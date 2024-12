Duck Creek Technologies renforce son leadership commercial mondial grâce à des nominations stratégiques en Amérique du Nord, EMEA et APAC

Les nouvelles nominations de cadres témoignent de l’engagement de l’entreprise à optimiser l’expérience client, à stimuler la croissance à l’échelle mondiale et à transformer le secteur de l’assurance à partir de 2025

BOSTON, 10 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, fournisseur mondial de solutions intelligentes pour l’assurance IARD et générale, a intégré trois cadres expérimentés à son équipe de direction mondiale pour favoriser la croissance et accompagner la transformation de l’entreprise et de ses clients. Ces cadres incluent William Magowan, vice-président senior des ventes pour l’Amérique du Nord ; Elodie Hilderal, directrice générale pour l’EMEA ; et Christian Erickson, directeur général pour l’APAC. Ils collaboreront pour générer de nouvelles opportunités d’expansion et de croissance tout en offrant une expérience exceptionnelle aux clients et partenaires de Duck Creek à l’échelle mondiale.

William, Elodie et Christian apportent une expertise solide dans les technologies de l’assurance, enrichie par leur expérience chez Duck Creek :

William Magowan a réintégré Duck Creek en tant que vice-président senior des ventes pour l’Amérique du Nord , fort de 20 ans d’expérience en tant que leader commercial dans l’industrie technologique liée à l’assurance. Il a fait ses preuves en dirigeant des équipes commerciales performantes, en stimulant l’innovation et en apportant une valeur client mesurable.

a réintégré Duck Creek en tant que , fort de 20 ans d’expérience en tant que leader commercial dans l’industrie technologique liée à l’assurance. Il a fait ses preuves en dirigeant des équipes commerciales performantes, en stimulant l’innovation et en apportant une valeur client mesurable. Elodie Hilderal a été promue directrice générale pour l’EMEA après un parcours remarquable en tant que vice-présidente des ventes chez Duck Creek. Elodie est une dirigeante accomplie avec une solide expérience dans le domaine des logiciels d’entreprise pour l’assurance et la réassurance, ayant occupé des postes de direction pendant 15 ans dans les ventes, les services professionnels et la réussite client.

a été promue après un parcours remarquable en tant que vice-présidente des ventes chez Duck Creek. Elodie est une dirigeante accomplie avec une solide expérience dans le domaine des logiciels d’entreprise pour l’assurance et la réassurance, ayant occupé des postes de direction pendant 15 ans dans les ventes, les services professionnels et la réussite client. Christian Erickson apporte plus de 25 ans d’expérience dans les logiciels d’entreprise, le cloud, la cybersécurité et les services professionnels à son nouveau rôle de directeur général pour l’APAC. Avant de rejoindre Duck Creek, Christian a occupé le poste de directeur général des segments des services financiers et d’assurance dans plusieurs entreprises, notamment Cognizant et Accenture, où il était responsable de la croissance, de la réussite client et des services professionnels.





« Les nominations de William, Elodie et Christian marquent un moment clé pour Duck Creek. Leurs compétences en leadership et leur expertise sectorielle nous positionnent pour atteindre une croissance sans précédent et étendre notre portée mondiale en 2025 », a déclaré Mike Jackowski, directeur général de Duck Creek Technologies. « En tant que pionnier des technologies d’assurance, Duck Creek est attendu par ses clients pour fixer une norme d’excellence, à travers ses solutions innovantes et ses expériences client. Les trois dirigeants possèdent l’expérience, les compétences et le succès avéré nécessaires pour garantir que Duck Creek continue de diriger notre secteur, au bénéfice durable des compagnies d’assurance et des titulaires de police. »

