CGTN: Opkomend getij: een nieuwe mijlpaal voor de economische diversificatie van Macau

CGTN publiceert een artikel over de bevordering van economische diversificatie door Macau in de afgelopen 25 jaar

BEIJING, Dec. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hui Ho-Kit, een student die onlangs zijn studies in Californië heeft voltooid, keerde terug naar zijn geboortestad in de Speciale bestuurlijke regio Macau van de Volksrepubliek China met een missie om de allernieuwste Chinese technologieën op het gebied van robotica in de stad te introduceren. Met behulp van de door de Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area (GBA) geboden middelen en mogelijkheden kon hij zijn bedrijf opzetten als onderdeel van het expanderende technologische ecosysteem in de regio.

Volgens Hui heeft GBA een uniek ondernemersklimaat. "Elke stad benut zijn eigen sterke punten - Macau heeft aan Portugal gelinkte middelen, Hongkong doet het goed op het gebied van financiën en Shenzhen is toonaangevend in alles wat met intelligente productie te maken heeft. Deze samenwerkingen zijn bijzonder hecht en praktisch."

Zijn relaas is het bewijs van een belangrijke verschuiving in Macau, waar een voorheen op gokspelen gebaseerde economie nu nieuwe industrieën verwelkomt.

De stad kende een ingrijpende transformatie sinds de hereniging met China in 1999. De stad die vooral bekendstond om de casino's en het toerisme, is zich steeds meer gaan richten op economische diversificatie. GBA speelde een sleutelrol in deze transformatie door Macau de middelen te verlenen om zich te richten op technologische, financiële en culturele ontwikkelingen. Door de integratie in dit ruimere regionale verband, is Macau uitgegroeid van een toeristische bestemming tot een centrum voor innovatie.

De regering van de SAR Macau heeft afgelopen november een ontwikkelingsplan gepubliceerd dat de economische diversificatie van de stad moet bevorderen van 2024 tot 2028. Het document specifieert de planning en afspraken rond de ontwikkeling van de sectoren toerisme en vrije tijd, traditionele Chinese geneeskunde en algemene volksgezondheid, de financiële sector, nieuwe vooruitstrevende technologieën, congressen en tentoonstellingen, alsmede sport en cultuur.

Het plan sluit aan bij de toenemende trend die de rol van de stad in het stimuleren van technologische innovatie duidelijk maakt. In de afgelopen jaren zijn de opbrengsten van de samenwerking tussen het bedrijfsleven en de universiteiten op het gebied van onderzoek en het aantal gepatenteerde projecten in de Macause instellingen voor hoger onderwijs alleen maar toegenomen. Vorig jaar bedroegen de gecombineerde, door het bedrijfsleven en de universiteiten gegenereerde opbrengsten nagenoeg 475 miljoen patacas (ongeveer $ 59,2 miljoen). Tussen 2019 en september 2024 werden ruim 340 patenten verworven. Macau richt zich ook steeds actiever op de meer algemene ambities van het vasteland ten aanzien van ruimteverkenning en lanceerde in mei van dit jaar de eerste satelliet voor ruimteonderzoek vanuit het Jiuquan Satellite Launch Center.

Een ander belangrijk onderdeel van de diversificatiestrategie van Macau is de promotie van grootschalige evenementen waaronder de International Fireworks Display Contest, het International Music Festival en de Grand Prix. Deze evenementen, waar elk jaar miljoenen toeristen naartoe gaan, blazen de economie van Macau nieuw leven in zonder afhankelijkheid van traditionele sectoren zoals gokspelen, en dragen zo bij aan de positie van Macau als internationale reisbestemming.

Ook de ontwikkeling van de infrastructuur is een drijfveer voor de economische ontwikkeling van Macau. De totstandkoming van de Guangdong-Macao Deep Cooperation Zone in Hengqin, een wijk in de Zuid-Chinese stad Zhuhai, heeft de contacten tussen Macau en naburige steden, zoals Zhuhai, sterk verbeterd. Tussen januari en oktober passeerden in de haven van Gongbei, de drukste grensovergang tussen Zhuhai en Macau, meer dan 90 miljoen mensen de grens, wat goed is voor een gemiddelde van meer dan 300.000 mensen per dag. Door deze soepele doorstroming van mensen, goederen en diensten wordt de rol van Macau als regionale spil versterkt, ten gunste van het handelsverkeer, het toerisme en de grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden.

Dit komt ook de stedelijke planning ten goede, met aandacht voor efficiëntere ruimtelijke benutting en duurzame ontwikkeling. Tegenwoordig valt ongeveer 30 procent van de nieuwe gronden van Macau in de Cooperation Zone, wat de grensoverschrijdende samenwerking bevordert en waardoor de beschikbare grondoppervlakte optimaal wordt benut. Door deze strategische ruimtelijke ordening, in combinatie met de verbeterde infrastructuur, worden de totale levensvatbaarheid en integratie van Macau binnen GBA verbeterd, waardoor de stad gestaag en duurzaam kan blijven uitbreiden.

Meer informatie is te vinden op:

https://news.cgtn.com/news/2024-12-10/Tide-rising-A-new-height-in-Macao-s-economic-diversification-1zdAA4dTila/p.html

Contact: cgtn@cgtn.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.