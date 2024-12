PRESERVE-Projekt veranstaltet Abschlussveranstaltung zur Präsentation nachhaltiger Verpackungsinnovationen

BERLIN, Dec. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das PRESERVE-Projekt, eine innovative Initiative im Rahmen von Horizont 2020, veranstaltet am 12. Dezember seine Abschlussveranstaltung als Nebentreffen zur European Bioplastics Conference. Diese Meilensteinveranstaltung wird die bahnbrechenden Erfolge des Projekts, avantgardistische Durchbrüche und einen zukunftsweisenden Fahrplan für die Zukunft nachhaltiger Verpackungen hervorheben.

Der Tag wird mit einer Begrüßungsrede von Dr. Aldo R. Reyes, dem Projektkoordinator, eröffnet, der den Rahmen für ein ansprechendes Programm schafft. In der ersten Sitzung werden bemerkenswerte Projektergebnisse vorgestellt. Die Präsentationen umfassen anderem bahnbrechende Entwicklungen bei biobasierten Sauerstoffbarrieren, vorgestellt von Kristina Eißenberger (Hochschule Albstadt-Sigmaringen), PHA-basierte Lebensmittelverpackungen der nächsten Generation, vorgestellt von Willem Uyttendaele (Centexbel), und innovative biotechnologische Strategien für das Recycling biologisch abbaubarer Materialien, vorgestellt von Steven Verstichel (Normec OWS). Nicolò Fortunati (Planet Bioplastics) wird über die Materialtrennung und das Recycling von Mehrschichtfolien sprechen, während Ana Guerra (Südpack) die Herausforderungen der Hochskalierung biobasierter Lösungen ansprechen wird. Die Sitzung wird mit einer Präsentation von Carla Bartolomé und Matteo Maccanti (ITENE/NTT) über die Nachhaltigkeit und Zirkularität biobasierter Verpackungen abgeschlossen, gefolgt von einer Fragerunde.

Ein wesentlicher Teil der Veranstaltung wird der Vorstellung der PRESERVE 2030 Innovation Roadmap gewidmet sein, die von Estela López-Hermoso (EUBP) präsentiert wird, während ihre Bedeutung in einer Diskussionsrunde mit Teresa Calvo (Itene) und Daniele Spinelli (NTT) erörtert wird. Die nächsten Schritte für nachhaltige Verpackungen werden von Branchenführern wie Marc Vetterli (V-ZUG), Marc Meijers (DenimX) und Matthias Schrägle (Südpack) diskutiert.

Die Veranstaltung umfasst auch aktuelle Informationen zu den verwandten Horizont-2020-Projekten UpPE-T, UPLIFT, BioRadar und Bio4Human, die die Fortschritte bei der Zusammenarbeit im Bereich biobasierter Technologien aufzeigen.

Dr. Aldo Reyes bemerkte: „Das PRESERVE-Projekt hat konsequent versucht, die Grenzen des Möglichen im Bereich nachhaltiger Verpackungen zu verschieben. Diese Abschlussveranstaltung feiert nicht nur unsere gemeinsamen Erfolge, sondern legt auch den Grundstein für die Erforschung neuer Designs und Technologien für biobasierte Verpackungen und dient als entscheidender Schritt, um gemeinsam die Zukunft der Branche zu gestalten.“

Der Tag wird mit einer Networking-Sitzung abgeschlossen, die die Zusammenarbeit und die Erkundung von Wegen zur Umsetzung dieser Lösungen fördern soll.

Über PRESERVE

Das im Rahmen des EU-Programms „Horizont 2020“ finanzierte PRESERVE-Projekt hat den Fortschritt bei biobasierten Verpackungstechnologien vorangetrieben, um Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft zu fördern. Es läuft seit 2020 und wird seine Arbeit am 31. Dezember 2024 abschließen.

https://www.preserve-h2020.eu/

Für Informationen und Anmeldung:

Estela López-Hermoso

European Bioplastics

lopez-hermoso@european-bioplastics.org

https://www.european-bioplastics.org/events/ebc/side-event-preserve/

+49 176 3215 1358

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/05ad871c-1a9f-4590-9f69-5afe0c167a1d

