Konica Minolta renouvelle son partenariat avec l’IMSA

MISSISSAUGA, Ontario, 10 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée (Konica Minolta) a annoncé aujourd’hui le renouvellement de son partenariat officiel avec l’International Motor Sports Association (IMSA). Cette année, le partenariat maximisera son influence, puisque l’entreprise appuiera le nouveau programme de formation en STIM – science, ingénierie, technologie et mathématiques – de l’IMSA pour les élèves du secondaire de certains marchés des courses.

Le centre d’affaires du paddock de Konica Minolta gardera le nom de « Konica Minolta Business Center », devenu un élément distinctif des événements de l’IMSA qui offre un espace d’affaires sur la piste pour les partenaires d’affaires, les partenaires automobiles, les équipes, les pilotes et les autres parties prenantes. Le centre encouragera également les initiatives de STIM sur les pistes, où les élèves pourront se joindre à une équipe d’ingénieurs, de pilotes, de partenaires d’affaires et de constructeurs de matériel ainsi qu’à des représentants de l’IMSA. Les élèves auront également l’occasion de visiter, entre autres, le centre technologique de l’IMSA et la salle de contrôle des courses. De plus, à titre de commanditaire du programme scolaire, Konica Minolta viendra directement en aide aux enseignants, aux administrateurs et aux élèves d’écoles secondaires avec un module exhaustif et clé en main de STIM.

« Ce qui rend notre partenariat avec l’IMSA si particulier et stimulant, c’est notre manière d’en élargir la portée chaque année. Depuis 2015, nous commençons chaque entente avec une initiative innovante qui atteint un grand but, raconte Michael Mathé, chef de l’exploitation, Konica Minolta. Le circuit de l’IMSA présente aux élèves des exemples d’application des STIM concrets et à haute intensité. Konica Minolta propose déjà aux écoles des solutions d’affaires complètes allant de processus documentaires dorsaux et de solutions de gestion de l’information à des outils de classe numériques et des outils de collaboration rentables, ce qui rend ce point de contact bénéfique et naturel pour nous. »

Le programme de STIM sur mesure de l’IMSA a été conçu de concert avec EVERFI, qui travaille avec plus de 60 000 enseignants et leurs écoles partout au pays en leur offrant des cours interactifs axés sur le jeu et en aidant les élèves à briller dans un monde en évolution constante – le tout sans frais pour les écoles, les enseignants et les élèves. Le programme s’inspirera d’éléments propres aux STIM qui propulsent l’IMSA, et donnera vie à des concepts pour les élèves, à l’école comme à la piste de course. Il sera fondé sur des scénarios et prendra racine dans des carrières en sports motorisés et en technologie.

« Depuis longtemps, je suis passionné par la formation en STIM et la présentation de l’IMSA à la relève en génie, en mécanique et en direction d’entreprise ainsi qu’à tous ceux qui joueront un rôle important dans l’avenir de notre sport. Nous sommes ravis que Konica Minolta, notre précieux partenaire, partage cette vision, affirme John Doonan, président de l’IMSA. L’expertise de Konica Minolta dans le secteur de l’éducation est un atout considérable pour cette initiative. Nous entrevoyons positivement les nombreuses années de collaboration devant nous et nous avons hâte de voir ce que ce projet d’éducation et d’inspiration pour la relève nous réserve. »

La première expérience en STIM de l’IMSA se déroulera en janvier 2025, parallèlement au Rolex 24 at Daytona, la première course de la saison du IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Des détails et les informations sur les marchés de course suivront.

Au sujet de Konica Minolta

Konica Minolta a entamé son parcours il y a 150 ans, avec la volonté de voir et de faire les choses autrement. Elle innove pour le bien de la société et du monde entier. Et c’est toujours cet objectif qui l’anime aujourd’hui. Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne les bureaux pour créer une véritable connectivité grâce aux solutions pour un milieu de travail connecté et futé. Parmi ses technologies d’affaires, on retrouve des services de TI, la gestion intelligente de l’information, des solutions de sécurité vidéo et des services d’impression gérés ainsi que des technologies de bureau et des solutions d’impression industrielle et commerciale. Par ses efforts soutenus, l’entreprise a la chance d’être continuellement reconnue pour la qualité de ses produits et services. Par exemple, elle a figuré de nombreuses fois au palmarès CRN des 500 fournisseurs de services gérés; été finaliste dans la catégorie des logiciels de TI aux World Technology Awards; été reconnue par Brand Keys comme la meilleure marque en matière de fidélité des clients dans la catégorie des appareils multifonctions; et a reçu les prix BLI « A3 Line of the Year » 2021 et « Most Colour Consistent A3 Brand » 2021-2023 de Keypoint Intelligence pour sa gamme bizhub i-Series.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Konica Minolta et suivez l’entreprise sur LinkedIn, YouTube, Facebook, X (@KonicaMinoltaCA), et Instagram!

Au sujet de l’International Motor Sports Association (IMSA)

Fondée en 1969, l’International Motor Sports Association, LLC (IMSA) apporte depuis longtemps une riche contribution au domaine des courses automobiles. Aujourd’hui, elle est l’organisme d’accréditation du IMSA WeatherTech SportsCar Championship, série de courses automobiles la plus importante d’Amérique du Nord. C’est également elle qui sanctionne l’IMSA Michelin Pilot Challenge et l’IMSA VP Racing SportsCar Challenge, ainsi que cinq séries réservées aux véhicules d’une seule marque : le Ferrari Challenge North America, le Lamborghini Super Trofeo North America, la Whelen Mazda MX-5 Cup présentée par Michelin, le Mustang Challenge et la Porsche Carrera Cup North America. L’IMSA, société membre de la famille NASCAR, est la partenaire stratégique exclusive en Amérique du Nord de l’Automobile Club de l’Ouest (ACO), qui organise les 24 Heures du Mans dans le cadre du championnat du monde d’endurance de la FIA. Le partenariat permet aux compétiteurs sélectionnés du WeatherTech Championship d’être admis automatiquement aux prestigieuses 24 Heures du Mans. Pour en savoir plus, rendez-vous à IMSA.com ou consultez les réseaux sociaux de l’IMSA (Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube).

