Robex meldet Ergebnisse für das 3. Quartal 2024

FINANZIERUNG – STARKE BILANZ (ERSTE NEUN MONATE DES JAHRES 2024)

Die Nettoverschuldung (Barmittel) belief sich zum 30. September 2024 auf (32,3) Millionen US-Dollar.

Das Betriebsergebnis betrug 33,3 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 26,6 % gegenüber 26,3 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Jahres 2023 entspricht, was auf ein sich verbesserndes Goldpreisumfeld und Kostenoptimierung zurückzuführen ist.

Der operative Cashflow blieb mit 25,5 Millionen US-Dollar positiv, was einem Rückgang von 26 % gegenüber 34,4 Millionen US-Dollar im Jahr 2023 entspricht.



KINIERO – AUF KURS FÜR DAS 4. QUARTAL 2025

Projekt-Update: Projektplanung zu 38,5 % abgeschlossen. Die Planungszeichnungen für die Lagereinrichtungen wurden fertiggestellt und die Rodungs- und Abholzungsarbeiten sowie die Abtragung der obersten Erdschicht haben begonnen. Der Vorbrecherbereich wurde betoniert, CIL-Ringanker wurden gegossen und 48 von 50 mechanischen Ausrüstungspaketen wurden zur Ausschreibung freigegeben. 15 wurden technisch bewertet und können nun bestellt werden. Der Bau der Kugelmühle verläuft planmäßig, die Lieferung wird für März 2025 erwartet. Das Projekt ist weiterhin auf Kurs, um im 4. Quartal 2025 das erste Gold zu gießen. Der förmliche Baubeschluss für das überarbeitete Erschließungsprogramm soll in den kommenden Monaten gefasst werden.

Machbarkeitsstudie: Aktualisierte Ressourcen werden im 4. Quartal und die vollständige Machbarkeit zusammen mit der Notierung an der ASX zu Beginn des neuen Jahres veröffentlicht.

Infill-Bohrungen: Das Infill-Programm bei Mansounia ist abgeschlossen und wird in die aktualisierten Ressourcen aufgenommen.



NAMPALA – KOSTEN GESENKT

Betriebssicherheit: Nampala ist seit 2020 mit 1 Million geleisteten Arbeitsstunden frei von Unfällen mit Ausfallzeiten („LTI“).



Die Goldproduktion erreichte in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 35.752 Unzen, was einem Rückgang von 5 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 entspricht. Die Gesamtkosten pro Unze verkauften Goldes (All-In Sustaining Cost, „AISC“) lagen bei 1.221 US-Dollar pro Unze verkauften Goldes 1 und damit 4 % unter dem Wert des gleichen Zeitraums im Jahr 2023, wobei das niedrigere Strip-Ratio von 1,8 x (gegenüber 2,9 x im Jahr 2023) den 2,2 %-igen Gewinnverlust ausglich.



QUEBEC CITY, Dec. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robex Resources Inc. („Robex“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: RBX) berichtet heute über die Betriebs- und Finanzergebnisse für das 3. Quartal, das am 30. September 2024 endete („Q3 2024“).

Matthew Wilcox, Managing Director: „Kiniero macht schnelle Fortschritte, da die wichtigsten Mitglieder des Bauteams jetzt mobilisiert sind. Die wichtigsten Arbeitsbereiche laufen parallel, um unser erstes Gießziel im 4. Quartal 2025 zu erreichen. Wir werden den Markt in regelmäßigen Abständen über den Fortgang der Bauarbeiten informieren. Wir halten unseren Sicherheitsrekord mit nunmehr 678 LTI-freien Tagen für die Gruppe aufrecht, trotz eines erheblichen Anstiegs der Arbeiten vor Ort in Guinea. In Nampala entsprechen Produktion und Kosten unserem Budget, um unseren Vorgaben für 2024 zu folgen.“

WÄHRUNG

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Verweise auf „CAD“ in dieser Pressemitteilung auf kanadische Dollar. Verweise auf „USD“ in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf US-Dollar.

BETRIEBLICHE UND FINANZIELLE ZUSAMMENFASSUNG

Unit



Nine-month Ending

September 30th SAFETY 2024 2023 Variation Number of hours of work without lost time injury Days 678 249 NA MINING Ore mined kt 1,708 1,605 6.4 % Waste mined kt 3,021 4,684 -35.5 % Operational stripping ratio x 1.8 2.9 -39.4 % PROCESSING Ore processed kt 1,569 1,682 -6.7 % Head grade g/t 0.81 0.77 4.7 % Recovery % 88.0 90.2 -2.2 pts Gold produced oz 35,752 37,520 -4.7 % Gold sold oz 37,857 37,830 0.1 % UNIT COST OF PRODUCTION Total cash cost per ounce of gold sold(1) $/t 870 880 -1.2 % All-in sustaining cost (AISC) per ounce of gold sold(1) $/oz 1,221 1,273 -4.1 % INCOME Gold sales $000s 116,559 98,519 18.3 % Operating income $000s 33,322 26,329 26.6 % Net income (loss) $000s (9,805 ) 18,672 -152.5 % CASH FLOWS Cash flows from operating activities $000s 25,467 34,427 -26.0 % Cash flows from investing activities $000s (64,758 ) (56,069 ) 15.5 % Cash flows from financing activities $000s 97,738 37,913 157.8 % Cash increase $000s 58,235 14,531 300.8 % FINANCIAL POSITION As at 30th

Sept. 2024 As at 31st

Dec. 2023 Cash, End of Period ("EoP") $000s 70,457 12,222 476.5 % Net debt(1) EoP $000s -32,261 46,629 -169.2 %



QUARTALSBERICHT

Im 3. Quartal 2024 erreichte die Goldproduktion 10.031 Unzen, was einem Rückgang von 25 % gegenüber den 13.375 Unzen im 3. Quartal 2023 entspricht. Dieser Rückgang war hauptsächlich auf längere Wartungsstillstände für kritische Ausrüstung zurückzuführen. Der Goldverkauf generierte Einnahmen in Höhe von 38,1 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 5,2 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 entspricht. Dies ist auf einen höheren realisierten durchschnittlichen Goldpreis von 3.271 US-Dollar pro Unze zurückzuführen, der von 2.568 US-Dollar im Jahr 2023 gestiegen ist. Die Anzahl der verkauften Unzen ging jedoch von 14.090 auf 11.635 zurück, was den Produktionsrückgang widerspiegelt. Obwohl 472,58 Unzen aus der letzten Lieferung im September, die Anfang Oktober verkauft wurde, dazu hätten beitragen können, diesen Abstand zu verringern.

Das Betriebsergebnis im Bergbau belief sich im 3. Quartal auf 15,5 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 15,7 % gegenüber 2023 entspricht. Dieser Rückgang ist auf höhere Abschreibungskosten zurückzuführen, die sich aus der Korrektur der geschätzten Lebensdauer der Nampala-Mine ergeben haben, die nun bis Juni 2026 prognostiziert wird. Trotzdem blieb das Betriebsergebnis mit 10,1 Millionen US-Dollar stabil, was durch eine Senkung der Verwaltungskosten um 30,3 % unterstützt wurde.

Der Nettogewinn für das 3. Quartal erreichte 22,5 Millionen US-Dollar, verglichen mit 6,8 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Jahres 2023. Diese Abweichung war in erster Linie auf eine positive Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von Optionsscheinen in Höhe von 12,6 Millionen US-Dollar zurückzuführen, wodurch sich die finanziellen Verbindlichkeiten verringerten. Darüber hinaus verzeichnete das Unternehmen einen Gewinn von 9,6 Millionen US-Dollar aus der Auflösung einer Steuerrückstellung nach Abschluss einer Vereinbarung mit der Regierung von Mali. Diese Gewinne wurden jedoch teilweise durch eine Abschreibung von 5,6 Millionen US-Dollar auf die abgegrenzten Finanzierungskosten ausgeglichen.

RÜCKBLICK ÜBER NEUN MONATE

In dem am 30. September 2024 endenden Neunmonatszeitraum belief sich die Goldproduktion auf 35.752 Unzen, was einem Rückgang von 4,7 % gegenüber den 37.520 Unzen im gleichen Zeitraum des Jahres 2023 entspricht. Der Goldverkaufserlös erreichte 116,6 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 18,3 % entspricht, der auf höhere durchschnittliche Verkaufspreise pro Unze zurückzuführen ist. Die Anzahl der verkauften Unzen blieb mit 37.857 im Jahr 2024 im Vergleich zu 37.830 im Jahr 2023 stabil.

In den neun Monaten bis zum 30. September 2024 belief sich das Betriebsergebnis im Bergbau auf 50,7 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 2,3 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 entspricht. Dieser Zeitraum führte jedoch zu einem Nettoverlust von 9,8 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Nettogewinn von 18,7 Millionen US-Dollar im Jahr 2023. Dieser Verlust war in erster Linie auf die Abschreibung von abgegrenzten Finanzierungskosten in Höhe von 5,6 Millionen US-Dollar, Kosten für die Ausgabe von Optionsscheinen in Höhe von 4,1 Millionen US-Dollar und einen Wechselkursverlust in Höhe von 3,1 Millionen US-Dollar zurückzuführen. Darüber hinaus belief sich der Steueraufwand für den Neunmonatszeitraum auf 35,4 Millionen US-Dollar, verglichen mit 6,3 Millionen US-Dollar im Jahr 2023, was die Auswirkungen des Steuerabkommens mit der Regierung von Mali widerspiegelt.

CASHFLOWS

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit war im 3. Quartal 2024 mit (7,9) Millionen US-Dollar negativ, was auf die Verringerung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zurückzuführen ist, die von 64,2 Millionen US-Dollar zum 30. Juni 2024 auf 31,7 Millionen US-Dollar zum 30. September 2024 sanken. Diese Reduzierung steht in direktem Zusammenhang mit der Begleichung der Steuerrückstellung im Rahmen der Vereinbarung mit der Regierung von Mali.

Das Management, das von TerraFranca beraten wird, befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen, um neue Kreditfazilitäten in Höhe von bis zu 175,7 Millionen US-Dollar von internationalen Kreditgebern zu erhalten. Diese Mittel sind für die Unterstützung strategischer Initiativen vorgesehen, darunter die Entwicklung des Guinea-Projekts.

LIQUIDITÄT UND BILANZ

Die Barmittel der Gruppe stiegen von 12,2 Millionen US-Dollar zum 31. Dezember 2023 auf 70,5 Millionen US-Dollar zum 30. September 2024.

Die Nettoverschuldung1 belief sich zum 30. September 2024 auf (32,3) Millionen US-Dollar und ging damit gegenüber 46,6 Millionen US-Dollar zum 31. Dezember 2023 zurück.

ZUSAMMENFASSUNG DER FINANZERGEBNISSE DES 3. QUARTALS 2024

Three-month Ending

September 30th Nine-month Ending

September 30th 2024 2023 2024 2023 Gold production (ounces) 10,031 13,375 35,752 37,520 Gold sales (ounces) 11,635 14,090 37,857 37,830 $ $ $ $ MINING Revenues – gold sales 38,058,745 36,188,940 116,559,300 98,518,580 Mining expenses (9,921,990 ) (10,679,996 ) (28,654,262 ) (30,239,337 ) Mining royalties (1,343,069 ) (1,124,569 ) (4,273,513 ) (3,049,434 ) Depreciation of property, plant and equipment and amortization of intangible assets (11,327,654 ) (6,044,994 ) (32,883,792 ) (15,624,432 ) MINING INCOME 15,466,032 18,339,381 50,747,733 49,605,377 OTHER EXPENSES Administrative expenses (5,182,588 ) (7,438,676 ) (16,945,663 ) (22,152,380 ) Exploration and evaluation expenses (137,892 ) (186,779 ) (176,375 ) (312,245 ) Stock option compensation cost --- (422,674 ) --- (422,674 ) Depreciation of property, plant and equipment and amortization

of intangible assets (154,682 ) (82,486 ) (414,498 ) (248,073 ) Write-off of property, plant and equipment --- --- --- (8,933 ) Other income (expenses) 74,062 (124,196 ) 110,923 (132,492 ) OPERATING INCOME 10,064,932 10,084,570 33,322,120 26,328,580 FINANCIAL EXPENSES Financial costs (465,829 ) (671,495 ) (1,612,572 ) (2,099,523 ) Foreign exchange gains (losses) (3,092,812 ) (459,146 ) (3,146,571 ) 289,007 Change in the fair value of share purchase

warrants 12,637,435 352,877 7,180,468 410,890 Purchase warrant issuance expenses (49,307 ) --- (4,080,750 ) --- Write-off of deferred financing fees (5,592,046 ) --- (5,592,046 ) --- Expense related to extinguishment of the Matured Bridge Loan --- --- (439,789 ) --- INCOME BEFORE INCOME TAXES 13,502,373 9,306,806 25,630,860 24,928,954 Income tax recovery (expense) 8,959,835 (2,473,353 ) (35,436,301 ) (6,257,355 ) NET INCOME (LOSS) 22,462,208 6,833,453 (9,805,441 ) 18,671,599 ATTRIBUTABLE TO COMMON SHAREHOLDERS: Net income (loss) 20,286,302 6,243,934 (10,485,231 ) 17,215,106 Basic earnings (loss) per share 0.134 0.069 (0.093 ) 0.190 Diluted earnings (loss) per share 0.134 0.069 (0.093 ) 0.190 Adjusted net income(1) 16,333,725 6,772,877 34,580,627 16,946,816 Adjusted net income per share(1) 0.108 0.075 0.307 0.187 CASH FLOWS Cash flows from operating activities (7,920,101 ) 10,169,153 25,466,864 34,427,360 Cash flows from operating activities per

share(1) (0.053 ) 0.112 0.226 0.381

(1) Nicht auf IFRS basierende Finanzkennzahl, nicht auf IFRS basierende Kennziffer oder ergänzende Finanzkennzahl. Bitte entnehmen Sie dem Abschnitt „Nicht auf IFRS basierende und sonstige Finanzkennzahlen“ in dieser Pressemitteilung die Definitionen dieser Kennzahlen und deren Überleitung zu der am ehesten vergleichbaren IFRS-Kennzahl, sofern zutreffend.

AUSFÜHRLICHE INFORMATIONEN

Wir empfehlen den Lesern dringend, den Lagebericht und die konsolidierten Finanzberichte von Robex für das 3. Quartal bis zum 30. September 2024 zu lesen, die auf der Website von Robex unter www.robexgold.com und unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind, um eine ausführlichere Diskussion der Betriebs- und Finanzergebnisse des Unternehmens zu erhalten.

NICHT AUF IFRS BASIERENDE UND SONSTIGE FINANZKENNZAHLEN

Der Konzernabschluss des Unternehmens für den Zeitraum zum 30. September 2024, der auf dem Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist, wurde in Übereinstimmung mit den vom International Accounting Standards Board (IASB) herausgegebenen IFRS-Rechnungslegungsstandards („IFRS“) erstellt.

Das Unternehmen gibt in dieser Pressemitteilung jedoch auch die folgenden Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen, Nicht-IFRS-Kennzahlen und ergänzende Finanzkennzahlen bekannt, für die es in den IFRS keine Definition gibt: bereinigter Nettogewinn, der den Stammaktionären zurechenbar ist, nachhaltige Gesamtkosten und Nettoverschuldung (Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen); bereinigter Nettogewinn, der den Stammaktionären zurechenbar ist, pro Aktie, nachhaltige Gesamtkosten pro verkaufter Unze Gold (Nicht-IFRS-Kennzahlen); und Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit pro Aktie, durchschnittlicher realisierter Verkaufspreis pro verkaufter Unze Gold und Gesamtbargeldkosten pro verkaufter Unze Gold (ergänzende Finanzkennzahlen). Das Management des Unternehmens ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen einen zusätzlichen Einblick in die operative Leistung und die Trends des Unternehmens bieten und Vergleiche zwischen den Berichtszeiträumen erleichtern. Die in dieser Pressemitteilung angegebenen Nicht-IFRS-Kennzahlen haben jedoch keine standardisierte, von den IFRS vorgeschriebene Bedeutung und sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Dementsprechend sollen sie zusätzliche Informationen für Investoren und andere Interessenvertreter liefern und sollten nicht isoliert von den nach IFRS berechneten Leistungskennzahlen betrachtet, mit diesen verwechselt oder als Ersatz für diese ausgelegt werden.

Diese nicht auf IFRS basierenden Finanzkennzahlen und Kennzahlen sowie ergänzende Finanzkennzahlen und nicht-finanzielle Informationen werden nachstehend und im Abschnitt „Nicht auf IFRS basierende und sonstige Finanzkennzahlen“ der Diskussion und Analyse des Managements des Unternehmens für den am 30. September 2024 abgeschlossenen Zeitraum (Management‘s Discussion and Analysis, „MD&A“) näher erläutert, die durch Verweis in diese Pressemitteilung aufgenommen wurde, bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada eingereicht wurde und im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca sowie auf der Website des Unternehmens unter www.robexgold.com verfügbar ist. Die Überleitungen und Berechnungen zwischen den nicht auf IFRS basierenden Kennzahlen und den am ehesten vergleichbaren IFRS-Kennzahlen werden im nachfolgenden Abschnitt „Überleitungen und Berechnungen“ dieser Pressemitteilung dargestellt.

ÜBERLEITUNGEN UND BERECHNUNGEN

Gesamte Barmittelkosten (je verkaufter Unze Gold)

Die gesamten Barmittelkosten je verkaufter Unze Gold sind eine ergänzende Finanzkennzahl. Diese Kennzahl wird berechnet, indem die Summe der Betriebskosten und Schürfgebühren durch die Anzahl der verkauften Unzen Gold geteilt wird. Diese Kosten umfassen:

Betriebs- und Wartungsmaterial und Dienstleistungen;

Kraftstoff;

Reagenz;

Aufwendungen für Leistungen an Arbeitnehmer;

Veränderung des Bestands;

Abzüglich: Produktionskosten, die als Abraumkosten aktiviert werden; und

Transportkosten.



Das Management verwendet diese Kennzahl, um die Rentabilität des Minenbetriebs zu ermitteln, indem es die Betriebskosten ins Verhältnis zur Anzahl der verkauften Unzen Gold setzt.

Three-month periods

ended September 30th Nine-month periods

ended September 30th 2024 2023 2024 2023 Ounces of gold sold 11,635 14,090 37,857 37,830 (in dollars) Mining expenses 9,921,990 10,679,996 28,654,262 30,239,337 Mining royalties 1,343,069 1,124,569 4,273,513 3,049,434 Total cash cost 11,265,059 11,804,565 32,927,775 33,288,771 Total cash cost (per ounce of gold sold) 968 838 870 880



Gesamtunterhaltskosten (AISC) (pro verkaufter Unze Gold)

Die AISC sind eine nicht auf IFRS basierende Kennzahl. Die AISC umfassen die Cash-Betriebskosten zuzüglich der nachhaltigen Investitionsausgaben und der Abraumkosten pro verkaufter Unze Gold. Das Unternehmen hat seine nachhaltigen Investitionsausgaben, die zur Aufrechterhaltung des bestehenden Betriebs erforderlich sind, und die aktivierten Abraumkosten klassifiziert. Die AISC sind ein umfassendes Maß für die Cash-Kosten, das mehr Informationen über die gesamten Cash-Abflüsse, Kapitalausgaben und Gemeinkosten pro Einheit liefert. Sie sollen die Kosten widerspiegeln, die mit der Produktion des Hauptmetalls des Unternehmens, Gold, kurzfristig und über den gesamten Lebenszyklus des Betriebs verbunden sind.

Die AISC pro verkaufter Unze Gold sind eine nicht auf IFRS basierende Kennzahl. Die AISC pro verkaufter Unze Gold werden berechnet, indem die gesamten Cash-Kosten, die sich aus der Summe der Betriebskosten für den Bergbau und der Lizenzgebühren für den Bergbau zusammensetzen, zu den laufenden Investitionsausgaben addiert und dann durch die Anzahl der verkauften Unzen Gold geteilt werden. Das Unternehmen berichtet die AISC pro verkaufter Unze Gold, um den Investoren Informationen über die wichtigsten Messgrößen zu liefern, die das Management zur Überwachung der Leistung der Nampala-Mine in der kommerziellen Produktion und ihrer Fähigkeit, einen positiven Cashflow zu generieren, verwendet.

Die nachstehende Tabelle enthält eine Überleitung der AISC für den aktuellen Zeitraum und den Vergleichszeitraum zu der am ehesten vergleichbaren Finanzkennzahl im Jahresabschluss: „Betriebskosten für den Bergbau“.

Three-month periods

ended September 30th Nine-month periods

ended September 30th 2024 2023 2024 2023 Ounces of gold sold 11,635 14,090 37,857 37,830 (in dollars) Mining expenses 9,921,990 10,679,996 28,654,262 30,239,337 Mining royalties 1,343,069 1,124,569 4,273,513 3,049,434 Total cash cost 11,265,059 11,804,565 32,927,775 33,288,771 Sustaining capital expenditures 4,778,712 3,459,494 13,297,417 14,875,365 All-in sustaining cost 16,043,772 15,264,059 46,225,193 48,164,137 All-in sustaining cost (per ounce of gold sold) 1,379 1,083 1,221 1,273



Nettoverschuldung

Die Nettoverschuldung ist eine nicht auf IFRS basierende Finanzkennzahl, die den Gesamtbetrag der Bankverbindlichkeiten, einschließlich Kreditlinien und langfristiger Verbindlichkeiten sowie Leasingverbindlichkeiten, abzüglich der Barmittel am Ende eines bestimmten Zeitraums darstellt. Das Management verwendet diese Kennzahl, um die Verschuldung des Unternehmens zu analysieren und die Fähigkeit des Unternehmens, seine Schulden zu bedienen, zu beurteilen.

Die Nettoverschuldung wird wie folgt berechnet:

As at September 30th, 2024 As at December 31st, 2023 $ $ Lines of credit 4,701,768 4,953,133 Bridge loan 26,252,420 45,530,538 Long-term debt --- 159,936 Lease liabilities 7,241,934 8,206,916 Less: Cash (70,457,226 ) (12,221,978 ) NET DEBT (32,261,104 ) 46,628,545



Die folgende Tabelle zeigt eine Überleitung zu der am ehesten vergleichbaren Finanzkennzahl in den Finanzberichten, d. h. Gesamtverbindlichkeiten abzüglich Umlaufvermögen, für den aktuellen und den Vergleichszeitraum.

As at September 30th, 2024 As at December 31st, 2023 $ $ TOTAL LIABILITIES 130,477,488 82,918,032 Less: Accounts payable (31,702,638 ) (19,664,396 ) Warrants (57,034,300 ) (1,340,850 ) Environmental liabilities (1,457,203 ) (1,168,859 ) Other long-term liabilities (2,087,226 ) (1,893,404 ) 38,196,122 58,850,523 CURRENT ASSETS 107,104,974 38,967,942 Less: Inventory (19,081,011 ) (15,620,800 ) Accounts receivable (15,379,068 ) (6,733,583 ) Prepaid expenses (736,848 ) (465,795 ) Deposits paid (1,129,490 ) (1,345,035 ) Deferred financing fees (321,331 ) (2,580,751 ) 70,457,226 12,221,978 NET DEBT (32,261,104 ) 46,628,545



Bereinigter den Stammaktionären zurechenbarer Nettogewinn und bereinigter den Stammaktionären zurechenbarer Nettogewinn je Aktie

Der bereinigte Nettogewinn, der den Stammaktionären je Aktie zuzurechnen ist, ist eine nicht auf IFRS basierende Kennzahl, die berechnet wird, indem der bereinigte Nettogewinn, der den Stammaktionären zur Verfügung steht, durch die einfach gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien geteilt wird. Das Unternehmen verwendet diese Kennzahl als Indikator für die finanzielle Leistung seiner Aktivitäten und ermöglicht es dem Unternehmen, den bereinigten Nettogewinn, der den Robex-Aktionären zuzurechnen ist, auszuweisen. Der Aktienkurs geteilt durch den bereinigten Nettogewinn, der den Stammaktionären je Aktie zuzurechnen ist, ermöglicht es Anlegern, die Bewertung des Unternehmens mit der seiner Mitbewerber zu vergleichen.

In der folgenden Tabelle werden der bereinigte Nettogewinn, der den Stammaktionären zurechenbar ist, und der bereinigte Nettogewinn, der den Stammaktionären zurechenbar ist, pro Aktie für den aktuellen und den Vergleichszeitraum mit der am ehesten vergleichbaren Finanzkennzahl in den Finanzberichten, d. h. dem „unverwässerten und verwässerten Nettogewinn, der den Stammaktionären zurechenbar ist“, in Einklang gebracht. Diese Überleitungsrechnung wird auf konsolidierter Basis erstellt. In der folgenden Tabelle wird der bereinigte Nettogewinn, der den Stammaktionären für den aktuellen Zeitraum und den Vergleichszeitraum zuzurechnen ist, mit der am ehesten vergleichbaren Finanzkennzahl in den Finanzberichten, d. h. dem „unverwässerten und verwässerten Nettogewinn, der den Stammaktionären zuzurechnen ist“, in Einklang gebracht. Diese Überleitungsrechnung wird auf konsolidierter Basis erstellt.

Three-month periods

ended September 30th Nine-month periods

ended September 30th 2024 2023 2024 2023 (in dollars) Basic and diluted net earnings attributable to common shareholders 20,286,302 6,243,934 (10,485,231 ) 17,215,106 Stock option compensation cost --- 422,674 --- 422,674 Foreign exchange gains (losses) 3,092,812 459,146 3,146,571 (289,007 ) Change in the fair value of share purchase warrants (12,637,435 ) (352,877 ) (7,180,468 ) (410,890 ) Write-off of property, plant and equipment --- --- --- 8,933 Provision for tax adjustments in prior years --- --- 43,067,920 --- Write-off of deferred financing costs 5,592,046 --- 5,592,046 --- Expense related to extinguishment of the Matured Bridge Loan --- --- 439,789 --- Adjusted net income attributable to common shareholders 16,333,725 6,772,877 34,580,627 16,946,816 Basic weighted average number of shares outstanding 150,837,400 90,393,339 112,734,134 90,383,887 Adjusted basic earnings per share (in dollars) 0.108 0.075 0.307 0.187



Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (je Aktie)

Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit je Aktie ist eine ergänzende Finanzkennzahl. Er besteht aus dem Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, dividiert durch die einfach gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausstehenden Aktien. Diese ergänzende Finanzkennzahl ermöglicht es Investoren, die finanzielle Leistung des Unternehmens auf der Grundlage der durch die Geschäftstätigkeit generierten Cashflows zu verstehen.

Für den am 30. September 2024 endenden Dreimonatszeitraum belief sich der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit auf (7.920.101) US-Dollar und die einfach gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausstehenden Aktien betrug 150.837.400, was einem Betrag von (0,053) US-Dollar pro Aktie entspricht. Im Vergleich dazu belief sich der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für den Dreimonatszeitraum zum 30. September 2023 auf 10.169.153 US-Dollar, und die einfach gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausstehenden Aktien betrug 90.393.339, was einem Betrag von 0,112 US-Dollar pro Aktie entspricht.

Für den am 30. September 2024 endenden Neunmonatszeitraum belief sich der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit auf 25.466.864 US-Dollar und die einfach gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausstehenden Aktien auf 112.734.134, was einem Betrag von 0,226 US-Dollar pro Aktie entspricht. Im Vergleich dazu belief sich der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für den am 30. September 2023 endenden Neunmonatszeitraum auf 34.427.360 US-Dollar, und die einfach gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausstehenden Aktien betrug 90.383.887, was einem Betrag von 0,381 US-Dollar pro Aktie entspricht.

Durchschnittlicher realisierter Verkaufspreis (pro verkaufter Unze Gold)

Der durchschnittliche realisierte Verkaufspreis pro verkaufter Unze Gold ist eine zusätzliche Finanzkennzahl. Er setzt sich aus den Goldverkaufserlösen geteilt durch die Anzahl der verkauften Unzen Gold zusammen. Diese Kennzahl ermöglicht dem Management ein besseres Verständnis des durchschnittlichen realisierten Preises für das in jedem Berichtszeitraum verkaufte Gold, abzüglich der Auswirkungen von Nicht-Gold-Produkten, und ermöglicht es den Anlegern, die finanzielle Leistung des Unternehmens auf der Grundlage des durchschnittlichen Erlöses aus dem Verkauf der Goldproduktion während des Berichtszeitraums zu verstehen.

Weitere Informationen

ROBEX RESOURCES INC.

Matthew Wilcox, Chief Executive Officer

Alain William, Chief Financial Officer

+1 581 741-7421

E-Mail: investor@robexgold.com

www.robexgold.com

VORSICHT BEI EINSCHRÄNKUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER BERICHTERSTATTUNG ÜBER DIE ZUSAMMENGEFASSTEN ERGEBNISSE

Diese Gewinnmitteilung enthält begrenzte Informationen, die den Leser bei der Bewertung der Leistung von Robex unterstützen sollen. Leser, die mit Robex nicht vertraut sind, sollten sich jedoch nicht auf diese Informationen verlassen und sie sollten nicht als Ersatz für die Jahresabschlüsse, die Anmerkungen zu den Jahresabschlüssen und die MD&A von Robex verwendet werden.

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN UND ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen enthalten „zukunftsgerichtete Aussagen“ und „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (hier als „zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet). Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements bereitzustellen und es Anlegern und anderen zu ermöglichen, die Geschäftspläne sowie die finanzielle Leistung und Lage des Unternehmens besser zu verstehen.

Aussagen in dieser Pressemitteilung, die Schätzungen, Erwartungen, Prognosen, Ziele, Vorhersagen, Zukunftsprognosen oder Strategien des Unternehmens oder des Managements beschreiben, können „zukunftsgerichtete Aussagen“ sein und sind an der Verwendung des Konjunktivs oder zukunftsgerichteter Aussagen zu erkennen, wie z. B. „anstreben“, „antizipieren“, „annehmen“, „glauben“, „können“, „erwägen“, „fortsetzen“, „könnten“, „schätzen“, „erwarten“, „prognostizieren“, „zukünftig“, „Prognose“, „anleiten“, „Hinweis“, „beabsichtigen“, „Absicht“, „wahrscheinlich“, „möglicherweise“, „könnte“, „Zielsetzung“, „Chance“, „Aussicht“, „Plan“, „Potenzial“, „sollte“, „Strategie“, „Ziel“, „wird“ oder „würde“ oder die Verneinung davon oder andere Variationen davon. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen auch alle anderen Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen. Solche Aussagen können unter anderem Aussagen zu Folgendem beinhalten: dem wahrgenommenen Wert und dem weiteren Potenzial der Liegenschaften des Unternehmens; der Schätzung der Mineralressourcen und Mineralreserven des Unternehmens (im Sinne der Definition Standards on Mineral Resources and Mineral Reserves, die vom Canadian Institute of Mining Metallurgy and Petroleum („CIM Definition Standards“) verabschiedet und in das National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“)); Kapitalaufwendungen und -anforderungen; der Zugang des Unternehmens zu Finanzierungen; vorläufige wirtschaftliche Bewertungen (im Sinne der Definition solcher Ausdrücke in NI 43-101) und andere Ergebnisse von Entwicklungsstudien; Explorationsergebnisse auf den Grundstücken des Unternehmens; Budgets; strategische Pläne; Marktpreis von Edelmetallen; die Fähigkeit des Unternehmens, das Kiniero-Goldprojekt auf der Grundlage der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie (im Sinne der CIM-Definitionsstandards, die in NI 43-101 aufgenommen wurden) erfolgreich voranzutreiben, in Bezug darauf, wie diese aktualisiert werden können, das Ganze in Übereinstimmung mit dem überarbeiteten Zeitplan, der zuvor vom Unternehmen bekannt gegeben wurde; die potenzielle Erschließung und Nutzung des Kiniero-Goldprojekts und der bestehenden Mineralgrundstücke des Unternehmens sowie des Geschäftsplans des Unternehmens, einschließlich des Abschlusses von Machbarkeitsstudien oder diesbezüglicher Produktionsentscheidungen; Arbeitsprogramme; Genehmigungs- oder andere Zeitpläne; behördliche Vorschriften und Beziehungen; Optimierung des Minenplans des Unternehmens; die zukünftige finanzielle oder betriebliche Leistung des Unternehmens und des Goldprojekts Kiniero; Explorationspotenzial und -möglichkeiten auf den bestehenden Grundstücken des Unternehmens; Kosten und Zeitplan für die zukünftige Erkundung und Erschließung neuer Lagerstätten; die Fähigkeit des Unternehmens, eine endgültige Dokumentation in Bezug auf die Projektfinanzierungsfazilität in Höhe von 115 Mio. USD für das Kiniero-Goldprojekt (einschließlich einer Fazilität für Kostenüberschreitungen in Höhe von 15 Mio. USD, die „Fazilitäten“) abzuschließen, einschließlich der Fähigkeit des Unternehmens, das Überbrückungsdarlehen von Taurus in Höhe von 35 Mio. USD umzustrukturieren und das Mandat anzupassen, um den überarbeiteten Zeitplan des erweiterten Projekts; den Zeitpunkt des Abschlusses der endgültigen Dokumentation für die Fazilitäten; die Inanspruchnahme der Erlöse aus den Fazilitäten, einschließlich des Zeitpunkts, zu dem dies geschieht; und die Fähigkeit des Unternehmens, eine Vereinbarung mit den malischen Behörden zu treffen, um einen nachhaltigen neuen Steuerrahmen für das Unternehmen zu schaffen und die Aktivitäten des Unternehmens sowie weitere Explorationsinvestitionen in Nampala nachhaltig fortzusetzen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, die, falls sie nicht zutreffen, dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen Aussagen oder Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen oder Informationen als richtig erweisen. Solche Aussagen und Informationen basieren auf zahlreichen Annahmen, darunter: die Fähigkeit, die Pläne des Unternehmens in Bezug auf das Kiniero-Goldprojekt gemäß der diesbezüglichen Machbarkeitsstudie umzusetzen, wie sie aktualisiert werden kann, und zwar im Einklang mit dem überarbeiteten Zeitplan, der zuvor vom Unternehmen bekannt gegeben wurde; die Fähigkeit des Unternehmens, mit den malischen Behörden eine Einigung über die Schaffung eines nachhaltigen neuen Steuerrahmens für das Unternehmen und die nachhaltige Fortsetzung der Aktivitäten des Unternehmens sowie weitere Explorationsinvestitionen in Nampala; die Fähigkeit des Unternehmens, seine geplanten Explorations- und Erschließungsprogramme abzuschließen; das Ausbleiben widriger Bedingungen beim Kiniero-Goldprojekt; das Ausbleiben unvorhergesehener betrieblicher Verzögerungen; das Ausbleiben wesentlicher Verzögerungen bei der Erlangung der erforderlichen Genehmigungen; der Goldpreis bleibt auf einem Niveau, das das Kiniero-Goldprojekt rentabel macht; die Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin das notwendige Kapital zur Finanzierung seiner Geschäftstätigkeit aufzubringen; die Fähigkeit des Unternehmens, das Überbrückungsdarlehen von Taurus in Höhe von 35 Mio. USD umzustrukturieren und das Mandat anzupassen, um den überarbeiteten Zeitplan des erweiterten Projekts anzupassen; die Fähigkeit des Unternehmens, endgültige Unterlagen für die Fazilitäten zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt abzuschließen und die aufschiebenden Bedingungen für den Abschluss und die Vorschüsse im Rahmen dieser Unterlagen zu erfüllen (einschließlich der Erfüllung der verbleibenden üblichen Due-Diligence- und sonstigen Bedingungen und Genehmigungen); die Fähigkeit, die Schätzungen der Mineralressourcen und -reserven zu realisieren; und Annahmen in Bezug auf gegenwärtige und zukünftige Geschäftsstrategien, lokale und globale geopolitische und wirtschaftliche Bedingungen und das Umfeld, in dem das Unternehmen tätig ist und in Zukunft tätig sein wird.

Bestimmte wichtige Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: geopolitische Risiken und Sicherheitsprobleme im Zusammenhang mit seinen Betrieben in Westafrika, einschließlich der Unfähigkeit des Unternehmens, seine Rechte durchzusetzen, und der Möglichkeit von zivilen Unruhen und zivilem Ungehorsam; Schwankungen des Goldpreises; Beschränkungen hinsichtlich der Schätzungen des Unternehmens hinsichtlich Mineralreserven und Mineralressourcen; die spekulative Natur der Mineralexploration und -erschließung; der Ersatz der erschöpften Mineralreserven des Unternehmens; die begrenzte Anzahl an Projekten des Unternehmens; das Risiko, dass das Kiniero-Goldprojekt nie die Produktionsphase erreicht (auch aufgrund mangelnder Finanzierung); der Kapitalbedarf des Unternehmens und der Zugang zu Finanzmitteln; Änderungen von Gesetzen, Vorschriften und Rechnungslegungsstandards, denen das Unternehmen unterliegt, einschließlich Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsstandards, und die Auswirkungen solcher Gesetze, Vorschriften und Standards auf die Aktivitäten des Unternehmens; Beteiligungen und an Dritte zu zahlende Lizenzgebühren; Preisschwankungen und Verfügbarkeit von Rohstoffen; Instabilität des globalen Finanzsystems; die Auswirkungen einer hohen Inflation, wie z. B. höhere Rohstoffpreise; Wechselkursschwankungen; das Risiko anhängiger oder künftiger Rechtsstreitigkeiten gegen das Unternehmen; Beschränkungen bei Transaktionen zwischen dem Unternehmen und seinen ausländischen Tochtergesellschaften; Volatilität des Marktpreises der Aktien des Unternehmens; steuerliche Risiken, einschließlich Änderungen der Steuergesetze oder -veranlagungen für das Unternehmen; die Unfähigkeit des Unternehmens, seine Positionen in den Verhandlungen mit den malischen Behörden zur Schaffung eines neuen steuerlichen Rahmens für das Unternehmen erfolgreich zu verteidigen, auch im Hinblick auf die aktuellen steuerlichen Unwägbarkeiten in Mali; die Erlangung und Aufrechterhaltung von Eigentumsrechten sowie von Genehmigungen und Lizenzen, die für die laufende Geschäftstätigkeit des Unternehmens erforderlich sind; Änderungen von Projektparametern und/oder wirtschaftlichen Einschätzungen im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; das Risiko, dass die tatsächlichen Kosten die geschätzten Kosten übersteigen; technische Probleme in den Bereichen Geologie, Bergbau und Exploration; das Versagen von Anlagen, Ausrüstungen oder Prozessen, die nicht wie erwartet funktionieren; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken in der Bergbauindustrie; Verzögerungen bei der Erlangung von staatlichen Genehmigungen oder Finanzierungen; die Auswirkungen von Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, wie z. B. der COVID-19-Pandemie, auf die Aktivitäten des Unternehmens; die Beziehungen des Unternehmens zu seinen Mitarbeitern und anderen Interessenvertretern, einschließlich lokaler Regierungen und Gemeinden in den Ländern, in denen es tätig ist; das Risiko von Verstößen gegen geltende Antikorruptionsgesetze, Exportkontrollvorschriften, Wirtschaftssanktionsprogramme und damit verbundene Gesetze durch das Unternehmen oder seine Vertreter; das Risiko, dass das Unternehmen in Konflikte mit Kleinschürfern gerät; das Risiko, dass das Unternehmen in Konflikte mit Kleinschürfern gerät; der Wettbewerb mit anderen Bergbauunternehmen; die Abhängigkeit des Unternehmens von externen Auftragnehmern; die Abhängigkeit des Unternehmens von wichtigen Führungskräften und hochqualifiziertem Personal; der Zugang des Unternehmens zu einer angemessenen Infrastruktur; die Risiken, die mit den potenziellen Haftungen des Unternehmens in Bezug auf seine Abraumlager verbunden sind; Unterbrechungen in der Lieferkette; Gefahren und Risiken, die normalerweise mit der Mineralexploration und dem Goldabbau sowie mit Entwicklungs- und Produktionsvorgängen verbunden sind; Probleme im Zusammenhang mit Wetter und Klima; das Risiko von Ausfällen von IT-Systemen und Bedrohungen der Cybersicherheit; und das Risiko, dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, sich gegen alle potenziellen Risiken im Zusammenhang mit seinen Geschäftstätigkeiten zu versichern.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, und versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Diese Faktoren stellen keine vollständige und erschöpfende Liste der Faktoren dar, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten. Sie sollten jedoch sorgfältig in Betracht gezogen werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Informationen erwarteten Ergebnissen abweichen können.

Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, wenn sich die Umstände oder die Schätzungen, Annahmen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sollen Investoren dabei helfen, die erwarteten finanziellen und betrieblichen Leistungen und Ergebnisse des Unternehmens für die in den Plänen und Zielen des Unternehmens genannten Zeiträume zu verstehen, und sind möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet.

Weitere Informationen zu Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, finden Sie auch im Abschnitt „Risikofaktoren“ im Jahresinformationsblatt des Unternehmens für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Jahr, das im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca oder auf der Website des Unternehmens unter www.robexgold.com verfügbar ist. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

