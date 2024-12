OneSight EssilorLuxottica Foundation se une a la Organización Mundial de la Salud para impulsar los cuidados globales de la visión bajo la iniciativa SPECS 2030 de la OMS





Paris, Francia, 6 Diciembre de 2024 – OneSight EssilorLuxottica Foundation tiene el orgullo de anunciar su colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS) como colaboradora global en la iniciativa SPECS 2030.

La iniciativa SPECS se basa en la primera meta global de la historia para aumentar la cobertura efectiva de errores refractivos en un 40% para 2030, aprobada en 2021 por los Estados Miembros de la OMS durante la Asamblea Mundial de la Salud.

Esta colaboración entre la OMS y la Fundación representa un avance significativo en el abordaje de los errores refractivos, la prevención de la miopía y la mejora del acceso a los cuidados visuales en todo el mundo, especialmente en contextos con recursos limitados.

La colaboración se centrará en el intercambio de conocimientos, la provisión de aportes técnicos y el suministro de datos para ampliar soluciones de alto impacto y garantizar la implementación efectiva de la resolución de la ONU “Visión para Todos”. Aprovechando sus respectivas experiencias, la OMS y la Fundación tienen como objetivo hacer que los cuidados visuales sean accesibles para millones de personas, mejorando los resultados en salud y promoviendo la inclusión social.

El Dr. Jérôme Salomon, Subdirector General de la OMS para Cobertura Universal de Salud y Enfermedades Transmisibles y No Transmisibles, destacó la importancia de la acción colaborativa para alcanzar las metas globales de salud visual: “El cuidado de la visión no es solo una prioridad de salud, sino un imperativo social y económico. La iniciativa SPECS 2030, que sustenta la resolución de la ONU ‘Visión para Todos’, nos recuerda que la colaboración efectiva puede amplificar el impacto, entregando resultados tangibles a las comunidades de todo el mundo”.

La iniciativa SPECS 2030 de la OMS acelera los esfuerzos globales en salud visual, centrándose en cinco pilares principales: Servicios: mejorar el acceso a los servicios de refracción; Personal: capacitar a profesionales de la salud visual; Educación: promover la concienciación pública sobre la salud ocular; Costo: reducir los costos de los anteojos y servicios; Vigilancia: fortalecer la recopilación de datos y la investigación.

En cada uno de estos ámbitos, la Fundación proporcionará aportes técnicos, compartirá las mejores prácticas y contribuirá con datos para respaldar las iniciativas de la OMS, alineándose con la meta global de cuidados visuales efectivos.

Anurag Hans, Jefe de Misión de EssilorLuxottica y Presidente de OneSight EssilorLuxottica Foundation, enfatizó el potencial transformador de la colaboración “La visión deficiente no corregida afecta a 2,7 mil millones de personas en todo el mundo, representando un desafío global significativo. Gracias a los esfuerzos de la Fundación, 961 millones de personas en algunas de las comunidades más remotas ahora tienen acceso a servicios de salud visual a un día de viaje, y se han proporcionado 84 millones de pares de anteojos a quienes más los necesitan. Sin embargo, alcanzar la ambición de la Fundación de eliminar los problemas no corregidos de visión en una generación, requerirá colaboraciones que amplifiquen el impacto. Al unir el liderazgo de la OMS en salud pública con nuestra experiencia en soluciones innovadoras y prácticas, creemos que podemos crear un efecto multiplicador para expandir los cuidados visuales incluso a las regiones más desatendidas. Juntos, tenemos el poder de transformar vidas y mejorar comunidades enteras”.

Esta colaboración refleja un compromiso compartido para mejorar vidas mediante una mejor visión y avanzar en el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en salud, educación y participación económica.

From left to right: Anurag Hans, Head of Mission at EssilorLuxottica and President of the OneSight EssilorLuxottica Foundation, and Dr. Jérôme Salomon, Assistant Director-General, Universal Health Coverage, Communicable and Noncommunicable Diseases, WHO, formalize their collaboration under the WHO SPECS 2030 initiative. This collaboration marks a milestone effort to advance global vision care and expand access for underserved communities worldwide.

Sobre la Organización Mundial de la Salud

Dedicada al bienestar de todas las personas y guiada por la ciencia, la Organización Mundial de la Salud lidera y promueve esfuerzos globales para garantizar que todas las personas, en cualquier lugar, tengan la oportunidad de una vida segura y saludable. Somos la agencia de salud de la ONU que conecta naciones, socios y personas en más de 150 ubicaciones, liderando la respuesta mundial a emergencias de salud, previniendo enfermedades, abordando las causas profundas de los problemas de salud y ampliando el acceso a medicamentos y atención médica. Nuestra misión es promover la salud, proteger al mundo y atender a los más vulnerables. www.who.int

Sobre OneSight EssilorLuxottica Foundation

OneSight EssilorLuxottica Foundation es una organización benéfica registrada que refleja el compromiso de EssilorLuxottica de eliminar la visión deficiente no corregida en una generación. Reúne las inversiones y acciones filantrópicas de EssilorLuxottica. Con nueve oficinas regionales afiliadas, la Fundación ha creado acceso sostenible a cuidados visuales para millones de personas en comunidades desatendidas en todo el mundo. https://onesight.essilorluxottica.com/

Información para la prensa

Hill And Knowlton

essilorluxottica@hillandknowlton.com

Archivos adjuntos

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.