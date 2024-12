La colonna cromatografica personalizzata di IonOpticks diventerà lo standard di Biognosys per approfondimenti proteomici di alta qualità

MELBOURNE, Australia, e ZURIGO, Dec. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- IonOpticks, leader mondiale nelle soluzioni cromatografiche, e Biognosys, leader globale nei servizi di ricerca proteomica basati sulla spettrometria di massa, hanno annunciato in data odierna un accordo di fornitura a lungo termine. In base all'accordo, IonOpticks fornirà a Biognosys colonne cromatografiche personalizzate per supportare la standardizzazione delle sue piattaforme di servizi di ricerca e consentire una profilazione del proteoma più dettagliata e riproducibile.

Dopo un'ampia consultazione con il team di Biognosys, IonOpticks ha sviluppato una colonna cromatografica personalizzata, adattata alle esigenze di Biognosys e disponibile esclusivamente per l'uso nei servizi di ricerca a contratto TrueDiscovery®, TrueSignature® e TrueTarget®.

Coerentemente con gli impegni di IonOpticks a favore di soluzioni di alta qualità e su misura, la colonna personalizzata si integra perfettamente nei flussi di lavoro di Biognosys, rispondendo alle costanti richieste da parte dell'azienda di una cromatografia che massimizzi la sensibilità, la capacità di copertura e la riproducibilità nel contesto della sua più ampia piattaforma.

“Collaborare con un team di livello mondiale come quello di Biognosys è stata un'esperienza incredibilmente gratificante. Sviluppare una colonna che sia all'altezza dei loro rigorosi standard di prestazione e qualità è stato un progetto entusiasmante, che si sposa perfettamente con la nostra più ampia ambizione di continuare a fornire le colonne più performanti per soddisfare le crescenti esigenze del mercato”, afferma Xavier Perronnet, CEO di IonOpticks.

“Questa partnership rientra nell'ambito della nostra mission di collaborare con i migliori, per sviluppare colonne che consentano agli utenti di spingersi oltre i confini della ricerca proteomica, rendendo al contempo più accessibili i flussi di lavoro LC-MS per la proteomica. I servizi di Biognosys sono eccezionali e le loro offerte sono estremamente preziose per una base di clienti eterogenea. Siamo lieti di contribuire con la nostra esperienza nel campo della cromatografia alla loro offerta complessiva”, continua Perronnet.

“La priorità di Biognosys è fornire i migliori servizi di ricerca a un'ampia gamma di clienti del settore biotecnologico e farmaceutico, il che richiede il monitoraggio di ogni aspetto delle nostre piattaforme per garantire un funzionamento ottimale. Le prestazioni cromatografiche, la separazione degli analiti biologici prima della rivelazione, sono un fattore cruciale per il successo dei flussi di lavoro LC-MS e hanno un impatto diretto sui risultati della scoperta. Desideravamo collaborare con il team di IonOpticks per sviluppare una colonna cromatografica specificamente adattata alle nostre esigenze, e loro l'hanno fatto”, afferma Lukas Reiter, Ph.D., Chief Technology Officer di Biognosys.

IonOpticks e Biognosys sono orgogliosi di avviare questa collaborazione e di stabilire nuovi parametri di riferimento nella ricerca basata su LC-MS, ribadendo il loro impegno a fornire soluzioni altamente performanti che guidano l'innovazione e plasmano il futuro della proteomica.

Informazioni su IonOpticks

IonOpticks produce soluzioni cromatografiche ad alte prestazioni per la comunità di ricerca globale, migliorando la spettrometria di massa (LC-MS) e la ricerca proteomica di alto livello. Le loro soluzioni contribuiscono a migliorare la sensibilità dell'analisi dei campioni in spettrometria di massa, consentendo a scienziati e medici di ottenere maggiori risultati dai loro campioni. Questi progressi sono preziosi per un'ampia gamma di applicazioni nel campo della ricerca biologica e medica, tra cui la scoperta di farmaci, la fosfoproteomica e la proteomica shotgun.

https://ionopticks.com/

Informazioni su Biognosys

In Biognosys, crediamo che le profonde intuizioni sul proteoma siano la chiave per scoperte rivoluzionarie che trasformano la scienza per una vita migliore. Con il nostro versatile portafoglio di soluzioni proteomiche di nuova generazione, tra cui le piattaforme di servizi di ricerca TrueDiscovery®, TrueTarget® e TrueSignature®, il nostro software di punta Spectronaut® e il kit PQ500™, rendiamo il proteoma utilizzabile per potenziare la ricerca, lo sviluppo di farmaci e il processo decisionale clinico. Queste soluzioni forniscono una visione multidimensionale dell'espressione, della funzione e della struttura delle proteine in tutte le specie biologiche e tipi di campioni. Le nostre tecnologie uniche e brevettate utilizzano la spettrometria di massa ad alta risoluzione per quantificare migliaia di proteine con una precisione, una capacità e una produttività leader nel settore. Grazie alla nostra partnership strategica con Bruker (BRKR), rendiamo la proteomica accessibile a livello globale.

Per ulteriori informazioni, visitare biognosys.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Una foto a corredo di questo comunicato è disponibile su http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/54e3490e-7093-4c13-8083-05c27cf968a5

Per ulteriori informazioni e richieste di interviste contattare: Michael Sinden, Chief Brand Officer di IonOpticks, communications@ionopticks.com Kristina Beeler, Ph.D., Chief Product Development and Marketing Officer di Biognosys, kristina.beeler@biognosys.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.