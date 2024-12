Mavenir 與 Terrestar 首度成功進行 NB-IoT 非地面網絡實時數據會話

Terrestar 在 Mavenir 的協助下,已在蒙特利爾建立了一個先進實驗室,專門用於標準化衛星通訊的測試和整合。

李察遜,德州, Dec. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 雲原生網絡基礎設施提供商 Mavenir 與加拿大首屈一指的流動衛星營運商 Terrestar Solutions Inc. (TSI),成功達成一項重大里程碑,首次通過 TSI Echostar T1 衛星進行 NB-IoT 實時數據會話,該衛星為地球靜止軌道(GEO)的非地面網絡(NTN)。 這些會話與模擬不同之處,在於前者是在實際環境中進行,證明了這項尖端技術的穩健性。

兩間公司在安大略省的艾倫帕克(Allan Park)完成了 NB-IoT 非地面網絡的空中測試,展示了涵蓋網絡連接、頁面功能、延遲測試、數據會話及非 IP 數據傳輸(NIDD)等關鍵功能。 這些測試還包括持續 24 小時的連接,進一步驗證了 Mavenir 解決方案在實際環境下的成熟和穩定程度。 成功的數據會話是通過商用物聯網模塊實現的,展示了這項技術準備好使用各大供應商的 3GPP 標準產品進行商業部署。

Mavenir 開發了一個定制的無線接入網絡(RAN)介面,與 TSI 的衛星地面站設備無縫整合,與 TSI 的基礎設施對接,以提供衛星為基礎的的 NB-IoT 服務。 此進展為未來的進步奠定了基礎,Mavenir 和 TSI 正積極開發經提升的功能,包括語音服務和 5G NR,並計劃在加拿大的更多地點擴大測試,最終實現即使在最偏遠的地區,亦有全面的衛星覆蓋。

Mavenir 和 Terrestar 還宣佈在滿地可啟用一個先進的實驗室,旨在推進 NB-IoT 測試並與 TSI 合作夥伴達成無縫整合。 該實驗室配備了在 Amazon Web Services(AWS)公共雲端上運行的 Mavenir 尖端 RAN 和核心解決方案,支援 NB-IoT 的非地面網絡(NTN)。 這一舉措標誌著加快衛星連接服務開發和部署的關鍵一步,鞏固了在該領域對創新和合作的承諾。

Mavenir 主席兼行政總裁 Pardeep Kohli 表示:「自 GSM 誕生以來,提供全面覆蓋仍然是流動通訊行業面臨的最大挑戰,特別是在那些尚未有經濟案例的地區。 非地面網絡為這一挑戰提供了理想的解決方案,能夠高效地在廣泛區域內提供具成本效益的覆蓋,既開拓了新市場,又擴增了現有的地面流動服務。 今天與 Terrestar 的合作公告,強調了我們承諾共同致力於透過以衛星為基礎的技術推進互聯互通。」

Terrestar Solutions 主席兼行政總裁 Jacques Leduc 表示:「這一成就標誌著我們與 Mavenir 合作的一個重要里程碑,目的是將商業 NB-IoT 推向市場,作為大眾市場服務演進的首個階段。 這方面亦與我們的使命相符,即利用我們的流動衛星服務頻譜和標準化技術,將所有加拿大人與各地的一切事物連接起來,並補充流動網絡營運商的架構。 通過在實際環境中成功測試我們的聯合非地面網絡解決方案,展示了我們在這項技術上的成熟和可靠程度。 滿地可實驗室(Montreal Lab)建立後將進一步加快合作夥伴的測試進度,為加拿大的大規模物聯網部署鋪路。」

Terrestar Solutions 主席兼行政總裁 Jacques Leduc 將於 12 月 12 日(星期四)在 Mavenir 的全球分析師活動 [#MavenirAnalystEvent] 上發表主題演講。

編輯備註:

網絡研討會點播 : Mobile World Live 、 Mavenir 和 Terrestar :為推出做好準備 – 衛星如何解決 5G 的經濟學問題

白皮書

5G 非地面網絡:為推出做好準備

Mavenir 已發表了一份詳盡的白皮書,探討非地面網絡在拓展互聯互通方面的變革潛力如何超越傳統界限。 該白皮書強調了非地面網絡解決方案對通訊服務提供商(CSP)的策略優勢,包括在服務不足地區的成本效益、3GPP 標準的推進以實現無縫衛星整合,以及 Mavenir 尖端的雲原生非地面網絡無線接入網絡(RAN)方法。 了解非地面網絡如何重新定義連接性,並為數碼連接的世界實現全球可靠的 5G 覆蓋。

關於 Terrestar Solutions:

Terrestar Solutions Inc. 是加拿大唯一的流動衛星營運商,致力於將直接到設備的衛星服務置入智能手機和物聯網設備,在全加拿大實現隨時隨地的通訊。 Terrestar 致力於創造不斷發展的標準化和開放網絡生態系統,協助流動網絡營運商在不同地區提供全面通訊服務。 受惠於 Echostar T1 衛星、其地面網絡基礎設施及 40MHz 的 S 頻段流動衛星頻譜,Terrestar 能夠通過其 Strigo 流動衛星服務(MSS)連接即使是在加拿大最偏遠地區,全國大部分地方的加拿大人。 Strigo 服務還支援非牟利組織和原住民機構,這充分體現了公司對其服務社區福祉和進步的深切責任感。 如欲了解更多資訊,請瀏覽 www.terrestarsolutions.ca 或在 LinkedIn 上關注我們。

媒體查詢,請聯絡:

Victoria Ollers

media@terrestarsolutions.ca

關於 Mavenir:

Mavenir 正在利用設計時即採用環保理念的雲端原生、AI 賦能的解決方案構建當今網絡的未來,讓營運商發揮 5G 的優勢,實現智能、自動化及可編程的網絡。 作為 Open RAN 的先驅和久經考驗的行業顛覆者,Mavenir 屢獲殊榮的解決方案正在全球範圍內的流動網絡上實現自動化和商業化,為 120 多個國家的 300 多家通訊服務提供商加速軟件網絡轉型,這些提供商為全球超過 50% 的訂戶提供服務。 如欲了解更多資訊,請瀏覽 www.mavenir.com

Mavenir 公關聯絡人:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

此公告隨附的照片可在以下網址查看:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/935f64fc-6d3c-4482-ac5d-e190c3147cc5/zh-Hant

TSI Mavenir NB-IoT 非地面網絡圖示 Mavenir 與 Terrestar 首度成功進行 NB-IoT 非地面網絡實時數據會話

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.