Stärkung des Multilateralismus: Das Imperial Springs International Forum wird erstmals in Europa abgehalten

GUANGZHOU, China, Dec. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vom 11. bis 12. Dezember (Ortszeit) findet in Madrid, Spanien, das Imperial Springs International Forum (ISIF) 2024 statt. Hier werden über 200 Vertreter aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft aus über 50 Ländern teilnehmen. Das Forum ist eine der wichtigsten Plattformen Chinas für den internationalen zivilen Austausch und findet zum ersten Mal außerhalb Chinas in Europa statt. Das Forum soll den zwischenmenschlichen Austausch zwischen China und der übrigen Welt stärken und die Zusammenarbeit im Hinblick auf die Bewältigung gemeinsamer globaler Herausforderungen fördern.

Seit seiner Einrichtung im Jahr 2014 hat das ISIF mehr als 200 ehemalige Staats- und Regierungschefs, führende Persönlichkeiten internationaler Organisationen sowie über 600 namhafte Experten, Wissenschaftler und Wirtschaftsführer aus über 40 Ländern zusammengeführt.

Teilnehmer haben das Forum in den letzten zehn Jahren mit Lob für seine globale Perspektive bedacht, die aktuelle Themen aufgreift und gleichzeitig die langfristige Entwicklung im Blick hat. Das Forum konnte einen wertvollen Beitrag zur Förderung des gegenseitigen Verständnisses zwischen China und der Welt leisten, den globalen Dialog und die Zusammenarbeit voranbringen und Erkenntnisse sowie Handlungsempfehlungen zur Unterstützung von Reformen im System der globalen Ordnungspolitik liefern.

Dr. Chau Chak Wing, Präsident der Australia China Friendship and Exchange Association, Vorsitzender der Asia-Pacific Region, World Leadership Alliance – Club de Madrid President's Circle, und Co-Vorsitzender des Nizami Ganjavi International Center Global Circle, ist der Ansicht, dass der Weltfrieden und die globale Entwicklung gegenwärtig vor großen Herausforderungen stehen. „Als Mitglieder des ‚Globalen Dorfes‘ haben wir, unabhängig von unserer Rolle oder unserem Beruf, die gemeinsame Aufgabe, Verantwortung und Verpflichtung, den Frieden zu sichern und die weltweite Zusammenarbeit und den Fortschritt zu fördern. Seit seiner Gründung steht das ISIF für gegenseitigen Respekt, tieferes Verständnis, gestärktes Vertrauen und erweiterten Konsens. Mit der Entscheidung, das diesjährige Forum in Madrid, Spanien, abzuhalten, wird deutlich, dass sich der Kreis unserer Freunde vergrößert, unsere Freundschaften gestärkt und unsere gemeinsamen Perspektiven bereichert werden.“

Angesichts der Tatsache, dass die Welt in eine neue Ära des Umbruchs eintritt, die durch wegweisende Entscheidungen in vielen Bereichen gekennzeichnet ist, sagt Dr. Chau, müssen wir Herausforderungen mutig und mit Innovationsgeist begegnen und uns unerschütterlich für Frieden und Entwicklung einsetzen – das ist der nachhaltige Weg der Menschheit. Nur durch gemeinsame Anstrengungen und vereintes Handeln können wir eine friedlichere, integrativere und harmonischere Welt für die kommenden Generationen schaffen.

Das Imperial Springs International Forum 2024 steht unter dem Motto „Collective Action for One Future“ und wird mehr als zehn wichtige Veranstaltungen umfassen, darunter eine Auftaktveranstaltung, zwei Klausurtagungen, eine Plenardiskussion, sechs thematische Sitzungen und eine Abschlussveranstaltung. Zu den zentralen Themen gehören „Global Strategic Stability“, „Financing for Development, Towards Full Implementation of the SDGs“, „Enhancing Global Cooperation: Shaping a Shared Future for Humankind“‚ „Traditional and Non-Traditional Challenges to Global Security“, „Tackling Challenges Facing the World Economy“‚ „United Nations Summit of the Future, the Future of Global Governance“, „AI & Green Technology for Progress and Development“‚ „Sustainable Development and the Second World Social Summit“, und „People-to-people Exchanges for Mutual Understanding“. Diese Veranstaltungen befassen sich mit den drängendsten globalen Fragen in Bereichen wie Sicherheit, Wirtschaft, Technologie, Gesellschaft und Kultur und berücksichtigen gleichzeitig die Diversität und richten den Blick in die Zukunft. Das Forum verfolgt das Ziel, aus einer gemeinsamen menschlichen Erfahrung heraus kollektive Weisheit zu schöpfen und nach Lösungen zu suchen, die universelle Werte und Interessen widerspiegeln.

Quelle: The 2024 Imperial Springs International Forum (ISIF)

Kontaktperson: Herr Wang, Tel: 86-10-63074558

