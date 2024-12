Mavenir et Boost Mobile obtiennent une validation et une mise en service commerciale inédites pour le transfert inter-fournisseurs Open RAN sur le réseau Boost Mobile Network aux États-Unis

Les solutions Open RAN sont connectées via une interface 3GPP Xn au sein de l’infrastructure 5G de Boost Mobile pour une mobilité fluide

Les clients de Boost Mobile bénéficient d’un service ininterrompu et stable dans les zones faisant appel à des fournisseurs Open RAN mixtes

RICHARDSON, Texas, 12 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir et Boost Mobile (anciennement DISH Wireless) annoncent le premier transfert inter-fournisseurs Open RAN utilisant l’interface 3GPP Xn, sur le réseau Boost Mobile Network. Cette étape majeure démontre l’interopérabilité transparente entre les différents fournisseurs de solutions radio Open RAN (O-RAN), preuve irréfutable que la technologie O-RAN ne se contente pas d’être viable, mais qu'elle connaît un véritable essor sur le terrain.

L’interface Xn, telle que définie par le 3GPP pour la 5G NR, facilite la communication entre les nœuds RAN de différents fournisseurs, garantissant la continuité des appels et une expérience fluide pour l’utilisateur. Les réseaux RAN dotés d’interfaces propriétaires contraignent les opérateurs à recourir à des réseaux à source unique, limités à des déploiements régionaux. L’interface Xn permet l’interconnexion de nœuds RAN ouverts et fermés, favorisant ainsi une plus grande interopérabilité et une plus grande flexibilité des fournisseurs au sein d’une même région.

La validation obtenue par Mavenir, un fournisseur radio tiers, et Boost Mobile, met en évidence la maturité du 3GPP et de l’O-RAN, ainsi que les possibilités de création d’un environnement véritablement multi-fournisseurs. En exploitant les interfaces ouvertes et l’interopérabilité, la technologie O-RAN assure aux appareils mobiles une transition aisée entre les différents composants du réseau sans affecter l’expérience de l’utilisateur. Les clients de Boost Mobile peuvent bénéficier d’un service ininterrompu et d’une connectivité stable, dans la mesure où le réseau est capable de gérer les transitions de mobilité entre les différentes solutions des fournisseurs O-RAN et ce, de manière fluide et sans disruption.

La mise en œuvre fructueuse du transfert inter-fournisseurs illustre la valeur des interfaces ouvertes et le potentiel de l’architecture Open RAN. Elle démontre à quel point les interfaces ouvertes favorisent la flexibilité dans le choix et l’intégration de composants provenant de plusieurs fournisseurs, limitant ainsi la dépendance à l’égard d’une source unique, réduisant les coûts et accélérant les progrès du réseau grâce à une interopérabilité rapide et à la collaboration entre les fournisseurs. Grâce à cette avancée, Mavenir et Boost Mobile soulignent non seulement leur leadership dans le domaine des solutions Open RAN, mais renforcent également leur engagement à fournir des solutions de connectivité de qualité supérieure qui améliorent l’expérience des utilisateurs.

« Chez Boost Mobile, nous croyons au pouvoir de l’Open RAN pour stimuler l’innovation et améliorer l’expérience des clients », a déclaré Eben Albertyn, Directeur de la technologie chez Boost Mobile. « En adoptant des normes ouvertes et en assurant l’interopérabilité, nous, en collaboration avec Mavenir et l’autre fournisseur de radio tiers, ne nous contentons pas de construire un réseau plus flexible; nous ouvrons la voie à un avenir connecté où chaque client peut bénéficier d’une connectivité sans faille sur le réseau de Boost Mobile Network ».

« Cette réalisation marque une étape importante dans l’évolution de l’Open RAN, rendue possible par la collaboration avec Boost Mobile », a souligné Pardeep Kohli, PDG de Mavenir. « En permettant des transferts inter-fournisseurs transparents, Mavenir démontre comment l’Open RAN offre des réseaux flexibles, rentables et interopérables. Cette réalisation témoigne de notre engagement envers les opérateurs pour leur permettre de bâtir des réseaux agnostiques, garantissant à leurs clients une connectivité évolutive et de haute qualité. »

À propos de Mavenir

Mavenir bâtit aujourd’hui les réseaux de demain grâce à des solutions basées sur le cloud et à l’IA, qui sont écologiques de par leur conception et qui permettent aux opérateurs de tirer parti des avantages de la 5G et de mettre en place des réseaux intelligents, automatisés et programmables. En tant que pionnier de l’Open RAN et innovateur du secteur, Mavenir et ses solutions primées assurent l’automatisation et la monétisation des réseaux mobiles dans le monde entier, accélérant la transformation des réseaux logiciels auprès de plus de 300 fournisseurs de services de communication dans plus de 120 pays, qui desservent plus de 50 % des abonnés dans le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mavenir.com

Contact relations publiques de Mavenir:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

