Monument annonce des mises à jour concernant la mine d’or de Selinsing et le projet aurifère Murchison

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 10 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V : MMY et FSE : D7Q1), ci-après « Monument » ou la « Société » annonce des mises à jour concernant les progrès réalisés à la mine d’or de Selinsing en Malaisie et le projet aurifère Murchison en Australie-Occidentale.

Cathy Zhai, présidente-directrice générale, a déclaré : « Nous sommes satisfaits des progrès constants réalisés à la mine d’or de Selinsing en vue de l’optimisation de l’usine de traitement de l’or, en particulier l’installation d’un filtre-presse plus grand qui permettra d’accroître la production respectivement à la mi-janvier 2025. En outre, nous sommes ravis d’annoncer la reprise des travaux de développement du projet aurifère de Murchison. »

Mise à jour concernant Selinsing

Figure 1 : Usine de flottation Selinsing

La Société poursuit l’amélioration de l’efficacité opérationnelle de la mine d’or de Selinsing en supprimant certains goulets d’étranglement de l’usine de traitement et en améliorant l’harmonisation du cycle minier.

Amélioration des processus de l’usine

De nombreuses améliorations ont été apportées au circuit de flottation afin d’améliorer la récupération. L’ajout de carbonate de sodium s’est poursuivi en tant que modificateur de pH et des commandes en vrac ont été lancées pour la livraison du silo à chaux réaffecté afin de faciliter un meilleur contrôle du pH pendant le traitement du minerai de transition partiellement oxydé. Le dosage précis du sulfure de sodium a permis d’effectuer la mesure et le contrôle du potentiel d’oxydoréduction (POR). L’introduction d’un agent moussant à base d’éthylène glycol a permis d’améliorer la stabilité de la mousse. Les taux de récupération par flottation se sont améliorés en octobre, avec un taux de 87,2 % pour le mois et de plus de 90 % pour certains des minerais frais traités. La teneur en antimoine du minerai de Buffalo Reef s’est avérée plus élevée que prévu et l’ajout de nitrate de plomb a amélioré la récupération de la stibine. Les taux élevés d’antimoine dans le concentré de flottation ont permis d’améliorer les rendements.

Les performances du filtre-presse se sont améliorées grâce à une meilleure qualité du concentré, à l’ajustement du pH dans le réservoir de concentré et au remplacement des plaques filtrantes. Huit nouvelles plaques filtrantes du fabricant McLanahan ont été installées sur le filtre-presse et la réparation locale des plaques usées s’est poursuivie. Les toiles filtrantes usées ont été remplacées le cas échéant.

Un filtre-presse de plus grande capacité a été conçu et construit par un grand fabricant et a été livré sur le site. Son installation a été programmée et devrait prendre fin au début du mois de janvier 2025, en attendant l’achèvement de tous les travaux de génie civil ayant débuté en septembre 2024. L’acquisition de nouveaux équipements auxiliaires est en cours et les articles à long délai de livraison ont été commandés. Le béton a été coulé pour l’extension du bâtiment des services d’air, des récepteurs d’air, du réservoir d’alimentation du filtre et de la trémie du filtre-presse. Le compresseur d’air, les récepteurs d’air et le sécheur ont été livrés sur le site et installés. Le réservoir d’alimentation du filtre a été fabriqué sur site et mis en place par levage. La ligne électrique et diverses conduites ont été détournées de l’empreinte du nouveau filtre-presse pour permettre l’achèvement des excavations et l’avancement des travaux de fondation.

Installation de stockage des résidus miniers

La pose d’un contrefort le long de la base du talus principal est nécessaire à l’amélioration du facteur sécurité avant la prochaine amélioration de la construction prévue pour 2025. La construction a été réalisée à l’aide de déchets provenant des puits de Buffalo Reef. Une étude bathymétrique et par drone a été réalisée afin de déterminer la densité sèche in situ des résidus déposés et de confirmer la capacité restante en matière de résidus pour le calendrier de la prochaine amélioration.

Exploitation minière et constitution de stocks de minerai

L’exploitation minière s’est poursuivie dans les puits BRC2, BRC3 et BRC4 de Buffalo Reef. Les livraisons de minerai frais et de minerai de transition se sont poursuivies et le stock de minerai sulfuré tout-venant (ROM) est d’environ 240 000 tonnes, ce qui est suffisant pour alimenter l’usine pendant trois mois, mais pas au-delà pour éviter l’oxydation.

Figure 2 : Exploitation minière à Selinsing

La méthode de forage de contrôle de la teneur à circulation inverse (« RCGC », de l’anglais « reverse circulation grade control ») a été testée jusqu’à une profondeur verticale de 20 mètres dans une zone de BRC2. Les résultats d’analyse ont été comparés aux résultats d’analyse obtenus dans la même zone par la méthode de forage à l’explosif conventionnelle (« BHGC », de l’anglais « blast hole grade control ») actuellement utilisée, ce qui démontre que les deux méthodes sont similaires et que le forage RCGC permettra de prévoir à plus long terme la production de concentrés tout en améliorant la précision de la planification minière à moyen terme par rapport au modèle de ressources actuel.

Les activités de forage d’exploration devraient débuter en janvier 2025. Le programme sera annoncé en conséquence et sera axé sur l’amélioration des ressources existantes sous le gisement de Buffalo Reef afin de prolonger potentiellement la durée de vie de la mine. Il comprendra également des forages d’extension pour tester l’extension de la minéralisation qui pourrait potentiellement accroître les ressources actuelles. Les travaux de forage seront menés par une équipe de forage interne disposant de deux machines de forage, actuellement en cours d’entretien et équipées des consommables, accessoires et pièces de rechange nécessaires.

Mise à jour concernant le projet aurifère de Murchison

La Société a repris les études techniques et financières en vue du redémarrage de l’exploitation de son projet aurifère de Murchison. Alors que la Société s’est récemment concentrée sur l’optimisation de la production de sa mine d’or de Selinsing, elle cherche également à mettre à jour la base de ressources minérales de ses actifs aurifères australiens.

À Burnakura, la Société a déjà reçu toutes les autorisations nécessaires à la reprise de la production et a régulièrement renouvelé les permis de conformité environnementale correspondants pour le plan approuvé. Cependant, depuis lors, le prix de l’or a considérablement augmenté, et il est donc nécessaire d’examiner les ressources et d’actualiser les coûts d’investissement et de production du projet afin de réoptimiser la production future. Des mises à jour correspondantes des autorisations pourraient s’avérer nécessaires, mais il ne s’agirait que d’amendements à des licences déjà approuvées. De ce fait, Monument dispose d’une importante marge de manœuvre quant à la manière de procéder au redémarrage.

La Société mènera des études visant à évaluer différentes options en matière de démarrage de la production, y compris la capacité actuelle de 260 000 tpa (tonnes par an) et une amélioration potentielle permettant d’atteindre un taux de production de 750 000 tpa. La viabilité économique dépendra des estimations actualisées des ressources minérales et des profils de production optimisés issus des études minières dans les deux zones de projet. Des tiers locaux ont également manifesté leur intérêt pour le traitement du minerai dans l’usine de Burnakura. L’évaluation de ces options peut être incluse dans le calendrier de redémarrage éventuel en fonction de l’aptitude et de la capacité de ces tiers à respecter un calendrier de production complémentaire. Toute mise à jour des exigences réglementaires en matière d’autorisations et de licences sera effectuée à partir des résultats des études minières optimisées.

À Gabanintha, il existe six fosses à ciel ouvert historiques avec une minéralisation à haute teneur ouverte en profondeur et le long de l’axe. Pour confirmer les données historiques et étendre la minéralisation connue, la Société prévoit de forer systématiquement cinq des gisements et de réaliser des essais métallurgiques sur des matériaux à teneur potentielle en minerai provenant des gisements afin d’optimiser la récupération de l’or. Plusieurs cibles d’exploration prometteuses feront également l’objet de tests. Les travaux de forage débuteront dès l’obtention de l'ensemble des permis nécessaires. Avec 95 % des forages historiques sur le projet n’atteignant que 100 m de profondeur et plusieurs cibles d’exploration intéressantes à examiner, il existe un potentiel important d’augmentation de l’inventaire des ressources.

La Société s’est engagée activement auprès des parties prenantes locales et régionales afin d’établir des relations productives pour la durée de vie du projet et d’apporter des solutions bénéfiques à long terme pour l’utilisation des terrains à la fin de la vie de la mine.

À propos de Monument

Monument Mining Limited (TSX-V : MMY, FSE : D7Q1) est un producteur d’or canadien bien établi qui détient et exploite la mine d’or de Selinsing en Malaisie en propriété exclusive, et qui pilote intégralement le projet aurifère de Murchison, situé en Australie-Occidentale. Dans la même région, la Société participe au projet aurifère de Tuckanarra à hauteur de 20 %, conjointement avec Odyssey Gold Ltd. Elle emploie quelque 250 personnes dans les deux pays et s’engage à respecter les normes les plus strictes en matière de gestion de l’environnement, de responsabilité sociétale, de santé et de sécurité pour ses employés et les populations avoisinantes.

