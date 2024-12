Beijing Forum 2024 findet zum Thema „Swift Response to Public Complaints“ statt

BEIJING, Dec. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Beijing Forum 2024 zum Thema „Swift Response to Public Complaints“ wird am 18. und 19. Dezember 2024 im National Convention Center in Beijing stattfinden. Das Leitthema des Forums lautet „People's City, Better Future. Damit folgt es dem Thema „Modernizing for People-Centered Urban Governance“ von 2024.

Das von der Chinese Academy of Social Sciences, der China Media Group, dem CPC Beijing Municipal Committee und der Volksregierung der Stadt Peking gemeinsam veranstaltete Forum dient als Plattform für den Austausch und das gegenseitige Lernen. Neben Experten aus dem In- und Ausland sind auch Beamte der zentralen und lokalen Behörden sowie Vertreter der Arbeiterschaft eingeladen, um gemeinsam Wege und Möglichkeiten zur Modernisierung der Kommunalverwaltung auszuloten. Auf dem Forum werden die Erfolge der Reform „Swift Response to Public Complaints“ präsentiert und eine „chinesische Lösung“ für die Verwaltung von Megastädten weltweit vorgestellt.

Das diesjährige Forum sieht eine Eröffnungsfeier, Hauptsitzungen, sechs parallele Foren und eine Abschlusszeremonie vor. Zudem wird ein Dokumentarfilm über die „Swift Response to Public Complaints“ vorgeführt und zu einem immersiven Erlebnis im „12345“-Hotline-Zentrum, einer Stadtführung und ergänzenden Ausstellungen eingeladen. Als Teilnehmer werden u.a. Vertreter von internationalen Regierungsorganisationen, Forschungsinstituten, Unternehmen und Bürgern erwartet. Eingeladen sind hochrangige Beamte von Organisationen wie den Vereinten Nationen, der APEC und der UCLG, die Repräsentanten internationaler Städte wie Athen, Madrid und Gaziantep, Wissenschaftler von renommierten Institutionen wie Harvard, dem MIT und dem African Policy Research Institute sowie die Botschafter von etwa zehn Ländern in China. Insgesamt werden über 160 internationale Gäste aus 40 Ländern sowie Vertreter der Zentralregierung und von mehr als 20 inländischen Städten erwartet.

Im Rahmen des Forums werden die folgenden Publikationen vorgestellt:

– Research Achievements of the Beijing „Swift Response to Public Complaints“ Reform in der chinesischen und englischen Version.

– Typical Cases of Urban Governance from Home and Abroad – 40 Fallstudien, die erfolgreiche Praktiken und wissenschaftliche Konzepte für Innovationen in der Kommunalverwaltung aufzeigen.

– Global Evaluation Report on City Hotline Services and Governance Efficiency – hier werden systematische Untersuchungen über den Entwicklungsverlauf und die Trends repräsentativer städtischer Hotlines in der ganzen Welt werden vorgestellt.

– Zusätzlich wird ein 90-minütiger Dokumentarfilm mit dem Titel „Your Voice“ vorgeführt, der anhand von Erfahrungsberichten einfacher Bürger Pekings die Reform „Swift Response to Public Complaints“ vorstellt.

Auf der Grundlage der Diskussionsergebnisse und unter Einbeziehung des internationalen Konsenses wird das Forum mit der Veröffentlichung der „Beijing Declaration 2024 on the Modernization of Urban Governance“ enden, in der die während der zweitägigen Veranstaltung gewonnenen Einsichten und Erkenntnisse zusammengefasst werden.

Das Beijing Forum 2024 zum Thema „Swift Response to Public Complaints“ wird ein Online-Nachrichtenzentrum einrichten, das zweisprachige (Chinesisch und Englisch) professionelle Nachrichteninformationsdienste für über tausend registrierte Medienjournalisten bereitstellt. Diese vom Xinhua News Agency News & Information Center unterstützte Initiative zielt darauf ab, die Effizienz der Medienberichterstattung zu verbessern.

Quelle: The Organizing Committee of The 2024 Beijing Forum on „Swift Response to Public Complaints“

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c0afc4fd-9be7-4055-894c-5ddd326b3fa4

Kontaktperson: Frau Zhu, Tel: 86-10-63074558

