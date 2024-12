Communiqué de presse

Eviden classée parmi les leaders du marché de l'analyse, de l'IA, des plateformes de données et de l'automatisation (AADA) dans l'évaluation 2024 de HFS Research

Paris, France – le 12 Décembre 2024 - Eviden, l'entreprise du Groupe Atos leader dans le numérique, le cloud, le big data et la sécurité, annonce aujourd'hui qu'elle a été classée parmi les leaders du marché dans le rapport HFS Horizons : « Les services AADA pour l’Entreprise Générative, rapport 2024 ».

Ce rapport évalue 27 fournisseurs de services sur le plan de l'efficacité avec laquelle ils aident leurs clients à adopter le quadruplet AADA (Analytics, AI, Data Platforms and Automation) pour stimuler l'innovation et réaliser de la valeur. Cet ensemble englobe des domaines clés tels que l'IA et l’IA Générative, la modernisation des données en mode cloud, le développement stratégique des talents et l’automatisation des opérations commerciales. Cette étude évalue les capacités des fournisseurs sur l'ensemble de la chaîne de valeur AADA sur la base d'un ensemble de dimensions afin de comprendre le pourquoi, le quoi, le comment et le « et quoi si ? » de leurs offres de services.

Dans ce rapport, les leaders du marché (Horizon 3), tels qu'Eviden, sont sur la bonne voie pour aider leurs clients à devenir des entreprises génératives. Ils réunissent en effet la bonne combinaison de technologie, de talent, de propriété intellectuelle et de fourniture, contribuant ainsi à des résultats efficaces. Eviden est l'un des rares fournisseurs de transformation numérique à pouvoir proposer des solutions de bout en bout, depuis la modernisation de l'architecture des données de l'entreprise et l'exploitation d'une infrastructure optimale - que ce soit sur le cloud ou en périphérie - jusqu'à l'incorporation de mesures de sécurité robustes et la mise en place de systèmes éthiques et responsables. Avec ses offres d'analyse et d'automatisation basées sur l'IA, soutenues par une équipe mondiale de 8 000 experts en données et en IA, Eviden s'assure que les entreprises peuvent extraire des informations significatives de leurs données et piloter l'automatisation pour maximiser le retour sur investissement.

Ashish Chaturvedi, HFS Research Practice Leader, a déclaré : " L'ensemble robuste des offres d'Eviden en matière d'analyse, d'IA, de données et d'automatisation, proposées dans de multiples secteurs, peut aider les entreprises à devenir agiles, sans friction et autonomes. Grâce à son offre Responsible AI Framework, Eviden aide ses clients à concevoir et construire des solutions d'IA éthiques, explicables et sécurisées, en utilisant une approche de conseil de bout en bout qui s'appuie sur une équipe de plus de 8 000 experts en données et en IA dans le monde entier. La collaboration approfondie d'Eviden avec des partenaires tels que Google Cloud et Databricks renforce sa capacité à fournir des solutions sur mesure telles que des architectures de données avancées et des processus métier alimentés par l'IA, ce qui se traduit par des résultats commerciaux clairs et remarquables pour les clients."

Chetan Manjarekar, SVP & Global Head of Digital, Smart Platforms & Transformation at Eviden, Atos Group a déclaré : " Alors que nous sommes à l'aube de la révolution de l'IA, il est clair que l'IA et l'IA générative ne sont pas des solutions autonomes. Pour exploiter pleinement leur potentiel, les entreprises ont besoin de partenaires dotés d'une expertise approfondie dans un large éventail de technologies - notamment les données, l'analyse, l'automatisation, le cloud computing, la sécurité et l'IA responsable - ainsi que de compétences de base telles que le développement de modèles, les opérations ML et la science des données. Cette étude adopte une vision globale, évaluant non seulement les capacités technologiques, mais aussi notre expérience du monde réel en matière de fourniture d'avantages tangibles aux clients."

Pour en savoir plus sur les solutions AADA d'Eviden, consultez la page Transformation numérique et accélération de la croissance des entreprises.

Pour télécharger une copie complète du rapport, voir : https://www.hfsresearch.com/research/hfs-horizons-aada-quadfecta-services-for-the-generative-enterprise-2024/

***

A propos d’Eviden[1]

Eviden est un leader technologique de nouvelle génération, spécialiste d’une transformation numérique fiable, durable et basée sur les données, qui dispose d’un solide portefeuille de technologies brevetées. Son positionnement de leader mondial dans le calcul avancé, la sécurité, l’IA, le cloud et les plateformes numériques lui permet de fournir une expertise approfondie pour l’ensemble des secteurs d’activité, dans plus de 47 pays. En rassemblant 41 000 talents de classe mondiale, Eviden élargit les possibilités offertes par les données et la technologie sur le continuum numérique, dès aujourd’hui et pour les générations à venir. Eviden est une société du groupe Atos qui réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 5 milliards d’euros.

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 82 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 10 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

[1] Les activités Eviden regroupent les marques suivantes: AppCentrica, ATHEA, Cloudamize, Cloudreach, Cryptovision, DataSentics, Edifixio, Energy4U, Engage ESM, Evidian, Forensik, IDEAL GRP, In Fidem, Ipsotek, Maven Wave, Profit4SF, SEC Consult, Visual BI, Worldgrid, X-Perion. Eviden est une marque déposée. © Eviden SAS, 2024.

Contact presse

Zohra Dali - zohra.dali.external@eviden.com - +33 (0) 6 71 92 71 87

Pièce jointe

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.