从化石燃料到绿色未来：牛津大学与 EBC Financial Group 共探制约我们前行的因素

EBC Financial Group 与牛津大学经济系联合剖析气候进程面临的障碍,全面探讨碳税政策、补贴改革及金融在推动全球可持续经济增长中的关键作用

英国牛津, Dec. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在气候变化与经济不稳定的双重危机日益加剧之际,牛津大学经济系与 EBC Financial Group (EBC) 联合举办了一场具有深远意义的 “What Economists Really Do?” (WERD) 系列 研讨会。活动期间,来自学术界与金融界的顶尖智囊齐聚一堂,共同探讨切实可行的策略,旨在推动经济体系与环境可持续性之间的和谐共生,同时应对日益严峻的社会挑战。

此次活动以 “What Economists Really Do?” 为主题,特邀 Andrea Chiavari 副教授发表主题演讲。随后进行的小组讨论环节则以 “Sustaining Sustainability: Balancing Economic Growth and Climate Resilience”(维系可持续性:平衡经济增长与气候韧性)为主题,由 Banu Demir Pakel 副教授主持。参加活动的小组讨论嘉宾包括牛津大学环境变化研究所全球金融小组主任兼资深研究员 Nicola Ranger 博士,以及 EBC Financial Group (UK) Ltd 首席执行官 David Barrett。他们共同剖析了政策、金融与人类影响的交互关系,超越了理论层面探讨的范畴,提出了切合实际的洞见与建议。

从左至右:Nicola Ranger 博士(牛津大学环境变化研究所全球金融小组主任兼资深研究员)、Andrea Chiavari(牛津大学经济系副教授)、David Barrett(EBC Financial Group (UK) Ltd 首席执行官)、Banu Demir Pakel(牛津大学经济系副教授)。

EBC Financial Group:推动负责任交易与可持续创新

作为一家在全球金融市场中迅速崛起的公司,EBC Financial Group 充分利用其全面的经纪解决方案,为全球客户开辟了外汇、商品、指数等多元化交易机会。EBC 活跃于全球主要金融中心及新兴市场,致力于为交易者提供创新工具,并通过合作应对全球金融领域不断演变的挑战。作为巴塞罗那足球俱乐部的官方外汇服务合作伙伴,以及联合国“联合战胜疟疾”运动的合作伙伴,EBC 坚定践行可持续发展理念,倡导公平原则,并致力于推动负责任的交易实践,为共建美好未来贡献力量。

EBC 参加 WERD,彰显出为应对气候与经济挑战将金融市场与学术研究紧密结合的日益迫切性。EBC 积极参与关于可行策略的共同对话,与众多思想领袖并肩合作,共同探索切实可行的做法,致力于推动金融体系与可持续发展目标的深度融合。

我们能否在促进经济增长的同时拯救地球?

讨论的核心在于深刻认识到,金融与环境安全已成为全球共同关注的关键议题。Chiavari 博士在活动期间发表了一场引人深思的主题演讲,深入剖析了气候变化带来的经济代价。他生动展示了自工业革命以来全球 GDP 的飞速增长,并将这一增长与化石燃料消耗及二氧化碳排放上升所带来的环境代价进行了深刻对比。Chiavari 强调了碳的社会成本在制定切实有效政策中的关键作用。

他的演讲核心聚焦于碳的社会成本这一概念,同时量化了碳排放带来的更广泛的社会成本。他坚称:“碳税政策不仅是环保的必要举措,更是经济层面的必然选择。” Chiavari 博士阐释了这些措施如何提供必要的经济激励,从而引导企业与个人做出有利于可持续发展的积极选择。Chiavari 博士补充道:“大家不妨再三思考一下。当你打开暖气时,跟以前比,你的收益并无变化——不过是房间变暖了。然而,现如今,你所付出的成本却远高于以往。”

Chiavari 博士进一步阐明,碳税政策的设计初衷是针对碳排放,而非单纯关注能源消耗本身。“碳税政策是针对碳排放征收税款,而不是能源消耗。” 他讲道, “因此,碳税政策为私营部门、公众乃至你我每一个人注入强大的动力,推动我们完成从化石燃料向替代能源的转型。这不仅仅是减少能源消耗或产出的简单问题,更在于它激发了巨大的动力,推动我们向替代能源转型。”

在此基础上,小组讨论深入探究了如何实现经济增长与气候韧性的有机结合。该环节由 Banu Demir Pakel 博士主持。

通过多方视角架起政策、金融与行动的桥梁

此次小组讨论深入探讨了经济增长与气候韧性之间复杂而微妙的关系。每位小组讨论嘉宾都凭借各自独特的专业背景,为讨论注入新鲜观点,共同探讨全球体系如何有效应对这双重紧迫挑战。

Chiavari 博士强调了应对气候变化的全球化特点,指出碳排放不应受国界限制,需要国际社会携手合作,形成统一的应对力量。他深入探讨了碳泄漏的风险,指出在某些国家采取严格气候政策可能导致碳排放转移到监管较为宽松的地区,最终削弱全球进程的整体效果。为缓解这一问题,Chiavari 提倡制定推动国际合作与创新的政策,旨在确保向可持续发展实践的转型既公平公正,又全面深入。

Ranger 博士强调了气候行动所蕴含的经济机遇,她指出:“这不仅仅是成本的问题,更是关乎机遇。” Ranger 博士阐述,气候行动不仅能应对气候风险,还能创造就业机会,推动经济增长,同时特别强调了重塑公众话语框架的重要性。她强调,切实有效的气候行动不仅能够推动创新与进步,还能避免对财政造成沉重负担。她还提议将全球每年高达 7 万亿美元的化石燃料及其他环境有害补贴重新投向绿色投资领域,如可再生能源等。

凭借在金融市场的深厚经验,Barrett 强调了将市场激励与可持续发展目标紧密契合的重要性。他坦率地评估了金融行业在推动可持续发展方面所面临的挑战,并强调了金融机构利润驱动的本质特征:“无论对于股东,还是对于投资者,金融市场的核心动力都是对盈利的追求。” Barrett 强调,政府亟需建立可执行的监管框架,并指出这种政策对接至关重要,它能有效引导金融行业的庞大影响力,为推动切实的气候行动奠定坚实基础。

在谈到环境、社会与治理 (ESG) 框架时,Barrett 对其现阶段的实施效果表示担忧,他指出:“ESG 已沦为一种形式主义的应付式操作。” 他呼吁制定更为有效的政策,确保问责机制得到落实并取得切实可衡量的成效,而非仅仅停留在表面合规的层面。

在关于气候“俱乐部”的讨论中,Barrett 强调了全球气候行动碎片化所带来的潜在风险。他郑重提醒:“要确保这些倡议取得成功,必须让所有关键参与者都加入其中。否则,某些地区取得的减排成果,可能会因其他地区排放量的上升而付诸东流。” 他警告称,这种情况可能会削弱应对气候变化挑战所必需的全球协同努力。

各国政府、企业和个人应采取哪些切实可行的措施,才能共同打造一个既可实现又让每个人都感到安全的可持续经济未来?

此外,主持人和小组讨论嘉宾还接受了采访,围绕这一关键议题展开了深度讨论,分享了他们对于政府、企业与个人在应对气候挑战中协同合作角色的独到见解。

政府的角色:政策与规划

Demir Pakel 博士强调,教育与意识在应对气候变化中至关重要,特别是政府在推动变革中发挥的作用。她强调了早期教育在应对气候变化后果方面的必要性,并表示:“政府的首要任务是从提高公众意识着手。” 她强调,政策不仅需要激励私营部门,还应引导消费者行为,并指出:“这是一个错综复杂的网络,政府在各个层面都负有规划与引导行动的主要责任。”

她补充道:“私营部门需要激励措施才能采取行动,因为与政府相比,它们更加关注短期利益。因此,必须改变它们的行为,政府的另一个重要角色就是落实政策,改变私营部门和消费者的行为。”

市场激励与碳税政策

Chiavari 博士强调了政府主导干预的必要性,特别是通过碳税政策这一手段来纠正市场失灵。他表示,通过将碳排放带来的社会成本纳入能源定价,政府能够引导社会大众做出更加负责任的消费与投资决策。

重整话语框架,完成积极转型

Ranger 博士深刻反思了当前气候行动面临的挑战,同时也强调了关键问题之一在于公众意识的匮乏。“目前出现了一些问题,我认为这与公众意识匮乏密切相关。”她指出, “政府确实起到了一定的作用,但从根本上讲,政府最终会按照公众的投票结果来行动。目前的一个关键问题在于,公众对绿色能源转型带来直接利益的认知不足,尤其是在能源安全和公共健康方面。”

Ranger 批评道,近年来围绕气候变化的话语框架未能奏效,因其将应对气候变化描绘成一项既昂贵又沉重的负担。她表示:“当前的话语框架尤其强调,应对气候变化将耗费巨额资金。我不同意这种观点,而且这一观点也缺乏相应的证据支持。要知道,我们必须做出艰难的决策,但我们也清楚,当前的应对方式反而让问题更加复杂——尤其是政府政策的不确定性,不仅拖延了投资,还推高了成本。所有证据都表明,如果我们制定正确的政策,为投资者指明清晰的发展方向,公平转型不仅是成本最低的选择,更是一个更具优势的理想之路。”

Ranger 指出,化石燃料补贴的重新分配能够成为推动积极转型的关键动力。她提到:“全球每年投入化石燃料补贴的资金数额惊人——估计每年高达五万亿至七万亿美元。如果停止这些补贴,将这些资金转投清洁技术领域,我们早已解决了这一问题。”

为应对这一挑战,Ranger 呼吁转变公众话语,着重强调气候行动所蕴含的经济机遇。她强调了学术界和专家在重塑话语框架方面发挥的重要作用,并表示:“我们必须确保让公众充分意识到,这是一次充满积极意义的转型。得力的政府政策将确保个人免受巨大影响,同时激发就业增长与创新活力。”

Ranger 最后呼吁各国政府率先行动,重塑这一话语框架。她表示:“我真正希望看到的是,政府能够全力支持这一变革,并明确传递出这样一个信息:‘看,这就是未来的必然之路。这将为你们带来切实的利益。这就是通向未来的道路, 也是投资者和公众所亟需的。’”

企业与个人的角色:责任与创新

Barrett 坦诚地阐述了企业与个人在气候行动中的关键作用。他强调了金融行业以利润为导向的本质,并警告道,若缺乏明确的监管框架,单靠行业自身恐将难以推动可持续发展。“金融市场无法独立完成这一任务, 需要通过激励机制来推动其行动。”他表示, “只要金融行业明确了发展方向,并对某一议题充满热情,它便能够创造出卓越的成就。但要实现这一目标,关键在于清晰的政策指引和强有力的激励机制。”

Barrett 还深刻反思了个人作为选民与消费者的双重身份,强调他们的每一个选择都能对政策走向和企业行为产生深远的影响。他指出:“政策需要更加注重教育选民,让他们清楚了解政策的目标,以及这些目标该如何实现。” 通过将可持续实践置于优先位置,并督促政策制定者履行应尽责任,个人能够成为推动系统性变革的关键力量。

尽管 Barrett 批评了诸如 “走过场” 式的 ESG 框架等形式主义做法,但他依然对金融领域的巨大潜力保持乐观。“金融领域蕴藏着巨大的创新潜力。”他指出, “它能够跨越重重障碍,解决深层次的难题,但前提是必须具备正确的激励机制,并进行坦诚的对话,直面眼前的挑战。” 他呼吁突破短期政治周期的桎梏,转向制定具有前瞻性的战略,敦促各利益相关方共同投身于有效应对气候危机的长期奋斗。

若想观看 WERD “Macroeconomics and Climate”(宏观经济学与气候)专题研讨会的完整内容,包括主题演讲和小组讨论,敬请访问 https://youtu.be/MD5vaMjQdkc 。

关于 EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) 成立于久负盛名的伦敦金融区,是一家集金融券商、资产管理和综合性投资解决方案等服务为一体的综合性金融集团。EBC 迅速确立其作为全球经纪商的地位,在伦敦、香港、东京、新加坡、悉尼、开曼群岛等主要金融中心以及拉丁美洲、东南亚、非洲和印度等新兴市场广泛开展业务。EBC 为全球个人投资者、专业投资者和机构投资者等多元化客户提供服务,满足他们的需求。

EBC 屡获殊荣,始终遵守最高道德标准和国际法规,并引以为傲。EBC Financial Group 的子公司受到当地司法管辖区的监管并获得许可。EBC Financial Group (UK) Limited 由英国金融行为监管局 (FCA) 监管,EBC Financial Group (Cayman) Limited 由开曼群岛金融管理局 (CIMA) 监管,EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 和 EBC Asset Management Pty Ltd 由澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 监管。

EBC Group 核心人员拥有逾 30 年的大型金融机构的专业工作经验,巧妙驾驭了多个经济周期,时间跨越《广场协议》和 2015 年瑞郎黑天鹅事件。EBC 倡导诚信、尊重和客户资产安全至上的文化,确保每一次投资者参与都得到应有的重视。

EBC 是巴塞罗那足球俱乐部的官方外汇服务合作伙伴,在亚洲、拉丁美洲、中东、非洲和大洋洲等地区提供专业服务。EBC 也是联合国基金会旨在改善全球卫生成果的 “联合战胜疟疾”运动的合作伙伴。从 2024 年 2 月开始,EBC 支持牛津大学经济系的 “What Economists Really Do” 公众参与系列,揭开经济学的神秘面纱,并将其应用于重大社会挑战,以增强公众理解和对话。

https://www.ebc.com/

关于牛津大学经济系

牛津大学经济系是世界公认的卓越学术中心,汇聚了全球规模最大的一众经济学者群体。牛津大学经济系以其雄厚的多元化研究实力而享誉全球,这些研究成果在政策制定中产生了深远的影响。同时,系内充满活力的早期职业学者团队,以及备受推崇的本科与研究生课程,亦为其赢得了广泛的赞誉。2024 年,牛津大学经济系在《卫报》发布的英国本科教学排名中荣登榜首。这一排名彰显该系在教学和研究领域不断追求卓越的坚定承诺,进一步巩固了其作为全球顶尖经济系之一的非凡地位。除了在教学领域的卓越成就,牛津大学经济系还致力于推动具有变革性与创新性的经济学研究,力求在学术界之外对经济政策产生深远而持久的影响,同时培养和锻造下一代杰出研究人才与学术领袖。

关于 “What Economists Really Do” (WERD)

WERD 是由牛津大学经济系举办的拓展项目,旨在激发公众对经济学的兴趣,并深入探讨“What Economists Really Do” (经济学家真正做什么)。从气候危机到劳动力市场歧视等主题,牛津大学的经济学家正与全球各国政府及企业密切合作,致力于优化政策,推动经济向好发展,确保每个人都能从中获益。欢迎关注这场硕果累累的公共网络研讨会系列活动,探索经济学如何为当今社会面临的诸多最重大议题提供深刻洞察。该系列活动将在 2024 至 2025 年跨年之际迎来第四季,继续为观众呈现精彩内容。

