Custocy nomme son Head of AI and cybersecurity strategy

Custocy, expert français en Intelligence Artificielle pour la détection d’intrusions réseau, annonce la nomination de Cédric LEFEBVRE au poste de Head of AI and cybersecurity strategy. Cette nomination structurante s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’accélération de l’entreprise qui souhaite rapidement s’imposer sur son marché et devenir une référence souveraine dans l’accompagnement des organisations les plus sensibles en matière de détection et de réponse aux menaces réseau.

Cédric LEFEBVRE pilotera notamment la stratégie d’intégration de l’IA dans le NDR Custocy et sera chargé de définir les objectifs et les priorités en matière de détection des menaces réseau. Il supervisera également les projets IA et mènera une veille sur les nouvelles technologies et méthodes de détection basées sur l'IA en lien étroit avec les acteurs de la recherche.



Pour mener à bien sa mission, Cédric LEFEBVRE pourra s’appuyer sur de solides fondamentaux et sur son expertise. Cette expertise pointue, combinée à une solide expérience pratique, confère à Cédric LEFEBVRE tous les atouts nécessaires pour accompagner Custocy dans l’évolution de sa solution NDR. Son approche mettra l’accent sur l’innovation, la recherche et le développement (R&D), des piliers au cœur de la stratégie de croissance de Custocy.

« Je suis ravi de la nomination de Cédric LEFEBVRE » déclare Sébastien SIVIGNON, CEO de Custocy. « Son expérience et son expertise en cybersécurité et en intelligence artificielle nous permettront de rester à la pointe de l’innovation dans la protection des réseaux de nos clients face aux menaces croissantes. »

Avec cette nomination, Custocy renforce son engagement à offrir à ses clients un NDR hautement performant pour faire face aux défis complexes du monde numérique actuel.

