Esta no es la economía de tu padre: EBC Financial Group sobre porqué el precio del carbono es el nuevo petroleo

David Barrett, CEO de EBC Financial Group (UK) Ltd, analiza el potencial transformador de la tarificación del carbono para fomentar el crecimiento sostenible y la innovación.

TAIWAN, December 10, 2024 /EINPresswire.com/ -- En medio de la creciente urgencia de prácticas sostenibles y transformación económica, David Barrett, Director Ejecutivo de EBC Financial Group (UK) Ltd., arroja luz sobre las profundas implicaciones de la tarificación del carbono. Mientras las industrias lidian con el doble reto de reducir las emisiones y mantener el crecimiento, las ideas de Barrett iluminan el camino a seguir, entretejiendo los hilos de la innovación, la política y la resistencia económica ante una economía verde en evolución.

Comprendiendo la tarificación del carbono: Una evolución global

La tarificación del carbono, a menudo mal entendida como un mero impuesto, representa un enfoque impulsado por el mercado que asigna un valor monetario a las emisiones de gases de efecto invernadero. Barrett explica que sus raíces se remontan a la década de 1970, cuando la compensación de emisiones ganó importancia en Estados Unidos tras las enmiendas a la Ley de Aire Limpio. Estas medidas iniciales animaban a las industrias a reducir las emisiones permitiéndoles comerciar con permisos dentro de un marco regulado.

En la década de 1990, los mercados internacionales de créditos de carbono cobraron impulso con el Protocolo de Kioto, aunque el progreso se vio obstaculizado por la no participación de grandes economías como EE.UU. y China. No fue hasta el Acuerdo de París en 2015 cuando se logró una alineación mundial sobre la fijación de los precios del carbono, lo que permitió el rápido crecimiento de los mercados de carbono. Barrett añade, "Un crédito de carbono representa la eliminación de aproximadamente una tonelada de dióxido de carbono u otros gases de efecto invernadero de la atmósfera. Las empresas productoras de gases de efecto invernadero pueden comprar estos créditos para compensar sus emisiones, equilibrando de forma efectiva su huella de carbono" Los créditos de carbono son la piedra angular de estos mercados, ya que representan la eliminación de una tonelada de gases de efecto invernadero de la atmósfera. Las empresas utilizan estos créditos para compensar las emisiones apoyando proyectos de reducción de carbono, fomentando una transición global hacia la sostenibilidad.

Efecto dominó económico: ¿Costes, desindustrialización o crecimiento sostenible?

Las implicaciones económicas de la tarificación del carbono son matizadas y de amplio alcance. Mientras que algunos críticos expresan su preocupación por el aumento de los costes de producción que podría desencadenar la desindustrialización en las economías desarrolladas, Barrett subraya que la tarificación del carbono está diseñada para impulsar el desarrollo sostenible y no para frenar el crecimiento.

Al hablar del enfoque de Taiwán, Barrett afirma: "La Bolsa de Soluciones de Carbono de Taiwán (TCX) está estructurada para comprar créditos de carbono internacionales y venderlos a empresas locales que emprendan nuevos proyectos de altas emisiones. Este modelo fomenta una industria más ecológica a la vez que reduce las cargas financieras inmediatas, fomentando el desarrollo sostenible.

Tecnología verde: Un catalizador para el crecimiento

La tarificación del carbono tiene un importante potencial para estimular la innovación, sobre todo en las economías que dependen de industrias de altas emisiones. Barrett afirmó: "Dado que la economía de Taiwán depende en gran medida de los semiconductores y la electrónica, el impulso de las tecnologías ecológicas podría conducir a la innovación local, impulsar el crecimiento de la industria y crear puestos de trabajo. La teoría económica sugiere que los cambios normativos generan innovación, que a su vez impulsa

Aunque persiste el escepticismo sobre el impacto directo de la tarificación del carbono en la innovación, Barrett cree que el concepto está claro: la necesidad de cumplir la normativa puede estimular la creatividad y los avances tecnológicos. Con el tiempo, estas innovaciones pueden transformar las industrias, mejorando su competitividad y garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad.

ESG e inversiones en tecnología verde: Un optimismo prudente

Barrett ofrece una perspectiva comedida sobre la relación entre la tarificación del carbono y las inversiones en tecnologías verdes. En palabras de Barrett, "La gente debería tener una visión a más largo plazo tanto de los costes como de los beneficios. No se trata de una bala de plata para el crecimiento o las ganancias inmediatas; forma parte de un ciclo que se desarrolla a lo largo del tiempo. El mercado ESG sirve como un cuento con moraleja, mostrando cómo los mercados financieros pueden desviar una buena idea hacia una industria generadora de comisiones que les beneficia más que el propio mercado". También aconseja a los inversores que se acerquen a las oportunidades de la tecnología verde con expectativas realistas, centrándose en el crecimiento sostenible y el impacto significativo en lugar de en las ganancias a corto plazo.

Salvaguardar a las PYME en la economía del carbono

Una de las preocupaciones en torno a la tarificación del carbono es su posible impacto en las pequeñas y medianas empresas (PYME), que a menudo carecen de los recursos necesarios para adoptar tecnologías verdes. Barrett asegura que la mayoría de los sistemas de tarificación del carbono están diseñados para proteger a las PYME de cargas indebidas.

"La razón por la que el marco de Taiwán se dirige inicialmente a los proyectos que emiten más de 25.000 toneladas anuales es garantizar que el plan se centre en los proyectos de mayor envergadura. Se protege a las PYME de las cargas inmediatas, dándoles el tiempo y el espacio necesarios paraadaptarse a prácticas más ecológicas", añadió Barrett. Este enfoque garantiza que las responsabilidades financieras recaigan sobre quienes están mejor preparados para asumirlas, permitiendo a las PYME el tiempo y el espacio necesarios para adaptarse a una economía más ecológica.

Navegando por el camino que queda por recorrer: Realidades políticas y económicas

A pesar de la inevitabilidad de la tarificación del carbono, la disposición mundial hacia una economía más ecológica sigue siendo desigual. Barrett señala: "Las recientes elecciones en Europa y EE.UU. reflejan la cautela de los votantes ante las ambiciosas políticas ecológicas. La mayoría de la gente apoya el cambio medioambiental en principio, pero los costes económicos y la viabilidad de alcanzar estos objetivos hacen que sean más difíciles de vender."

Utilizando como ejemplo la industria automovilística europea, Barrett ilustra los retos de equilibrar los objetivos medioambientales con las realidades económicas. Los objetivos más estrictos en materia de emisiones y las políticas ecológicas han ejercido una gran presión sobre los fabricantes y sus cadenas de suministro, lo que ha provocado despidos y ralentizado el crecimiento económico. Estos retos ponen de relieve la importancia de unas políticas pragmáticas que armonicen las ambiciones medioambientales con la capacidad de recuperación económica, garantizando una transición equilibrada y sostenible para todas las partes interesadas.

