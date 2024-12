Cake Digital Bank : un goût sucré de rentabilité alimentée par l’IA

HÔ CHI MINH-VILLE, Vietnam, 11 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Cake Digital Bank est devenue la première banque exclusivement numérique du Vietnam à devenir bénéficiaire après 3,5 années d’activité. Grâce à sa gamme diversifiée de produits bancaires et à la grande notoriété de sa marque, Cake est devenue populaire auprès de la génération Z et des jeunes Millennials.

Lancée en 2021, Cake a connu une croissance notable, le nombre de clients passant de 3 millions au cours des deux premières années à 4,1 millions en 2023 et atteignant près de 5 millions en 2024. Cette trajectoire de croissance met en évidence la forte pénétration du marché et les initiatives stratégiques de Cake.

Le revenu généré par chaque client a augmenté pour atteindre 12 dollars américains en 2024, contre 4 dollars américains en 2023, ce qui témoigne de l’engagement accru des clients et de l’augmentation de la valeur des transactions. En outre, le volume des transactions de paiement de Cake a grimpé en flèche pour atteindre 4,7 milliards de dollars américains en 2024, affichant une croissance de plus de 100 % par rapport aux 2,2 milliards de dollars américains en 2023.

Par ailleurs, Cake traite une moyenne impressionnante de 400 000 demandes de crédit par mois. La banque bénéficie d’un taux de fidélisation de 80 % pour les utilisateurs de services transactionnels et de 95 % pour les utilisateurs de services financiers, ce qui témoigne de la fidélité et de la satisfaction des clients.

Par conséquent, Cake est devenue bénéficiaire après seulement 3,5 ans d’activité, ce qui la propulse parmi les 5 % de banques numériques les plus rentables au monde.

« Nous sommes fiers d’avoir atteint le seuil de rentabilité tout en poursuivant notre engagement visant à proposer des expériences bancaires numériques complètes pour tout le monde. À l’avenir, nous continuerons de nous concentrer sur une croissance durable, dans le but de faire de Cake la banque numérique la plus fiable du Vietnam », a déclaré M. Nguyen Huu Quang, PDG de Cake.

La combinaison stratégique de produits financiers et de technologies avancées constitue l’une des clés du succès de Cake. En intégrant la finance dans divers secteurs tels que la vente au détail, les transports et les loisirs, Cake s’est imposé comme un choix de premier ordre pour les jeunes consommateurs à la recherche de services bancaires pratiques.





Les jeunes vietnamiens se sont familiarisés avec les paiements sans numéraire via la Cake Digital Bank

Grâce à l’exploitation de la technologie de l’IA, Cake améliore constamment ses offres pour fournir une expérience bancaire facile d’utilisation et d’accès, en répondant efficacement à l’évolution des demandes du marché et en étant à la hauteur de son slogan « Easy as Cake » que l’on pourrait traduire par « Simple comme bonjour ». Grâce à ses services complets, Cake répond efficacement aux besoins financiers des populations vietnamiennes sous-bancarisées et mal desservies, contribuant ainsi à l’inclusion financière.

Face à la tendance croissante des services bancaires numériques au Vietnam, Cake est bien placée pour tirer parti de la demande croissante des clients locaux et régionaux, ouvrant ainsi la voie à une croissance et à une innovation continue dans ce secteur.

Photo disponible ici : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f30af88f-7f96-47ac-82fe-60f9953ab5eb/fr

Interlocutrice auprès des médias : theresa.tran@cake.vn

