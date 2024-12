Cloudera 利用 RAG 工作室预览版加速企业人工智能发展

RAG 聊天机器人具备普通聊天机器人缺乏的更高准确性和可靠性

美国加州圣克拉拉, Dec. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为是唯一真正的数据、分析和人工智能混合平台, Cloudera 今日宣布推出自己的检索增强生成(RAG)工作室。 RAG 工作室使企业能够在几分钟内利用实时企业数据部署 RAG 聊天机器人。 这种无代码解决方案让非技术用户更容易使用人工智能应用,促进业务团队和 IT 团队在人工智能开发方面展开合作,使人工智能工具亲民化,让更多用户采用。 无论是企业内部数据还是云数据,采用安全、可信且实时的数据,RAG 工作室使企业能够通过尖端技术释放人工智能的价值。

随着聊天机器人成为一种流行的人工智能用例,企业长期面临不准确回复的风险。 一项 研究 发现,ChatGPT在不同任务下的成功率在 0.66% 到 89%之间。 RAG 是一种强大的人工智能范式,结合了基于检索的系统和生成式人工智能的优势。 它能够提高准确性和语境相关性,提升可解释性和信任度。 支持 RAG 的聊天机器人可根据企业特定的实时数据而非一般信息来回答问题,从而大大降低错乱。 可信的企业数据为已经接受过培训的 LLM 提供业务背景,可以提高成功率。

RAG 工作室为 Cloudera 客户带来的优势包括:

企业数据价值最大化 :Cloudera 客户在复杂、数据丰富的环境中运行,结构化和非结构化数据遍布混合云和多云生态系统。 RAG 将这些数据整合到人工智能工作流程中,实现动态检索和语境响应,使他们能够有效利用这些数据。

:Cloudera 客户在复杂、数据丰富的环境中运行,结构化和非结构化数据遍布混合云和多云生态系统。 RAG 将这些数据整合到人工智能工作流程中,实现动态检索和语境响应,使他们能够有效利用这些数据。 实现可扩展且经济高效的人工智能解决方案 :在企业中推广人工智能解决方案通常会遇到各种挑战,如计算成本高、模型再训练复杂以及确保稳健的数据管理。 RAG 减少对计算密集型生成模型的依赖,与 Cloudera 平台集成,提供具有成本效益且安全的人工智能工作流,消除对模型的不断微调,可以解决这些问题。

:在企业中推广人工智能解决方案通常会遇到各种挑战,如计算成本高、模型再训练复杂以及确保稳健的数据管理。 RAG 减少对计算密集型生成模型的依赖,与 Cloudera 平台集成,提供具有成本效益且安全的人工智能工作流,消除对模型的不断微调,可以解决这些问题。 为企业用例开发可解释、可信赖的人工智能:企业需要可信赖的人工智能解决方案,尤其是医疗、金融和政府等受监管行业的企业。 RAG将生成的输出直接链接到企业认可的数据源,增强了 Cloudera 人工智能堆栈的内置可解释性和可追溯性。 这有助于确保人工智能决策基于可验证、可审计的数据,提供人工智能驱动建议背后的透明推理。



“从更快的客户支持到更明智的产品开发,RAG 的优势遍及整个业务。”Cloudera 首席战略官 Abhas Ricky 说。 ”我们的无代码 RAG 工作室提供快速原型开发以及预制集成和运营效率。 企业在制定正确的人工智能战略方面面临很大压力,而这项计划正是 Cloudera 致力于加速企业人工智能发展的一部分。”

作为推出该预览版的一部分,Cloudera 邀请设计合作伙伴参与演示,并就解决方案的开发提供反馈意见。 参与 RAG 工作室让 Cloudera 客户有机会直接与 Cloudera 合作开发 RAG 解决方案,以确定可带来最大业务和技术价值的功能。

有意参与 RAG 工作室的企业,请联系我们的 Cloudera 团队 。

关于 Cloudera

Cloudera 是唯一真正的数据、分析和 AI 混合平台。 Cloudera 管理的数据量比其他仅提供云服务的供应商高出 100 倍,这一优势使其能够助力全球企业在公共云或私有云上转化各类数据,从而获得有价值且值得信赖的洞见。 我们的开放数据湖仓提供可扩展且安全的数据管理,并结合便携式云原生分析,帮助客户将生成式人工智能模型直接应用于其数据,同时维护数据隐私,确保人工智能部署的责任性和可靠性。 全球规模最大的金融服务、保险、媒体、制造业和政府品牌都依托 Cloudera,利用其强大的数据能力,破解曾被视为无法解决的难题——无论当下还是未来。

如需了解更多信息,请访问 Cloudera.com ,并在 LinkedIn 和 X 上关注我们。Cloudera 及相关标识为 Cloudera, Inc 的商标或注册商标。所有其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。

联系方式

Jess Hohn-Cabana

cloudera@v2comms.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.