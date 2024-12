HPQ Silicium signe un Protocole d’Entente (MOU) avec une entreprise située dans le nord de l’Allemagne

Le protocole d’entente (MOU) établit le cadre de base nécessaire à la conception, la construction et l’exploitation d’une usine de fabrication de matériaux d’anode avancés à base de silicium pour batteries, située dans un parc industriel du nord de l’Allemagne.

Le MOU explorera également la possibilité de déployer la technologie RRQ PUREVAP™ sur le site afin de produire le silicium de haute pureté requis pour la fabrication des matériaux d’anode avancés à base de silicium, tout en tirant parti d’une capacité unique du RRQ : la capture du monoxyde de carbone (CO) pour la production de carburant synthétique vert.

MONTRÉAL, 10 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- HPQ Silicium inc. (« HPQ » ou « la Société ») (TSX-V: HPQ, OTCQB: HPQFF, FRA: O08), une entreprise technologique spécialisée dans l’ingénierie verte des matériaux à base de silice et de silicium souhaite informer ses actionnaires qu’elle a signé, le 24 novembre 2024, un protocole d’entente (MOU) avec une entreprise basée dans le nord de l’Allemagne. Cette société exploite un site industriel et dispose de plus de 50 ans d’expérience dans la fabrication chimique et industrielle [1].

L’objectif global de ce protocole d’entente est de combiner la technologie innovante de fabrication de matériaux d’anode avancés à base de silicium de HPQ avec les capacités industrielles de l’entreprise allemande, afin de favoriser un développement fluide et efficace des capacités de production.

Les objectifs spécifiques du MOU seront centrés sur :

Site de production et infrastructure: L’entreprise allemande mettra à disposition une zone adaptée au sein de son parc industriel situé dans le nord de l’Allemagne. Due diligence technique, phase de planification initiale du projet et établissement du calendrier: Les équipes techniques de HPQ, Novacium et du partenaire allemand définiront les exigences ainsi que les modifications nécessaires des installations pour assurer la mise en place de la production. Engagement d’un partenaire d’Ingénierie, d’Approvisionnement et de Construction (EPC): Le partenaire EPC examinera le concept technique, validera la faisabilité et fournira des estimations des coûts et des délais requis à la modification de l’équipement du site nécessaires pour la production de matériaux d’anode à base de silicium. Transition opérationnelle: L’entreprise allemande pourrait gérer les opérations de l’usine si cela est requis par HPQ. Le partenaire EPC sera responsable de la construction et de l’installation technique, garantissant ainsi une transition fluide de la phase de conception à celle de l’exécution.

À l’issue de toutes les phases de planification nécessaires, les deux parties ont convenu de négocier un accord définitif encadrant leur collaboration. Cet accord précisera les conditions spécifiques, les modifications apportées au site, les contributions financières, ainsi que les rôles techniques et opérationnels.

« Ce protocole d’entente représente une étape clé dans notre cheminement vers la transformation des méthodes de production des matériaux d’anode à base de silicium », a déclaré Bernard Tourillon, président et chef de la direction de HPQ Silicium. « En combinant les technologies avancées de HPQ avec l’expertise industrielle et l’infrastructure étendue de notre partenaire allemand, nous jetons les bases d’une transition fluide de l’usine pilote à la production à l’échelle commerciale. »

Présentation de la Compagnie Allemande

La compagnie allemande, dont le siège social est situé dans le nord de l’Allemagne, possède une riche histoire dans la production industrielle et chimique remontant aux années 1970. L’entreprise exploite un site chimique/industriel disposant d’espaces disponibles et autorisés en tant que zone industrielle, un emplacement idéal pour des projets de fabrication de matériaux avancés. Ces projets incluent notamment la fabrication de nos matériaux d’anode avancés à base de silicium pour batteries, l’utilisation de la technologie RRQ PUREVAP™ pour la production de silicium de haute pureté, ainsi que la fabrication de silice pyrogénée.

Forte de décennies d’expertise dans les processus industriels et d’un engagement solide envers la qualité et la responsabilité environnementale, le partenaire Allemand offre une infrastructure, une expertise opérationnelle et un site parfaitement aménageable pour soutenir l’objectif du protocole d’entente : établir une installation de production de matériaux d’anode avancés à base de silicium.

Le Pipeline Actuel des Gigafactories Prévues en Europe devrait dépasser 1,8 TWh [2] d’ici 2030.

Malgré les défis inhérents et les risques liés à l’achèvement de la construction de nouvelles gigafactories [3], la demande croissante de matériaux pour batteries en Europe devrait atteindre entre 100 000 et 300 000 tonnes de matériaux d’anode avancés à base de silicium par an d’ici 2030 [4].

Cette augmentation de la demande s’explique par les objectifs ambitieux de décarbonisation de l’UE, l’adoption croissante des véhicules électriques et la volonté stratégique de localiser la chaîne d’approvisionnement des composants critiques des batteries. L’établissement d’une usine de production de matériaux d’anode avancés à base de silicium en Allemagne met en lumière l’importance du protocole d’entente, le positionnant comme une étape clé pour répondre à la demande européenne tout en renforçant la résilience de la production et de la distribution régionales.

« Cette collaboration s’appuie sur les décennies d’expertise industrielle de notre partenaire et sur notre accès à un site entièrement autorisé, ce qui réduit considérablement les risques habituellement associés à la transition d’un projet du stade de développement à la production », a déclaré M. Tourillon. « Alors que l’Europe s’efforce de répondre à ses besoins croissants en matériaux nécessaires pour les batteries, ce partenariat positionne les parties comme des acteurs clés dans la sécurisation d’une chaîne d’approvisionnement fiable et durable pour les matériaux d’anode avancés à base de silicium. »

SOURCES DES RÉFÉRENCES

[1] Le nom de la société basée dans le nord de l’Allemagne restera confidentiel pour le moment en raison des considérations liées à la concurrence.



[2] En s’appuyant sur des informations issues de sources publiques, telles que Battery-news.com et CIC energiGune, la direction a estimé la capacité totale en GWh des gigafactories actives et projetées en Europe d’ici 2030.



[3] Selon un article du 8 juillet 2024 publié sur FT.com, intitulé « L’industrie européenne des batteries touchée par le ralentissement des véhicules électriques », et contenant des données de CRU, sur la capacité annoncée et ajustée au risque en GWh pour les gigafactories actives et prévues d’ici 2030 en Europe.



[4] Il faut 1,2 kg de graphite par kWh de capacité de stockage de batterie (NOU.t, August 2021 Deck, Graphite 101, page 7). Sur cette base, atteindre l’objectif de 1,8 TWh d’ici 2030 nécessiterait environ 2 160 000 tonnes de graphite. Avec une substitution de 15 % du graphite par des matériaux d’anode avancés à base de silicium, cela se traduirait par une demande annuelle d’environ 300 000 tonnes de matériaux à base de silicium. En prenant un objectif plus conservateur de 0,6 TWh d’ici 2030, environ 730 000 tonnes de graphite seraient nécessaires. Une substitution de 15 % du graphite par des matériaux à base de silicium équivaudrait alors à une demande annuelle d’environ 100 000 tonnes de ces matériaux.





À propos de HPQ Silicium

HPQ Silicium inc. (TSX-V : HPQ) est une société québécoise Émetteur industriel de catégorie 1 cotée à la Bourse de Croissance TSX.

HPQ développe, avec le soutien des fournisseurs technologiques de classe mondiale tel que PyroGenèse, Canada Inc. et NOVACIUM SAS, de nouveaux procédés verts essentiels pour fabriquer les matériaux critiques nécessaires pour atteindre les objectifs de zéro émissions de GES.

Les activités de HPQ se concentrent sur les quatre (4) piliers et objectifs suivants :

1) Devenir un producteur vert et à faible coût (Capex et Opex) de silice pyrogénée en utilisant le RÉACTEUR DE SILICE PYROGÉNÉE, un procédé exclusif à HPQ Silica Polvere Inc développé par PyroGenèse.



2) Devenir un producteur de matériaux d’anode à base de silicium pour les applications de batteries avec l’aide de NOVACIUM SAS.



3) NOVACIUM SAS, et HPQ SILICIUM, développe un système de production d’hydrogène autonome à faible teneur en carbone, à base chimique à la demande et à haute pression.



4) Devenir un producteur vert à faible coût (Capex et Opex) de silicium de haute pureté (2N+ à 4N) en utilisant son « Réacteur de Réduction de Quartz » (RRQ) PUREVAPTM, un procédé exclusif à HPQ développé pour HPQ par PyroGenèse.





Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site www.hpqsilicon.com.

Ce communiqué est disponible sur le forum « CEO Verified Discussion Forum », une plate-forme de médias sociaux, sous la direction d'un modérateur, qui permet une discussion civilisée et des questions et réponses entre la direction et les actionnaires.

