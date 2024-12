從化石燃料到綠色未來：Oxford 和 EBC Financial Group 探討阻礙我們發展的因素

EBC Financial Group 和 Oxford University 經濟學系的相關人士剖析阻礙我們在改善氣候方面取得進步的因素,探討碳稅、補貼改革以及金融界在推動全球可持續經濟發展中的作用

牛津,英國, Dec. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 當今世界日漸受到氣候變遷與經濟不穩定的雙重危機的影響,在此環境下,Oxford 經濟學系與 EBC Financial Group (EBC) 合作,主辦了一場大會,作為「What Economists Really Do?」 (WERD) 系列活動之一。 學術界和金融界領袖齊聚一堂,探討可行的策略,務求將環境可持續性融入經濟體系,同時要解決迫切的社會問題。

這次活動的主題為「Macroeconomics and Climate」,其中包括 Andrea Chiavari 副教授的重要主題演講,以及由 Banu Demir Pakel 副教授主持的「Sustaining Sustainability: Balancing Economic Growth and Climate Resilience」小組討論。 小組成員包括 Global Finance Group of the Environmental Change Institute 總監、Oxford 高級研究員 Nicola Ranger 博士和 EBC Financial Group (UK) Ltd 行政總裁 David Barrett。 他們共同剖析了政策、金融和人類影響的交叉點,提供超越理論論述的實用見解和建議。

由左至右:Nicola Ranger 博士 (Global Finance Group of the Environmental Change Institute 總監、Oxford 高級研究員) 、Andrea Chiavari 副教授 (經濟學系) 、David Barrett (EBC Financial Group (UK) Ltd 行政總裁) 和 Banu Demir Pakel 副教授 (經濟學系)

EBC Financial Group:推動負責任的交易和可持續創新

EBC Financial Group 在全球金融市場的影響力不斷擴大,透過全面的經紀解決方案,為全球客戶帶來在外匯、大宗商品、指數等領域的交易機會。 EBC 在主要金融中心和新興市場展開業務,為交易者提供創新型工具並促進協作,以應對全球金融界不斷湧現的挑戰。 作為 FC Barcelona 的官方外匯合作夥伴和 United Nations「United to Beat Malaria 」 (「團結一致,戰勝瘧疾」) 運動的合作夥伴,EBC 致力開創注重可持續發展、公平和負責任交易實踐的未來。

EBC 參與 WERD 活動,反映出金融市場和學術研究聯手一起應對氣候和經濟挑戰的迫切性日益增加。 透過促進關於可行策略的共同對話,EBC 與思維領袖社群一起,重點介紹將可持續發展目標融入金融體系的實際步驟。

我們可以發展經濟並拯救地球嗎?

討論的核心是認定金融和環境安全是普羅大眾關注的問題。 Chiavari 博士就氣候變遷的經濟成本發表了重要的主題演講,令人大開眼界。 他闡述了全球 GDP 自工業革命以來急劇增長,並將其與化石燃料消耗和不斷增加的二氧化碳排放量造成的環境損失進行對比。 Chiavari 強調,碳的社會成本對於制定有效政策至關重要。

他的演講核心是碳社會成本的概念,可量化碳排放的更廣泛社會成本。 他斷言:「碳稅不僅是保護環境的必要措施,對於經濟同樣如此。」 Chiavari 博士解釋了這些對策如何成為在經濟方面引導企業和個人作出可持續選擇的激勵措施。 Chiavari 補充說:「大家可以三思。 開啟暖氣,你和以前一樣,享有更溫暖的房間。 但現在的成本比以前高了很多。」

Chiavari 博士進一步闡述了這一點,強調碳稅旨在針對碳排放,而非能源消耗本身。 他解釋道:「碳稅是對碳徵稅,而不是對能源徵稅, 所以能夠成為促使私營企業、大眾、每個人從使用化石燃料轉向替代能源的巨大動力。 這不僅僅是減少使用能源或排量,而且能夠成為巨大的動力,促使大家轉變,使用替代能源。」

在此基礎上,由 Banu Demir Pakel 博士主持的小組討論更深入地探討了兼顧經濟發展與有效應對氣候變化的實際措施。

透過多方觀點,將政策、金融和行動相結合

小組討論探討了經濟發展與有效應對氣候變化這兩者之間複雜的相互作用。 每位小組成員都在對話中提出基於專業知識的獨特見解,就全球系統如何適應上述雙重要求的問題,帶來全新觀點。

Chiavari 博士強調了應對氣候變遷具有全球意義,碳排放量超越國界,需要國際社會採取協調一致的對策。 他還談及「碳洩漏」(Carbon Leakage) 的風險,即是指由於一個國家實施嚴格的氣候政策,可能導致碳排量轉移至監管較弱的地區,最終影響我們在全球範圍內取得進展。 為了緩解這個問題,Chiavari 主張制定促進國際合作和創新的政策,確保以公平和全面的方式,向可持續實踐順利過渡。

Ranger 博士強調了氣候行動可能帶來經濟機遇,並表示:「這不僅僅是成本問題,更是大好良機。」 Ranger 博士闡述了在應對氣候風險的同時,創造就業機會和刺激經濟發展的潛力,並強調了重塑公共敘事的重要性。 她強調,有效的氣候行動可以促進創新和進步,而不會造成重大的財務負擔。 她還主張將全球每年高達 7 萬億美元的化石燃料和其他破壞環境的補貼轉為投入到再生能源等綠色投資。

Barrett 根據其在金融市場的豐富經驗,強調了將市場激勵措施與可持續發展目標結合的重要性。 他對該行業在融入可持續發展方面的挑戰進行了坦率的評估,強調了金融機構的逐利本質:「無論是對於股東還是投資者,金融市場發展的動力是盈利。 」 Barrett 強調,政府迫切需要建立可執行的監管框架,並指出這種協調工作至關重要,有助引導該行業促使大家採取有意義的氣候行動。

在談到環境、社會及管治 (ESG) 框架時,Barrett 對當前實施的情況表示擔憂,並指出:「ESG 已淪為裝模作樣的可選項目。」 他呼籲當局應制定更強而有力的政策,確保問責制度和產生可衡量的影響,而不是單純地滿足流於表面的合規標準。

在關於氣候「俱樂部」的討論中,Barrett 強調了全球各自為政的風險。 他警告說:「為了令這些措施取得成功,所有主要國家、地區均應參與其中。 否則,在某些地區實現的減排量,可能只是轉移至其他地區,導致後者的排量增加,從而相互抵消。」 他警告說,這可能會破壞應對氣候挑戰所需的共同進展。

政府、企業和個人應該採取哪些實際步驟,以便建立讓每個人都感到可以實現的、安全的、享有可持續經濟的未來?

此外,主持人和小組成員接受了採訪,以廣泛探討這一關鍵問題,就政府、企業和個人在應對氣候挑戰方面進行合作所發揮的作用,提供了不同的觀點。

政府的角色:政策與規劃

Demir Pakel 博士強調了教育和意識在應對氣候變遷方面的重要性,特別是政府在推動變革方面的角色。 她解釋說「政府的角色是從提高意識開始」,同時強調需要在早期教育中提及氣候變遷所帶來的後果。 她強調制定政策不僅是為了激勵私營企業,而且要指導消費者行為,並指出:「這是一個複雜的網絡,政府對各個層面的規劃和指導行動負有主要責任。」

她補充說:「私營企業需要激勵措施才會採取行動,因為相較於政府,這些企業肯定更注重短期利益。 因此,他們的行為需要改變,而政府還有另一個角色:實施政策來改變私營企業和消費者的行為。」

市場激勵措施和碳稅

Chiavari 博士強調了政府主導幹預措施的必要性,特別是透過碳稅,作為糾正市場失靈的手段。 他解釋說,透過將碳排放的社會成本納入能源價格,政府可以倡導更負責任的消費和投資決策。

改變敘事:正面的轉變

Ranger 博士反思了當前有關氣候行動的挑戰,並表示重要難題之一在於意識。 她指出:「目前,有些事情出了錯,我認為這很大程度上與意識方面有關。 政府扮演其中一個角色,但從根本上說,政府的職責在於維護公眾利益。 目前的一個關鍵問題就是,大家尚未意識到綠色能源轉型對能源安全和公共健康的直接好處。」

Ranger 批評說,近年來有關氣候變遷的敘事非常失敗,因為相關人士將應對這方面挑戰的工作描述為代價高昂的繁重任務。 她說:「特別是有傳言稱,相關工作需要花費大量資金。 我不同意這種觀點,毫無實證。 顯然,我們必須做出艱難的決定,但就目前所見,我們處理這個問題的方式令事情變得更難——具體來說,政府的政策並不明確,會阻礙投資及增加成本。 所有證據都表明,如果我們制定正確的政策並為投資者指出明確的路徑,以恰當的方式實現轉型是成本最低且最有利的途徑。」

在談到化石燃料補貼時,她強調重新調整這些補貼能夠帶來正面的轉變: 「在全球範圍內,我們在化石燃料補貼方面投入了大量資金,估計每年高達 5 萬億至 7 萬億美元。 如果停止這種做法,將資金投資於潔淨技術,我們應該早就可以解決這個問題。」

為了解決這個問題,Ranger 呼籲大家改變公共話語,強調氣候行動可帶來經濟機遇。 她強調了學者和專家在重塑敘事方面所發揮的作用,並表示:「我們要確保大眾理解這是正面的轉變。 透過良好的政府政策,相關措施對個人的影響不會很大,而且實際上會增加就業機會及促進創新。」

Ranger 最後敦促各國政府帶頭改變相關說法:「我真正希望看到的是各國政府支持這一點,明確表示這是大勢所趨, 會讓民眾受益匪淺。 這是正確的路徑, 同時迎合投資者和公眾的需求。」

企業與個人的角色:責任與創新

Barrett 對企業和個人在氣候行動中的角色發表了坦率的看法。 他強調了金融界的逐利本質,並警告說,如果沒有明確的監管框架,金融界將無法引導可持續發展的相關工作。 他說:「金融市場不會自行做到這一點。 從業者受到激勵才會採取行動。 一旦金融界朝著清晰方向發展,而且某個話題成為人氣熱話,就會發揮驚人的作用,但需要明確的政策和激勵措施才能實現。」

Barrett 亦反思了個人作為選民和消費者的角色,強調他們的選擇可以顯著影響政策和企業行為。 他表示:「當局在制定政策的時候,需要更注重教育選民,讓他們了解政策目標以及期望的實現方式。」 透過優先考慮可持續實踐並讓政策制定者承擔責任,個人可以推動系統性變革。

儘管 Barrett 對 ESG 框架淪為「可有可無」等膚淺措施持批評態度,但他對金融潛力保持樂觀。 他指出:「金融可以具有驚人的創新性, 發揮巨大影響力並解決實際問題,但需要正確的激勵措施和探討利害關係的真誠對話。」 他呼籲從短期政治週期轉向前瞻性策略,敦促所有利益相關人士為有效應對氣候危機而採取具有長遠意義的行動。

如欲觀看 WERD「Macroeconomics and Climate」專題的整個活動,包括重要主題演講和小組討論,請瀏覽 https://youtu.be/MD5vaMjQdkc。

關於 EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) 在備受矚目的倫敦金融區成立,是一家集金融券商、資產管理及綜合性投資解決方案等服務為一體的著名金融集團。 EBC 迅速確立作為全球經紀公司的地位,在倫敦、香港、東京、新加坡、悉尼、開曼群島等主要金融中心以及拉丁美洲、東南亞、非洲和印度等新興市場廣泛開展業務。 EBC 滿足全球個人投資者、專業投資者和機構投資者等各類客戶的需求。

EBC 曾多次獲獎,一直遵守最高道德標準及國際法規,並以此引以為豪。 EBC Financial Group 的子公司受到當地司法管轄區的監管並獲得許可。 EBC Financial Group (UK) Limited 受英國金融行為監管局 (FCA) 監管,EBC Financial Group (Cayman) Limited 受開曼群島金融管理局 (CIMA) 監管,EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 和 EBC Asset Management Pty Ltd 受澳洲證券和投資委員會 (ASIC) 監管。

EBC Group 核心團隊由經驗豐富的專業人士組成,他們擁有在主要金融機構工作逾 30 年的深厚經驗,經歷及安然步過多個重大經濟週期,時間跨越廣場協議至 2015 年的瑞士法郎危機。 EBC 所擁護的企業文化將誠信、尊重和客戶資產安全置於首位,確保以最高級別的審慎態度來對待每一位投資者的參與。

EBC 是 FC Barcelona 的指定外匯合作夥伴,為亞洲、拉丁美洲、中東、非洲和大洋洲等地區提供專業服務。 EBC 亦是 United Nations Foundation 旗下 United to Beat Malaria 運動的合作夥伴,致力改善全球健康狀況。 自 2024 年 2 月起,EBC 支援 Oxford University 經濟學系的「What Economists Really Do」公共參與系列,旨在揭開經濟學的神祕面紗,展示其應用於重大社會挑戰的作用,從而增進公眾對經濟學的理解和對話。

https://www.ebc.com/

關於經濟學系

Oxford 經濟學系是全球公認的卓越中心,聚集世界上最多學院派經濟學家的社群之一。 該學系名滿天下,原因眾多:極具深度和多樣性且對政策產生重大影響的研究,朝氣蓬勃的早期職業學者群體,以及備受推崇的本科生和研究生課程。 2024 年,經濟學系的本科教學獲《衛報》 (The Guardian) 評為全英第一。 這項排名反映了該學系一貫致力於卓越教學和研究,鞏固其作為世界領先經濟學系之一的地位。 除了教學成就之外,學系的目標包括:進行具變革性和創新性的經濟研究;對學術界以外的經濟政策產生持續影響;培養和培訓新一代研究人員和研究領導者。

關於「What Economists Really Do」(WERD)

WERD 是 Oxford University 經濟學系的一項外展活動,旨在啟發經濟學研究並分享「What Economists Really Do」。 從氣候危機以至勞動市場歧視等議題,Oxford 的經濟學家正在與世界各地的政府和企業合作,改善政策,讓經濟學能以更好方式惠澤人群。 歡迎透過這個大獲成功的公共網絡研討會系列,了解如何運用經濟學來闡明當今社會的重大問題。此研討會的第四個系列活動將於 2024-2025 年崔護重來。

傳媒聯絡人:

Savitha Ravindran

全球公共關係經理 (歐洲、中東和非洲,拉丁美洲)

savitha.ravindran@ebc.com

Chyna Elvina

全球公共關係經理 (亞太區、拉丁美洲)

chyna.elvina@ebc.com

Douglas Chew

全球公共關係主管

douglas.chew@ebc.com

本公告附帶的圖片可透過如下連結查看:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a577ed99-ad63-417e-9fad-3d322fe6e0db/zh-Hant

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1de6469e-f2e7-494a-adc8-d9b6118dfdb3/zh-Hant

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a0fdb8f6-1eff-4c5b-b1e5-e18411f62ee0/zh-Hant

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6685fb00-342f-459e-8f92-0120b1cdee3c/zh-Hant

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4d651d3f-c640-4132-bf9a-a5d6aba31266/zh-Hant

小組成員 (由左至右):Nicola Ranger 博士、Andrea Chiavari 教授、David Barrett 和 Banu Demir Pakel 教授 來自學術界和金融業的主要領袖齊聚 WERD 系列活動,發起關於有效應對氣候變化和經濟發展的重要討論。 由左至右:Nicola Ranger 博士、Andrea Chiavari 教授、David Barrett 和 Banu Demir Pakel 教授。 Andrea Chiavari 教授在 Oxford 的 WERD 系列活動中發表重要主題演講,探討氣候變遷和碳稅的經濟影響 Andrea Chiavari 教授為 WERD 系列討論揭開序幕,深入探討了氣候變遷的經濟成本以及由碳稅推動可持續發展的潛力。 小組成員在 Oxford 和 EBC 的 WERD 系列活動中討論可持續金融、有效應對氣候變化和經濟發展 來自不同背景的小組成員在 WERD 系列討論中分享關於平衡可持續發展與全球經濟發展的策略。 Nicola Ranger 博士和 David Barrett 在 Oxford 的 WERD 系列活動中討論氣候金融解決方案和政策改革 Nicola Ranger 博士和 David Barrett 在 Oxford 的 WERD 系列活動中強調氣候金融的機遇以及加強全球合作的迫切需要。 David Barrett 在 Oxford 的 WERD 系列小組討論中探討更強而有力的可持續發展問責政策的作用 EBC Financial Group (UK) Ltd 行政總裁 David Barrett 強調需要制定可執行的政策,讓全球金融市場與有效的氣候行動保持一致。

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.