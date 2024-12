Bitget annonce le lancement du BGBTC, un jeton Bitcoin enveloppé adossé à des réserves de BTC sur une base 1:1

VICTORIA, Seychelles, 12 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la première bourse de crypto-monnaies et société Web3 au monde, a lancé son Bitcoin enveloppé natif (BGBTC), offrant ainsi des opportunités de gain aux détenteurs de Bitcoin (BTC). Grâce à des options de jalonnement flexibles et à des récompenses accrues, cette fonctionnalité récemment lancée offre aux utilisateurs un nouveau moyen d’optimiser le potentiel de leurs avoirs en BTC. Le BGBTC est adossé au BTC sur une base 1:1, ce qui permet de maintenir sa parité de valeur tout en garantissant son intégration transparente dans l’écosystème plus large. Il est conçu dans le but de générer une valeur additionnelle pour les détenteurs de BTC, leur permettant ainsi de participer aux opportunités en matière de DeFi tout en préservant leur exposition au Bitcoin.

Pendant la phase de pré-lancement organisée du 9 décembre 2024 au 8 janvier 2025, les utilisateurs peuvent jalonner des BTC sur Bitget afin de recevoir des jetons BGBTC. Ce dispositif est complété par des récompenses BGPoints doublées ainsi que par un rendement annualisé supplémentaire de 2 %, versé sous la forme d’une somme forfaitaire à la fin de la période. Ensuite, la saison 1 débutera officiellement le 9 janvier 2025, avec des fonctionnalités telles que des avantages BGPoints améliorés, des options d’échange flexibles et des partenariats avec les plateformes BitcoinFi.

« La croissance rapide du secteur des crypto-monnaies dans le monde entier, et notamment dans l’écosystème Bitcoin, nous incite à innover en permanence. Le BGBTC s’aligne sur nos objectifs d’amélioration des solutions fournies à nos utilisateurs de manière à rendre leurs expériences de trading plus intelligentes. Il leur permet d’approfondir leur interaction avec le Bitcoin, d’accéder à des rendements plus élevés et de participer à des écosystèmes de DeFi qui étaient auparavant hors de leur portée », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget.

Le BGBTC simplifie le processus d’obtention de rendements supplémentaires pour les détenteurs de BTC. En jalonnant des BTC, les utilisateurs reçoivent des jetons BGBTC qui leur donnent accès à plusieurs sources de revenus, avec notamment des rendements annualisés fixes, des BGPoints ainsi que des fonctionnalités à venir telles que des prêts. Les utilisateurs peuvent facilement échanger leurs BTC pendant toute la durée de la saison 1, ce qui leur garantit une flexibilité maximale dans la gestion de leurs actifs.

Bitget s’efforce de garantir une expérience sécurisée et enrichissante à ses utilisateurs. Assorti de plusieurs possibilités en matière de rendements, y compris des airdrops de jetons grâce à des collaborations mises en place avec des partenaires de DeFi, le BGBTC propose un mécanisme de jalonnement simple qui s’effectue en un clic. La sécurité est renforcée par la double assurance fournie par Bitget et Cobo, ainsi que par des protections multi-signatures qui garantissent que tous les fonds restent sécurisés.

Avec des fonctionnalités telles que LaunchPool, PoolX, les règlements anticipés de BGPoints, ainsi que les prêts basés sur le jalonnement qui se profilent à l’horizon, le BGBTC marque un nouveau chapitre dans la mission de Bitget qui consiste à favoriser l’adoption des crypto-monnaies grâce à l’innovation.

Pour obtenir de plus amples informations sur le BGBTC, veuillez cliquer ici.

À propos de Bitget

Fondée en 2018, Bitget est la première bourse de crypto-monnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 45 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique multi-chaînes de classe mondiale qui offre une gamme de solutions et de fonctionnalités Web3 complètes, dont notamment des fonctionnalités de portefeuille, d’échange de jetons, une place de marché NFT et un navigateur DApp, entre autres.

Bitget est le fer de lance de l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’EST, de l’ASEAN et de l’Amérique latine, ou encore son rôle de partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (championne du monde de lutte), Samet Gümüş (médaillé d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bitget a pour vocation d’inciter la population mondiale à embrasser l’avenir des cryptomonnaies.

Pour en savoir plus, consultez : Site Internet | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter : media@bitget.com

Mise en garde sur les risques : Les prix des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une certaine volatilité. Investissez uniquement la somme que vous pouvez vous permettre de perdre. La valeur de votre investissement peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre investissement principal. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget ne sera en aucun cas responsable des pertes que vous pourriez subir. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d6d586c3-b020-4aa6-b3fd-0d1afc799acf

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.