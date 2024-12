Maßgeschneiderte Chromatographiesäule von IonOpticks wird zum Standard von Biognosys für hochwertige proteomische Erkenntnisse

MELBOURNE, Australien, und ZÜRICH, Dec. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- IonOpticks, ein weltweit führender Anbieter von Chromatographielösungen, und Biognosys, ein weltweit führender Anbieter von Auftragsforschungsdienstleistungen im Bereich der massenspektrometriebasierten Proteomik, geben heute eine langfristige Liefervereinbarung bekannt. Im Rahmen der Vereinbarung wird IonOpticks Biognosys mit maßgeschneiderten Chromatographiesäulen beliefern, um die Standardisierung seiner Forschungsdienstleistungsplattformen zu unterstützen und eine tiefere, reproduzierbare Proteomprofilierung zu ermöglichen.

Nach ausführlichen Gesprächen mit dem Team von Biognosys hat IonOpticks eine maßgeschneiderte Chromatographiesäule entwickelt, die auf die Bedürfnisse von Biognosys zugeschnitten ist und ausschließlich für die Auftragsforschungsdienstleistungen TrueDiscovery®, TrueSignature® und TrueTarget® von Biognosys zur Verfügung steht.

Im Einklang mit dem Engagement von IonOpticks für hochwertige, individuelle Lösungen fügt sich die maßgeschneiderte Säule nahtlos in die Arbeitsabläufe von Biognosys ein und erfüllt die unerschütterlichen Kriterien des Unternehmens für die Chromatographie, die die Empfindlichkeit, die Tiefe der Abdeckung und die Reproduzierbarkeit im Kontext ihrer breiteren Plattform maximieren.

„Die Zusammenarbeit mit dem Weltklasse-Team von Biognosys war eine unglaublich bereichernde Erfahrung. Die Entwicklung einer Säule, die den strengen Leistungs- und Qualitätsstandards des Unternehmens gerecht wird, war ein spannendes Projekt, das gut zu unserem übergeordneten Ziel passt, weiterhin die leistungsstärksten Säulen zu liefern, um den wachsenden Anforderungen des Marktes gerecht zu werden“, so Xavier Perronnet, CEO von IonOpticks.

„Diese Partnerschaft steht im Einklang mit unserer Mission, mit den Besten zusammenzuarbeiten, um Säulen zu entwickeln, die es den Nutzern ermöglichen, die Grenzen der Proteomikforschung zu erweitern, während sie LC-MS-Workflows für die Proteomik zugänglicher machen. Die Dienstleistungen von Biognosys sind hervorragend und ihre Angebote sind für einen vielfältigen Kundenstamm äußerst wertvoll. Wir freuen uns, unser Fachwissen im Bereich Chromatographie in das Gesamtangebot des Unternehmens einbringen zu können“, fährt Perronnet fort.

„Bei Biognosys ist es unsere Priorität, einer breiten Palette von Biotech- und Pharmakunden die besten verfügbaren Forschungsdienstleistungen anzubieten. Dazu müssen alle Aspekte unserer Plattformen genauestens geprüft werden, um sicherzustellen, dass sie optimal funktionieren. Die chromatographische Leistung, die Trennung biologischer Analyten vor der Detektion, ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg von LC-MS-Arbeitsabläufen und wirkt sich direkt auf die Forschungsergebnisse aus. Wir wollten unbedingt mit dem Team von IonOpticks zusammenarbeiten, um eine Chromatographiesäule zu entwickeln, die speziell auf unsere spezifischen Anforderungen zugeschnitten ist, und sie haben diese bereitgestellt“, so Dr. Lukas Reiter, Chief Technology Officer bei Biognosys.

IonOpticks und Biognosys sind stolz auf ihre Zusammenarbeit und darauf, neue Maßstäbe in der LC-MS-basierten Forschung zu setzen. Damit bekräftigen sie ihr Engagement für die Bereitstellung leistungsstarker Lösungen, die Innovationen vorantreiben und die Zukunft der Proteomik gestalten.

Über IonOpticks

IonOpticks stellt Hochleistungs-Chromatographielösungen für die globale Forschungsgemeinschaft her, die die Massenspektrometrie (LC-MS) und die High-End-Proteomikforschung verbessern. Ihre Lösungen verbessern die Empfindlichkeit der Probenanalyse in der Massenspektrometrie und ermöglichen es Wissenschaftlern und Klinikern, mehr aus ihren Proben zu gewinnen. Diese Fortschritte sind für eine Vielzahl von Anwendungen im Bereich der biologischen und medizinischen Forschung von Nutzen, darunter die Arzneimittelforschung, die Phosphoproteomik und die Shotgun-Proteomik.

https://ionopticks.com/

Über Biognosys

Wir bei Biognosys glauben, dass tiefe Einblicke in das Proteom der Schlüssel zu bahnbrechenden Entdeckungen sind, die die Wissenschaft verändern und das Leben verbessern. Mit unserem vielseitigen Portfolio an Proteomik-Lösungen der nächsten Generation, darunter die Forschungsservice-Plattformen TrueDiscovery®, TrueTarget® und TrueSignature®, unsere Flaggschiff-Software Spectronaut® und das PQ500™-Kit, machen wir das Proteom handlungsfähig, um Forschung, Arzneimittelentwicklung und klinische Entscheidungen zu unterstützen. Unsere Lösungen bieten eine multidimensionale Ansicht der Proteinexpression, -funktion und -struktur in allen biologischen Spezies und Probentypen. Unsere einzigartigen, patentierten Technologien nutzen die hochauflösende Massenspektrometrie, um Tausende von Proteinen mit branchenführender Präzision, Tiefe und Durchsatz zu quantifizieren. Durch unsere strategische Partnerschaft mit Bruker (BRKR) machen wir die Proteomik weltweit zugänglich.

Weitere Informationen finden Sie unter biognosys.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/54e3490e-7093-4c13-8083-05c27cf968a5

Für weitere Informationen und Interviewanfragen: Michael Sinden, Chief Brand Officer, IonOpticks, communications@ionopticks.com Dr. Kristina Beeler, Chief Product Development and Marketing Officer, Biognosys, kristina.beeler@biognosys.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.