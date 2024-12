Thérapeutique Knight annonce l’approbation réglementaire de TAVALISSE® au Mexique

MONTRÉAL, 12 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) (« Knight »), société pharmaceutique spécialisée panaméricaine (hors États-Unis), a annoncé aujourd’hui que sa filiale mexicaine, Grupo Biotoscana de Especialidad S.A. de C.V. a obtenu l’approbation réglementaire de COFEPRIS pour TAVALISSE® (fostamatinib disodique hexahydraté) pour le traitement de la thrombocytopénie parmi les patients adultes atteints de thrombocytopénie immunitaire chronique (TPI) et dont la réponse à un traitement antérieur s’est avérée insuffisante.

« Le traitement de la TPI chronique constitue un défi compte tenu de la diversité de la maladie, qui rend difficile la prévision des réponses individuelles des patients aux traitements disponibles et ne permet pas à tous les patients de trouver une solution efficace. L'approbation du fostamatinib par COFEPRIS offre aux médecins une nouvelle option thérapeutique avec un mécanisme d'action novateur », a déclaré le Dr Luis Antonio Meillón García, médecin de la Universidad La Salle et hématologue formé à la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Il s’est spécialisé dans l’hémostase et la thrombose à l’université de Rochester et exerce actuellement au Centro Médico ABC.

Knight a annoncé précédemment la conclusion de son entente avec Rigel Pharmaceuticals, Inc. en date du 24 mai 2022, obtenant les droits exclusifs de commercialisation du fostamatinib en Amérique latine. Le fostamatinib est un inhibiteur de la tyrosine kinase de la rate (SYK) administré par voie orale. Le produit est présentement commercialisé aux États-Unis sous le nom de TAVALISSE® (en comprimés de 100 mg et 150 mg) et en Europe sous la marque TAVLESSE® pour le traitement de la TPI chronique chez l’adulte dont la réponse à un précédent traitement est insuffisante.

« Nous sommes enthousiastes d’avoir obtenu l’approbation de TAVALISSE® au Mexique, qui offre un nouveau traitement essentiel pour les patients adultes souffrant de la TPI chronique », a déclaré Samira Sakhia, présidente et chef de la direction de Knight. « Cette étape marque une avancée importante dans la progression des options thérapeutiques pour les patients atteints de PTI, mais consolide également notre engagement à favoriser les résultats pour les patients dans toute l'Amérique latine. Nous prévoyons de lancer TAVALISSE® au Mexique au cours du premier semestre de 2026. »

À propos de la TPI

Chez les patients atteints de la TPI, le système immunitaire attaque et détruit les propres plaquettes sanguines du corps, qui jouent un rôle actif dans la coagulation du sang et la guérison. Les symptômes courants de la TPI sont des ecchymoses et des saignements excessifs. Les personnes souffrant de la TPI chronique sont exposées à un risque accru de saignements graves susceptibles d’entraîner de graves complications médicales ou même la mort. Les thérapies actuelles pour la TPI incluent des stéroïdes, des stimulateurs de production de plaquette sanguine (TPO-RAs), et la splénectomie. Cependant, tous les patients ne répondent pas aux thérapies existantes. Par conséquent, il reste un besoin médical important de nouvelles options thérapeutiques pour les patients atteints de la TPI.

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l’acquisition ou l’obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques destinés aux marchés du Canada et de l’Amérique latine. Les filiales latino-américaines de Knight exercent leurs activités sous les dénominations de United Medical, Biotoscana Farma et Laboratorio LKM. Les actions de Thérapeutique Knight inc. se négocient à la TSX sous le symbole « GUD ». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web à www.knighttx.com ou www.sedarplus.ca.

Énoncés prospectifs de Thérapeutique Knight inc.

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l’objet d’une discussion dans le rapport annuel de Thérapeutique Knight inc. et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l’exercice clos le 31 décembre 2023 déposée sur www.sedarplus.ca. Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que cela résulte de nouveaux renseignements ou d’événements à venir, sauf si la loi l’exige.

PERSONNES-RESSOURCES POUR KNIGHT :

Information aux investisseurs : Thérapeutique Knight inc. Samira Sakhia Arvind Utchanah Présidente et chef de la direction Chief Financial Officer Tél. : 514.484.4483 Tél. : +598.2626.2344 Téléc. : 514.481.4116 Courriel : IR@knighttx.com Courriel : IR@knighttx.com Site Web : www.knighttx.com Site Web : www.knighttx.com

