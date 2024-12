Denodo désigné comme leader du Magic Quadrant™ 2024 de Gartner® pour les outils d’intégration de données pour la cinquième année consécutive

Denodo estime que cette reconnaissance est due à la solidité de ses capacités, à l’étendue de son réseau de partenaires et à la fidélité de sa clientèle diversifiée

PALO ALTO, Californie, 10 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo, leader en gestion de données, a annoncé aujourd’hui que Gartner® a désigné l’entreprise comme leader pour la cinquième année consécutive dans son Magic Quadrant 2024 pour les outils d’intégration de données. « Le marché des outils d’intégration de données reste dynamique, car les organisations cherchent de plus en plus à améliorer leurs capacités pour soutenir leurs cas d’usage opérationnels, analytiques et liés aux infrastructures d’IA », déclare Gartner. « Dans cette étude, nous évaluons 20 fournisseurs qui rivalisent pour répondre aux besoins d’intégration de données de votre organisation. »

Le rapport complet et gratuit du Magic Quadrant, publié le 3 décembre 2024 et rédigé par Thornton Craig et al., est disponible ici.

« D’ici à 2027, les assistants IA et les workflows optimisés par l’IA intégrés aux outils d’intégration de données réduiront les interventions manuelles de 60 % et permettront une gestion autonome des données », selon le rapport Magic Quadrant 2024.

Grâce à la plateforme primée Denodo Platform, les organisations accèdent à des ensembles de données fiables et intégrés, favorisant des analyses plus rapides et des décisions commerciales éclairées, tout en posant les bases pour des initiatives d’intelligence artificielle générative (GenAI). La Denodo Platform est plébiscitée par des entreprises figurant parmi les Fortune 500 et les Global 1000 pour améliorer l’expérience client, accroître l’efficacité opérationnelle et l’agilité, favoriser la démocratisation des données en libre-service et moderniser les infrastructures informatiques.

« Le marché de l’intégration des données évolue pour inclure des capacités avancées en matière d’IA et de GenAI, et Denodo est en tête de cette transformation. Nous sommes très fiers que le Magic Quadrant de Gartner nous ait désignés comme leader des outils d’intégration de données ces cinq dernières années. Cela nous confirme la force unique de Denodo dans la simplification et l’accélération de l’intégration des données dans cet âge complexe et dynamique », a indiqué Ravi Shankar, vice-président principal et directeur marketing chez Denodo. « Nous remercions sincèrement nos clients fidèles pour leur confiance dans notre gestion des données. C’est un immense honneur d’être également désigné comme le choix des clients dans le rapport Gartner Peer Insights™ pour la quatrième année consécutive. Nous pensons que cela reflète la confiance solide que nos clients accordent à notre approche structurée de la gestion des données. »

Dans le rapport 2024 Gartner Peer Insights “Voice of the Customer”: Data Integration Tools, les clients de Denodo ont affirmé :

« Mon expérience globale avec Denodo a été extrêmement positive, notamment grâce à sa capacité à connecter facilement des données issues de diverses sources et à transformer rapidement ces données en insights. Par ailleurs, l’architecture fédérée facilite la collaboration entre nos différentes équipes. » - Responsable de l’activation des données, Industrie Diversifiée



« Denodo est un outil remarquable pour l’intégration des données, car il centralise les informations provenant de différentes sources en un seul point. Je trouve Denodo convivial grâce à son interface utilisateur intuitive et à sa documentation détaillée. Il optimise la gestion des données et renforce l’efficacité globale du système. » - Propriétaire du produit, secteur manufacturier



« Le contact personnalisé avec nos comptes clés, l’excellent support incluant des sessions de conseil et des formations à la demande, ainsi que les événements officiels et communautaires, placent Denodo au-dessus des autres fournisseurs. » - Responsable de domaine, télécommunications

Denodo

est un leader dans la gestion des données. La plateforme primée Denodo est la référence en gestion logique des données, permettant de fournir les données dans le langage des affaires et à leur rythme, pour toutes les initiatives liées aux données au sein de l’organisation. Avec un retour sur investissement supérieur à 400 % et des millions de dollars de bénéfices réalisés, les clients de Denodo, actifs dans plus de 30 secteurs à travers le monde, ont récupéré leur investissement en moins de six mois. Pour en savoir plus, consultez le site denodo.com.





