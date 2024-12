Robex gibt die Einführung eines Aktienoptionsplans mit aufgeschobener Vergütung bekannt

QUÉBEC, Dec. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robex Resources Inc. („Robex“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: RBX) freut sich, bekannt zu geben, dass der Verwaltungsrat des Unternehmens einen Aktienoptionsplan mit aufgeschobener Vergütung (Deferred Share Unit Plan, „DSU-Plan“) für die Direktoren des Unternehmens eingeführt hat. Eine Kopie des DSU-Plans ist auf dem Unternehmensprofil auf SEDAR+ verfügbar.

Auf Empfehlung des Vergütungsausschusses hat der Verwaltungsrat zudem die Gewährung von insgesamt 500.000 Aktieneinheiten mit aufgeschobener Vergütung („DSUs“) sowie von Aktienoptionen für insgesamt 6.500.000 Stammaktien („Optionen“) an die nicht-exekutiven Direktoren und Führungskräfte des Unternehmens beschlossen. Jeder DSU gewährt dem Begünstigten das Recht, bei Ausübung den Barwert einer Stammaktie des Unternehmens zu erhalten. Die zugeteilten DSUs können in zwei gleichen Tranchen ausgeübt werden, sobald der Verwaltungsrat bestätigt, dass die festgelegten „Leistungsziele“ erreicht wurden. Die Ausübung der DSUs ist an das Fortbestehen des Direktorenmandats des Begünstigten gebunden. Die DSUs werden fällig, sobald der Begünstigte seine Tätigkeit als Mitglied des Verwaltungsrats oder seine Anstellung bei Robex und deren Tochtergesellschaften beendet. Jede Option berechtigt den Begünstigten, eine Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 2,11 USD pro Aktie zu erwerben. Die Optionen werden ausübbar, wenn der Vergütungsausschuss des Unternehmens feststellt, dass bestimmte „Leistungsziele“ im Zeitraum zwischen der Gewährung und dem früheren der beiden Ereignisse – dem 1. Juli 2026 oder der kommerziellen Produktion des Projekts Kiniero – erreicht wurden. Die Optionen haben eine Laufzeit von drei Jahren. Sowohl die DSUs als auch die Optionen unterliegen den Bedingungen des DSU-Plans sowie des geänderten und neu gefassten Aktienoptionsplans des Unternehmens vom 15. Mai 2023 und den Bestimmungen der TSX Venture Exchange.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

