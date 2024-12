Mavenir e Terrestar Alcançam Marco de Redes Não Terrestres NB-IoT com Primeiras Sessões de Dados ao Vivo

A Terrestar, juntamente com a assistência da Mavenir, também estabeleceu um laboratório de última geração dedicado a testes de comunicação por satélite baseados em padrões e integração em Montreal.

RICHARDSON, Texas, Dec. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Mavenir, fornecedora de infraestrutura de rede nativa na nuvem que está criando o futuro das redes, e a Terrestar Solutions Inc. (TSI), a principal operadora de satélites móveis do Canadá, alcançaram um marco importante ao realizar com sucesso as primeiras sessões de dados ao vivo da NB-IoT por meio do satélite TSI Echostar T1, uma Rede Não Terrestre (NTN) de Órbita Terrestre Geoestacionária (Geostationary Earth Orbit, Geostationary Earth Orbit). Ao contrário das simulações, essas sessões foram conduzidas em condições reais, comprovando a robustez dessa tecnologia de ponta.

As duas empresas concluíram testes over-the-air de NB-IoT para a NTN em Allan Park, Ontário, demonstrando funções-chave que abrangem Network Attach, Paging, Ping, sessões de dados e Non-IP Data Delivery (NIDD). Os testes também incluíram conectividade contínua de 24 horas, validando ainda mais a maturidade e a estabilidade da solução da Mavenir em condições reais. As sessões de dados bem-sucedidas foram alcançadas com módulos comerciais de IoT, demostrando o preparo da tecnologia para implantação comercial com produtos padronizados por 3GPP de vários fornecedores.

A Mavenir desenvolveu uma interface personalizada de Rede de Acesso de Rádio (Radio Access Network - RAN) para se integrar perfeitamente com o equipamento da estação terrestre de satélite da TSI, alinhando-se com a infraestrutura da TSI para fornecer serviços de NB-IoT baseados em satélite. Este marco estabelece as bases para futuros avanços, à medida que a Mavenir e a TSI desenvolvem ativamente recursos aprimorados, incluindo serviços de voz e 5G NR, com planos de expansão dos testes em locais adicionais em todo o Canadá, com fornecimento de cobertura de satélite onipresente - mesmo nas regiões mais remotas.

A Mavenir e a Terrestar também anunciaram o lançamento de um laboratório de última geração em Montreal, projetado para avançar os testes de NB-IoT e facilitar a integração perfeita com os parceiros da TSI. Equipado com as soluções RAN e Core de ponta da Mavenir em execução na Nuvem Pública da Amazon Web Services (AWS), o laboratório suporta NTN em NB-IoT. Esta iniciativa marca um passo fundamental para a aceleração do desenvolvimento e da implantação de serviços conectados por satélite, reforçando o compromisso com a inovação e a colaboração no espaço.

“Desde o início do GSM, o maior desafio enfrentado pela indústria móvel continua sendo a cobertura universal, em particular em regiões onde não há um incentivo econômico atual”, disse Pardeep Kohli, Presidente e CEO da Mavenir. “As redes não terrestres oferecem uma solução ideal para este desafio, oferecendo de forma eficiente uma cobertura econômica em áreas amplas, abrindo novos mercados e aumentando os serviços celulares terrestres existentes. O anúncio de hoje com nossos parceiros da Terrestar ressalta nosso compromisso compartilhado com o avanço da conectividade por meio de tecnologias baseadas em satélite.”

“Esta conquista representa um marco importante para a nossa colaboração com a Mavenir para levar a NB-IoT comercial ao mercado como a primeira fase da evolução do serviço para serviços de mercado de massa”, disse Jacques Leduc, Presidente e CEO da Terrestar Solutions. "Também se alinha com a nossa missão de conectar todos os canadenses em todos os lugares a tudo, por meio do nosso espectro MSS e da tecnologia padronizada para complementar a arquitetura MNO. Com o sucesso do teste da nossa solução conjunta NTN em condições reais, demonstramos a maturidade e a confiabilidade dessa tecnologia. O estabelecimento do Laboratório de Montreal acelerará ainda mais os testes dos parceiros, abrindo caminho para implantações de IoT em larga escala em todo o Canadá.”

Sobre a Terrestar Solutions:

A Terrestar Solutions Inc. é a única operadora de satélites móveis canadense envolvida na corrida para a oferta de serviços de satélite diretamente no dispositivo para smartphones e dispositivos IoT, e tornar a comunicação em qualquer lugar do Canadá uma realidade. A Terrestar está empenhada em estimular o ecossistema de rede em constante evolução, baseado em padrões e aberto, permitindo que as Operadoras de Redes Móveis ofereçam serviços de comunicação onipresentes. Graças ao satélite Echostar T1, sua infraestrutura de rede terrestre e 40 MHz de espectro de satélite móvel de banda S, o Terrestar conecta canadenses de quase qualquer lugar do país, mesmo nas regiões mais remotas do Canadá, por meio do Strigo Mobile-Satellite Service (MSS). O serviço Strigo também apoia organizações sem fins lucrativos e das Primeiras Nações do Canadá, um testemunho do extraordinário senso de responsabilidade da Empresa com o bem-estar e o progresso das comunidades que atende. Para mais informação, visite www.terrestarsolutions.ca, ou siga-nos no LinkedIn.

Sobre a Mavenir

A Mavenir está estabelecendo hoje o futuro das redes com soluções nativas da nuvem e habilitadas para IA, que são ecológicas por design, capacitando as operadoras a obter os benefícios do 5G e alcançar redes inteligentes, automatizadas e programáveis. Como pioneira da Open RAN e uma comprovada disruptora revolucionária do setor, as soluções premiadas da Mavenir fornecem automação e monetização em redes móveis em todo o mundo, acelerando a transformação da rede de software para mais de 300 provedores de serviços de comunicações em mais de 120 países, que atendem a mais de 50% dos assinantes de todo o mundo. Para mais informação, visite www.mavenir.com

