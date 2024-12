5 décembre 2024

Information financière au 30 septembre 2024 (Premier semestre 2024-25)

Au 30 septembre 2024, le chiffre d’affaires du groupe s’établit à 25,5 millions d’euros, enregistrant une progression de 1,3% par rapport au premier semestre de l’exercice précédent.

Le résultat opérationnel courant avant redevances progresse de 0,1 million d’euros, les frais de communication étant en augmentation de 0,5 million, avec la volonté du groupe de communiquer davantage dans le cadre de la réorientation stratégique de la marque. Par ailleurs, les frais commerciaux sont stables et les frais généraux et administratifs quant à eux augmentent de 0,3 million d’euros.

Le résultat net du Groupe progresse de 1 million d'euros malgré un marché globalement en ralentissement. Cette progression s'explique par une amélioration de la marge brute, un contrôle des frais commerciaux et administratifs, la reprise d'une provision liée à un litige commercial, ainsi qu'une réduction des charges financières nettes, grâce à une diminution significative de l'endettement consécutive à l'augmentation de capital réalisée en février 2024.



CHIFFRE D’AFFAIRES NET

Evolution par marché

SEMESTRE 1 Variation (En millions d'euros) 30/09/2024 30/09/2023 Variation totale Organique Effet de change France 3,7 3,3 14,5% 14,5% 0,0% Europe distribution contrôlée (hors France) 5,4 5,2 3,6% 3,5% 0,1% Asie Distribution Contrôlée 3,9 4,3 -7,8% -4,5% -3,2% Total Distribution contrôlée 13,1 12,7 2,6% 3,6% -1% Agents & Distributeurs 12,5 12,5 0,1% 0,1% 0,0% TOTAL CHIFFRE D’AFFAIRES NET 25,5 25,2 1,3% 1,9% -0,5%

Le chiffre d’affaires net du groupe enregistre une progression organique de +1,9 % par rapport au premier semestre de l’exercice précédent. La croissance nette ressort à +1,3 %, intégrant un effet de change défavorable de -0,5 %.

Au premier semestre, le chiffre d'affaires en France a progressé de +14,5 %, porté par une hausse de +40 % des ventes en boutique grâce à l’ouverture de la nouvelle boutique rue Saint-Honoré à Paris, et de +31 % des ventes en ligne. Les ventes BtoB affichent également une solide croissance de +39 %. En revanche, les grands magasins enregistrent un recul de -11 %, pénalisés par une baisse de trafic liée aux Jeux Olympiques, tandis que le Wholesale diminue de -27 %, impacté par des fermetures de partenaires et des tensions de trésorerie de wholesalers. Ces performances reflètent une forte dynamique sur certains canaux, compensée par des défis spécifiques sur d'autres.

La distribution contrôlée en Europe (hors France) affiche des résultats contrastés. Le e-commerce enregistre une forte progression de +70 %. Les ventes restent stables au Benelux et en Italie, tandis que l’Espagne se distingue par une reprise de +28 %, portée par un Wholesale dynamique et une légère croissance des ventes dans les grands magasins. En revanche, la région DACH (*) recule de -16 %, pénalisée par des difficultés du Wholesale, notamment en Suisse avec une baisse marquée de -39 %, malgré une légère progression de +5 % en Allemagne.

En Asie, les performances de la distribution contrôlée affichent des résultats contrastés. À Hong Kong, les ventes diminuent de -13 % au premier semestre, affectées par un faible trafic et un recul du Retail, tandis que le Wholesale reste stable. Au Japon, et hors effet de change, les ventes augmentent de +5 %, portées par une croissance solide du Retail à +11 % et une progression de +32 % des ventes de l’e-boutique, bien que légèrement impactées par un repli du Wholesale de -5 %.

Les performances des agents et distributeurs montrent des disparités selon les marchés. La forte baisse du marché russe de -59 % est compensés par la progression du marché nord-américain avec +16 %.

* : Deutschland, Austria & Confederation Helvetica

Evolution par ligne de produits

SEMESTRE 1 Variation (En millions d'euros) 30/09/2024 30/09/2023 Variation totale Organique Effet de change Briquets & stylos 20,8 21,2 -2,0% -1,4% -0,6% Maroquinerie, Accessoires & PAP 4,7 4,0 18,9% 19,2% -0,3% TOTAL CHIFFRE D’AFFAIRES NET 25,5 25,2 1,3% 1,9% -0,5%

Les briquets affichent une légère croissance de +1 %. Les stylos reculent de -20 %, impactés par des performances inégales entre les gammes et un recentrage des nouveaux lancements sur le second semestre. La Maroquinerie progresse fortement de +53 %, portée par le succès des nouvelles collections et une demande soutenue en Corée, en Chine et en Europe de l’Est. Les accessoires et PAP sont en léger recul de -5%.

RESULTATS

Les principaux éléments concernant l’activité du premier semestre de l’exercice peuvent se résumer comme suit :

En millions d’euros 30/09/2024

6 mois 30/09/2023

6 mois Evolution Total des revenus (*) 27,8 27,7 0,1 Dont Chiffre d’affaires net 25,5 25,2 0,3 Marge brute (**) 15,2 14,2 1,0 ( % ) 59,4% 56,2% 3,2% Résultat opérationnel courant (hors redevances et autres produits et charges) (1,0) (1,1) 0,1 Redevances 2,3 2,5 (0,2) Autres produits et charges 0,6 (0,1) 0,7 Résultat opérationnel 1,9 1,3 0,6 Produits/(charge) de trésorerie et d’équivalents de trésorerie (0,0) (0,0) 0,0 Coût de l’endettement financier brut (0,1) (0,6) 0,6 Autres produits et charges financiers (0,3) (0,0) (0,2) Charges d’impôt (0,2) (0,2) - Résultat net 1,4 0,4 1,0 Résultat net par action (en euros) 0,002 0,001 0,001

(*) : Le total des revenus comprend le chiffre d’affaires et les redevances.

(**) : La marge brute inclut l’ensemble des coûts directs et des coûts indirects. Ces derniers se composent principalement des consommations et amortissements relatifs du centre industriel de Faverges, des redevances versées, des dépréciations de stock, ainsi que des reprises de dépréciation sur les stocks écoulés durant la période.

Marge brute

Par rapport au 1er semestre de l’exercice précédent, la marge brute progresse de 1 million d’euros, tandis que le taux de marge augmente de +3,2 points pour atteindre 59,4%. Cette amélioration découle d’une légère augmentation de l’activité, qui favorise une meilleure absorption des coûts indirects, renforcée par un effet favorable lié à la reprise de dépréciations de stocks grâce à l’écoulement de produits précédemment dépréciés en totalité.

Résultat opérationnel courant (hors redevances et autres produits et charges)

Le résultat opérationnel courant (hors redevances) progresse de 0,1 million d’euros, les frais de communication étant en augmentation de 0,5 million, avec la volonté du groupe de communiquer davantage dans le cadre de la réorientation stratégique de la marque. Par ailleurs, les frais commerciaux sont stables et les frais généraux et administratifs quant à eux augmentent de 0,3 millions d’euros.

Autres produits et charges

Les autres produits et charges s’élèvent à +0,7 million d’euros. Ce produit net est principalement lié à une reprise de provisions dans le cadre d’un litige commercial.

Résultat opérationnel

De ce qui précède, le résultat opérationnel est positif sur le premier semestre, à hauteur de 1,9 million d’euros, en progression de 0,7 million d’euros par rapport au premier semestre de l’exercice précédent.

Coût de l’endettement financier brut

Le Coût de l’endettement financier brut s’établit à -0,1 million d’euros, contre -0,6 million d’euros au premier semestre de l’exercice précédent Cette évolution est principalement due à une diminution de -0,5 million d’euros par rapport au 30 septembre 2023 du coût de l’endettement net, conséquence du désendettement significatif réalisé à la suite de l’augmentation de capital de février 2024.

Autres produits et charges financiers

Le résultat des autres produits et charges financiers évoluent à la baisse, passant d’une charge de 8 milliers d’euros à une charge de 258 milliers d’euros, principalement imputable à des impacts de change.

Résultat net

Le résultat net est positif et s'élève à 1,4 million d'euros, marquant une progression de 1,0 million d'euros par rapport à la même période se terminant le 30 septembre 2023.

POSITION DE TRESORERIE NETTE

(En millions d’euros) 30/09/2024 31/03/2024 Disponibilités et valeurs mobilières de placement 5,5 9,8 Emprunts et dettes financières * (3,7) (4,2) TOTAL 1,9 5,7

*: Absence de recours à du découvert bancaire

Disponibilités

Au 30 septembre 2024, les flux de trésorerie issus des activités opérationnelles s’élèvent à -1,2 million d’euros. La capacité d’autofinancement contribue positivement à hauteur de 2,7 millions d’euros. Toutefois, cette contribution est compensée par une détérioration du besoin en fonds de roulement d’exploitation, liée à la saisonnalité de l’activité. La hausse des stocks et en-cours de 2,3 millions d’euros traduit les préparations aux ventes du second semestre. La variation des dettes fournisseurs est quant à elles de -1,1 million d’euros. Par ailleurs, les créances clients et autres créances se dégradent au total de -0,3 million d’euros, tout comme les autres dettes qui se dégradent de -0,3 million aussi.

Les flux de trésorerie provenant des activités d'investissement sont négatifs à hauteur de -1,7 million d’euros. Ces activités incluent 0,7 million d’euros liés à un dépôt effectué à la suite de la signature d’un nouveau bail commercial d’une boutique située à Tokyo, au Japon, dans le quartier de Ginza, ainsi que d’investissements à hauteur de 1 million d’euros dans l’outil industriel.

Les flux de trésorerie provenant des activités de financement sont négatifs à hauteur de -1,4 million d’euros. Ces flux proviennent principalement de la variation totale de la dette de location (IFRS16) pour -0,8 million d’euros et de remboursement d’emprunts pour -0,4 millions d’euros.

En conclusion, la variation nette de la trésorerie sur la période est de -4,3 millions d’euros, passant de 9,9 millions à l’ouverture à 5,5 millions d’euros à la clôture.

Emprunts et dettes financières

Le niveau des emprunts baisse de -0,5 million d’euros, principalement à la suite du remboursement des P.G.E selon l’échéancier prévu.

ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE LA PERIODE

Signature d’un nouveau bail commercial au Japon

Le groupe a signé un nouveau bail commercial d’une boutique située à Tokyo, au Japon, dans le quartier de Ginza. L’ouverture de cette boutique est prévue pour la fin de l’exercice fiscal 2024-25. Le groupe a payé un dépôt de garantie de 0,7 million d’euros.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET POSTERIEURS A LA CLOTURE

Litige commercial

Pour rappel, S.T. Dupont avait été assigné devant le Tribunal Judiciaire de Paris pour des accusations de contrefaçon. Le risque estimé avait été provisionné dans les comptes au 31 mars 2023. Un accord transactionnel a été conclu en novembre, mettant définitivement fin à ce litige et permettant la reprise dans les comptes consolidés du groupe au 30 septembre 2024 de la quasi-totalité de la provision initialement constituée.

COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS RESUMES

Compte de résultat consolidé

(En milliers d’euros) 30/09/2024

6 mois 30/09/2023

6 mois Chiffre d’affaires net 25 543 25 206 Coûts des ventes (10 381) (11 045) Marge brute 15 162 14 162 Frais de communication (2 018) (1 487) Frais commerciaux (5 601) (5 564) Frais généraux et administratifs (8 495) (8 228) Résultat opérationnel courant (hors redevances) (952) (1 118) Redevances 2 257 2 456 Autres charges (474) (565) Autres produits 1 089 493 Résultat opérationnel 1 919 1 266 Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie (1) (2) Coût de l’endettement financier brut (69) (640) Autres produits et charges financiers (257) (9) Résultat avant Impôt 1 592 616 Charges d’impôt (165) (195) Résultat net 1 427 421 Résultat net – part du Groupe 1 427 421 Résultat net – intérêts minoritaires - - Résultat net par action (en euros) 0,002 0,001 Résultat net dilué par action (en euros) 0,002 0,001



Bilan consolidé

ACTIF Bilan Bilan (En milliers d’euros) 30/09/2024 31/03/2024 Actif non courant Immobilisations incorporelles (nettes) 1 169 1 179 Immobilisations corporelles (nettes) 7 073 6 562 Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 11 853 9 458 Actifs financiers 1 430 895 Total de l’actif non courant 21 525 18 094 Actif courant Stocks et en-cours 14 893 12 583 Créances clients 8 604 8 638 Autres créances 6 321 6 251 Trésorerie et équivalents de trésorerie 5 542 9 844 Total de l’actif courant 35 360 37 316 Total de l’actif 56 885 55 410 PASSIF (En milliers d’euros) 30/09/2024 31/03/2024 Capitaux propres- part du Groupe Capital 14 156 14 156 Prime d’émission, de fusion et d’apport 13 372 13 372 Réserves (4 315) (2 256) Réserves de conversion 1 557 1 485 Résultat net- Part du Groupe 1 427 (2 076) Total capitaux propres- part du groupe 26 197 24 681 Passifs non courants Emprunts et dettes financières 1 008 1 180 Dettes de location non courantes (à plus d’un an) 6 906 5 006 Provisions pour engagements de retraite et autres avantages 2 713 2 616 Total des passifs non courants 10 627 8 802 Passifs courants Emprunts et dettes financières 2 677 2 994 Dettes de location courantes (moins d’un an) 2 005 1 606 Provisions pour risques et charges 652 1 277 Fournisseurs 6 489 7 272 Autres passifs courants 8 238 8 778 Total des passifs courants 20 061 21 927 Total du Passif 56 885 55 410

Pièce jointe

