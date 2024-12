Déclaration de l’association nationale des retraités fédéraux concernant le surplus de la caisse de retraite de la fonction publique

OTTAWA, Ontario, 09 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association nationale des retraités fédéraux (Retraités fédéraux) s’inquiète de la gestion fédérale des fonds excédentaires non autorisés qui s’est traduite par le transfert de 1,9 milliard de dollars dans des comptes publics. Nous sommes troublés par la possible appropriation de 9,3 milliards de dollars supplémentaires de ces fonds, qui représentent la rémunération différée des retraités et des employés. Même si tout est actuellement légal au regard de la loi, et que le gouvernement peut ainsi suspendre ses cotisations sans fournir de prestations équivalentes à ceux qui ont cotisé, nous sommes fermement convaincus qu’il existe des alternatives plus équitables.

La vigueur des régimes de retraite et la stabilité générale du système de pensions sont largement tributaires des retraités et des salariés : ils méritent donc d’être traités de manière équitable et respectueuse lors de l’affectation des fonds excédentaires. « Nous sommes d’avis que les fonds excédentaires devraient être réinvestis dans des initiatives qui profitent à ceux qui ont contribué à les générer, en particulier les retraités – et ça devrait commencer avec l’amélioration du Régime de services dentaires pour les pensionnés », souligne Anthony Pizzino, directeur général de Retraités fédéraux.

Le Régime de services dentaires pour les pensionnés (RSDP) n’a pas été mis à jour depuis plus de 20 ans, et il est aujourd’hui largement inadapté aux régimes actuels des salariés et à l’augmentation des coûts des soins dentaires. Retraités fédéraux a demandé à la ministre d’offrir aux retraités le même régime sur la base d’un partage des coûts. Ce dossier est particulièrement urgent pour les retraités qui sont confrontés à des difficultés financières constantes.

La situation fait ressortir l’importance cruciale de maintenir de bons régimes de retraite à prestations déterminées, car comme l’a récemment souligné une étude du Centre canadien de politiques alternatives (CCPA), ils jouent un rôle fondamental dans le bien-être économique des communautés, partout au Canada. Retraités fédéraux reste uni dans la défense des droits et des intérêts des retraités, veillant à ce qu’ils soient reconnus et valorisés dans les processus décisionnels de notre pays.

L’Association nationale des retraités fédéraux est le plus important organisme national de défense des membres actifs et retraités de la fonction publique fédérale, des Forces canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ainsi que des juges nommés par le fédéral et à la retraite, leurs conjoints et leurs survivants. Forte de plus de 170 000 membres, dont plus de 60 000 vétérans et leurs familles, l’Association offre depuis 1963 des services de défense indépendants visant à améliorer la sécurité financière, la santé et le bien-être de ses membres et de tous les Canadiens.

