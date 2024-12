Site de stockage d’énergie par batterie Hagersville, Ontario : Boralex et son partenaire Six Nations of the Grand River Development Corporation annoncent la clôture d’un financement de 538 M$

MONTRÉAL, 11 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX : BLX) et son partenaire, la Six Nations of the Grand River Development Corporation (« SNGRDC »), sont fiers d’annoncer la clôture d’un financement de 538 M$ pour le site de stockage d’énergie par batterie Hagersville, situé dans le comté de Haldimand, en Ontario.

Avec une capacité de 300 MW / 1 200 MWh, ce parc sera le plus grand projet de stockage d’énergie par batterie au Canada lorsqu’il sera mis en service. Le financement, qualifié de prêt vert, a été obtenu auprès d’un syndicat bancaire composé de Sumitomo Mitsui Banking Corporation, succursale du Canada (SMBC), de KfW Ipex-Bank GMBH (KfW), de la Korean Development Bank, du Crédit Industriel et Commercial, succursale de New York, et de DZ Bank, tous agissant en tant que co-arrangeurs principaux (JLA). SMBC joue également les rôles d'agent administratif, d'agent des sûretés, ainsi que de coordinateur des prêts verts et des couvertures, et KfW est désignée comme la banque technique du projet.

Le financement du site de Hagersville comprend :

Un prêt de construction de 366 M$, qui se convertira en un prêt à terme amorti sur 20 ans, suivant le début de l'exploitation commerciale, prévue pour le quatrième trimestre de 2025;

Un prêt-relais de 141 M$, permettant de financer les crédits d’impôts à l’investissement (ITC) auxquels le projet est éligible. Cette facilité à court terme permettra de réduire le montant de capitaux propres alloués au projet à court terme et ainsi d’optimiser la structure globale de capital de Boralex. Ce prêt sera remboursé lorsque les crédits d’impôt pour investissements seront reçus;

Une facilité de lettres de crédit de 31 M$.



« Le financement annoncé aujourd'hui constitue une étape clé dans le développement du site de stockage d’énergie par batterie de Hagersville », a déclaré Bruno Guilmette, premier vice-président et chef de la direction financière de Boralex. « Je tiens à féliciter les équipes de Boralex pour la mise en place de ce financement à des conditions optimales, qui offre à la société une flexibilité financière renforcée. Il est important de souligner que ce projet représente une avancée majeure dans notre engagement en faveur de solutions énergétiques durables et innovantes. »

« Je suis heureux de voir ce projet progresser et j'attends avec impatience les prochaines étapes, maintenant que ce financement clé a été obtenu », a déclaré Matt Jamieson, président-directeur général de la Six Nations of the Grand River Development Corporation. « Boralex continue d'être l'un de nos partenaires les plus précieux et cette nouvelle réalisation renforce la position de la SNGRDC en tant que leader autochtone dans le domaine du stockage d'énergie par batterie. »

Nous tenons à exprimer notre gratitude envers le conseiller financier Plan A Capital Inc. (projet et partenaires) et les conseillers juridiques Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l. (emprunteur et partenaires), Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L./s.r.l. (prêteurs) et Fogler, Rubinoff LLP (Six Nations of the Grand River Development Corporation) pour leur expertise et leur soutien précieux tout au long de ce projet.

Mise en garde à l’égard des déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué, notamment celles relatives à la date de mise en service commerciale du projet, constituent des déclarations prospectives, fondées sur des prévisions actuelles, au sens des lois sur les valeurs mobilières. Boralex tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes et que ses résultats, ou les mesures qu’elle adopte, pourraient différer significativement de ceux qui sont indiqués ou sous-jacents à ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d’une déclaration prospective donnée. À moins d’indication contraire de la Société, les déclarations prospectives ne tiennent pas compte de l’effet que pourraient avoir sur ses activités, des transactions, des éléments non récurrents ou d’autres éléments exceptionnels annoncés ou survenant après que ces déclarations ont été faites. Rien ne garantit que les résultats, le rendement ou les réalisations, tels qu'ils sont formulés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives, se concrétiseront. Le lecteur est donc prié de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. À moins de n’y être tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, la direction de Boralex n’assume aucune obligation quant à la mise à jour ou à la révision des déclarations prospectives en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou d’autres changements.

À propos de Boralex

Chez Boralex, nous fournissons de l'énergie renouvelable et abordable pour tous, depuis plus de 30 ans. Un des leaders sur le marché canadien et premier producteur indépendant de l'éolien terrestre de France, nous sommes également présents aux États-Unis et au Royaume-Uni. Au cours des cinq dernières années, notre puissance installée a plus que doublé et elle s’établit aujourd’hui à plus de 3,1 GW. Nous développons un portefeuille de projets de plus de 7,2 GW dans l'éolien, le solaire et le stockage, guidés par nos valeurs et notre démarche de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE). Boralex, par une croissance profitable et durable, participe activement à la lutte contre le réchauffement climatique. Grâce à notre audace, notre discipline, notre expertise et notre diversité, nous demeurons une référence de notre industrie. Les actions de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole BLX.

Pour de plus amples renseignements, visitez boralex.com ou sedarplus.com. Suivez-nous sur Facebook, X, LinkedIn et Instagram.

À propos de la Six Nations of the Grand River Development Corporation

La Six Nations of the Grand River Development Corporation (SNGRDC) gère les intérêts économiques des Six Nations dans 25 projets d'énergie renouvelable et de nombreuses opportunités de développement économique sur le territoire des Six Nations et aux alentours. Le portefeuille actuel d'énergie de la SNGRDC est capable de produire plus de 2,4 GW d'énergie grâce à sa participation directe ou indirecte dans cinq projets de stockage par batterie, six projets solaires et 13 projets éoliens. La SNGRDC est située sur la réserve des Six Nations et emploie en moyenne 100 personnes par le biais de Nation Enterprise ou de l'administration de projets d'intérêts économiques. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.sndevcorp.ca.

Renseignements

MÉDIAS RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS Camille Laventure

Conseillère principale, affaires publiques et communications externes



Boralex inc.



438 883-8580

camille.laventure@boralex.com Stéphane Milot

Vice-président, relations avec les investisseurs



Boralex inc.



514 213-1045

stephane.milot@boralex.com



Source : Boralex inc.

