EBC Financial Groupが米国株CFD取引を開始、世界中のトレーダーに米大手企業への投資を支援

Microsoft、Amazon、Googleのような米大手企業個別株CFDの取引機会をEBCで探ることができます。 EBC Financial Groupは、米国株CFDの導入により、世界中のトレーダーとAppleや Teslaのような最大手企業との架け橋となっています。

EBC Financial GroupはApple、Tesla、NVIDIAといった米大手企業の個別株CFD取引の取扱いを開始しました。

LONDON, UNITED KINGDOM, December 12, 2024 /EINPresswire.com/ -- EBC Financial Group(以下、当社)は、この度、米国個別株CFDの取扱いを開始いたしました。当社のラインナップは、外国為替、コモディティ、株価指数に加え、より多様なものになります。今回のサービス開始により、当社の顧客は、NVIDIA、Tesla、Apple、Microsoft、Metaなど、世界で最も影響力のある企業の株式へのアクセスが可能となります。

今回のリリース時期は、市場のボラティリティと取引機会を再燃させた米大統領選挙後の、世界市場にとって極めて重要な時期に一致します。当社の米国株CFDは、世界中の投資家にこのようなダイナミズムを活用する力を与え、刻々と変化する世界の金融情勢に対応しながらポートフォリオを多様化する革新的な方法を提供します。

米国株式市場へグローバルなアクセスを提供

世界の株式時価総額の65%以上を占める米国株式市場は、グローバル金融とイノベーションの中心地として認識されています。米国株CFDを導入することで、当社のお客様は、テクノロジー、銀行、小売セクターにわたる象徴的な米国ブランドのパフォーマンスを活用しながら、この活気ある市場に参入することができます。

例えば、AI分野でのリーダーシップにより今年170%の株価急騰を遂げたNVIDIAやテクノロジーと消費者製品の先駆者であるAppleなど、成長性と回復力で知られる銘柄をお取引いただけます。

当社の最新サービスを通じて、投資家は市場の動向に応じて簡単にポジションを取ることができ、市場の状況に応じてロングもショートもできる便利な機能があるほか、印紙税がかからないためコスト効率を向上しております。レバレッジを効かせることで、投資家は多額の資金を拘束されることなく、米国の一流企業に投資することができ、アクセスの便利性とポートフォリオの柔軟性の両方が提供されます。

もう一つの大きな特徴は、企業の配当金を受取る機会があることです。配当落ち日にポジションを保有されている場合、相当の報酬を受け取ることができ、株式を直接保有するメリットと同じ効果を得ることができます。また、単一の口座を通じて投資家と米国市場を直接つなぐ合理化されたプラットフォームと相まって、当社は世界で最もダイナミックな金融市場をナビゲートするよう、投資家に効率的でわかりやすい体験をお約束します。

グローバル投資家のためのビジョン

オンライントレードのグローバルリーダーとして、当社はお客様ニーズの多様化に対応するため、革新的な取り組みを続けています。米国個別株CFDの追加は、お客様が複雑な市場で成功できるよう、包括的な金融ソリューション・スイートを提供するという当社の取り組みを強調したものです。

EBC Financial Groupについて

EBC Financial Groupは、イギリス・ロンドンで設立され、金融ブローカー、アセットマネジメントおよびその他のサービスを統合したグローバルFX・CFDブローカーです。世界トップレベルの規制、ミリ秒レベルでの注文執行、機関レベルの清算処理能力、全方位的な保護システムにより、当社はすべてのお客様に「安全かつ高品質、高効率かつ安定した」取引環境を提供することをお約束します。

複数の賞を受賞している当社は、トップレベルの倫理基準と国際的規制の遵守を誇りとしています。当社の子会社は、各地域の管轄区域において規制・認可を受けています。EBC Financial Group (UK) Limitedは英国金融行為規制機構(FCA)のライセンスを保有し、EBC Financial Group (Cayman) Limitedはケイマン諸島金融庁(CIMA)のライセンスを保有し、EBC Financial Group (Australia) Pty LtdおよびEBC Asset Management Pty Ltdはオーストラリア証券投資委員会(ASIC)のライセンスを保有しています。

当社はFCバルセロナの金融分野におけるオフィシャル・パートナーであり、オックスフォード大学経済学部とのセミナーの開催、国連財団とのマラリア撲滅活動、世界ガールガイド・ガールスカウト協会との協力を通じて、より平等で活力ある社会の推進に努めるなど、グローバルなCSR活動を積極的に実践しています。

当社の経営陣は大手金融機関で30年以上の経験を持ち、1985年のプラザ合意、1997年のアジア金融危機、2008年の世界金融危機、2015年のスイスフランのブラックスワンイベントなど、複数の経済イベントを経験してきました。彼らは緊急事態や金融危機への対応に優れた知見を持っており、実戦経験に立脚した当社のプロフェッショナリズムは、自身をより厳しく要求することにつながっています。当社は、厳しい業界規範と倫理基準に基づいて自らを律し、誠実さと尊敬をサービスの信条として、お客様の資産の安全と発展を守ります。当社は「すべてのトレーダーに誠実な対応を」という経営理念を持っています。

https://www.ebc.com/

