía final. Actualmente, la capacidad eólica marina asciende a 36 gigavatios (GW) y se prevé que supere los 240 GW en 2050. Aun así, habrá que esperar hasta finales de siglo para que la producción energética acumulada de fuentes eólicas marinas supere a la del petróleo y el gas.

Forbes-Cable comenta: “Tras pasar varios años en plataformas petrolíferas en el Mar del Norte y experimentar la impresionante naturaleza del clima, siempre he sentido curiosidad por conocer la producción de energía por encima y por debajo del mar”.

Producción energética final acumulada de petróleo y gas en el Mar del Norte comparada con la energía eólica marina





Fuente: Wood Mackenzie Lens

Nota: A partir de 2050, para encontrar la intersección, se ha supuesto que la producción de energía eólica marina crecerá un 2 % anual.

