12.12.2024 KLO 20.30



Orionin hallituksen jäsenelle seuraamusmaksu johtohenkilöiden liiketoimi-ilmoituksen viivästymisestä

Soveltuvan säännöstön mukaisesti Orion Oyj julkistaa seuraavan tiedon:

Finanssivalvonta on määrännyt Orionin hallituksen jäsenelle Ari Lehtorannalle 6 000 euron seuraamusmaksun, koska hän ei ollut ilmoittanut määräajassa liikkeeseenlaskijalle (Orion Oyj) ja Finanssivalvonnalle omaan lukuunsa 28.4.2023 tehtyä Orionin osakkeisiin liittyvää hankintaa. Ilmoitusvelvollisuus perustuu EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetukseen.

Finanssivalvonnan päätös ei ole lainvoimainen. Lehtorannalla on oikeus valittaa päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tieto päätöksen lainvoimaisuudesta on saatavilla Finanssivalvonnan verkkopalvelussa.

Orion Oyj

Liisa Hurme

Toimitusjohtaja Olli Huotari

Johtaja, Corporate Functions





Yhteyshenkilö:

Tuukka Hirvonen, sijoittajasuhteet, Orion Oyj

Puh. +358 10 426 2721

Julkaisija:

Orion Oyj

Viestintä

Orionintie 1A, 02200 Espoo

www.orion.fi

http://www.twitter.com/OrionCorpIR

Orion on suomalainen yli satavuotias lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Orionilla on laaja alkuperäislääkkeiden, geneeristen lääkkeiden sekä itsehoitotuotteiden valikoima. Lääketutkimuksemme ydinterapia-alueet ovat syöpäsairaudet ja kipu. Orionin kehittämiä alkuperäislääkkeitä käytetään muun muassa syöpien, neurologisten sairauksien sekä hengityselinsairauksien hoidossa. Orionin liikevaihto vuonna 2023 oli 1 190 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 600 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

