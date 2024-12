Soitec et GlobalFoundries collaborent pour produire

des semi-conducteurs RF-SOI de haute performance

La plateforme avancée 9SW de GF utilisera la dernière génération de plaques RF-SOI de 300 mm de Soitec.

Bernin (France), le 4 décembre, 2024 - Soitec, un leader mondial de la conception et de la production de matériaux semi-conducteurs innovants, annonce aujourd'hui son engagement à fournir des substrats RF-SOI de 300 mm à GlobalFoundries (GF) pour la production des plateformes technologiques RF-SOI de GF, incluant la solution RF la plus avancée - 9SW.

Renforçant une collaboration de longue date entre les deux entreprises, cet engagement garantit la fourniture de substrats RF-SOI de haute performance nécessaires aux modules de Radio Fréquence Front-End pour les appareils mobiles, couvrant les technologies 5G, 5G-Advanced et Wi-Fi.

Pour répondre aux exigences de connectivité avancée, la plateforme RF-SOI 9SW de GF, avec ses capacités supérieures de commutation, d'amplificateurs à faible bruit (LNA) et de traitement logique, offre des avantages significatifs pour les smartphones haut de gamme en offrant des performances RF améliorées, une meilleure efficacité énergétique tout en réduisant la dimension des composants. Ces caractéristiques sont essentielles pour garantir une expérience utilisateur de qualité dans les appareils haut de gamme.

Le nouveau substrat RF-SOI 300 mm de Soitec apporte des avancées majeures : réduction de la capacitance Coff grâce à l'optimisation de l'épaisseur du silicium, efficacité énergétique améliorée grâce à une couche d’oxyde optimisée, et performances RF supérieures grâce à la gamme de produits innovante RFeSI™ de Soitec.

Fabriquée à partir des plaques RF-SOI de 300 mm de dernière génération de Soitec, la plate-forme 9SW de GF permet de réduire considérablement la consommation d'énergie en mode actif et en veille, tout en offrant des produits 10 % plus compacts que les plateformes précédentes. Ces avancées permettent une amélioration de l’efficacité de plus de 20% grâce à des valeurs de résistance Ron et de capacitance Coff inférieures.

« GF continue d’offrir des technologies hautement différenciées de pointe sur le marché pour répondre aux besoins essentiels des applications 5G, IoT, Infrastructure et Automobile. Cette collaboration avec Soitec témoigne de notre engagement à garantir un approvisionnement continu en solutions RF-SOI haute performance adaptées aux exigences évolutives de nos clients » a déclaré Faisal Saleem, Vice-Président principal des marchés finaux chez GlobalFoundries.

« Soitec a établi la plus grande capacité de production au monde pour répondre à la demande croissante de substrats RF-SOI avancés supportant les technologies 5G et Wi-Fi dans les smartphones, ainsi que les futurs appareils AR-VR et IoT. Nous sommes ravis d'étendre notre relation de longue date avec GlobalFoundries dans le développement de la prochaine génération de technologies RF-SOI de 300 mm. La transition de la 5G à la 5G-Advanced, et à terme la 6G, exige des performances et une efficacité énergétique toujours plus élevées, ainsi qu'une compacité accrue pour les dispositifs de nouvelle génération », a déclaré Jean-Marc Le Meil, Executive Vice-président, Directeur de la division Communications mobiles.

A propos de Soitec

Soitec (Euronext - Tech Leaders), un leader mondial des matériaux semi-conducteurs innovants, développe depuis plus de 30 ans des produits à la pointe de l’innovation, qui conjuguent performance technologique et efficacité énergétique. Depuis la France, où son siège mondial est implanté, Soitec se déploie à l’international grâce à ses solutions uniques et a réalisé un chiffre d’affaires de 1 milliard d’euros au cours de l’exercice 2023-2024. Soitec occupe une place essentielle dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs pour servir trois principaux marchés stratégiques : Communications mobiles, Automobile & Industrie, Edge & Cloud AI. L’entreprise s’appuie sur le talent et la diversité de ses 2 300 collaborateurs, de 50 nationalités différentes, présents sur ses sites implantés en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Plus de 4 000 brevets ont été déposés par Soitec. Soitec, SmartSiC™ et Smart Cut™ sont des marques déposées de Soitec.

Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site

A propos de GlobalFoundries

GlobalFoundries (GF) est un producteur de premier plan de semiconducteurs essentiels dont le monde a besoin pour vivre, travailler et se connecter. Nous innovons et travaillons en partenariat avec nos clients pour fournir des produits de haute performance plus efficaces sur le plan énergétique pour le secteur automobile, les appareils mobiles intelligents, l’Internet-des-Objets, les infrastructures de communication et autres marchés en forte croissance. Avec une présence industrielle aux États-Unis, en Europe et en Asie, GF est un partenaire fiable et de confiance pour ses clients à travers le monde. Chaque jour, nos équipes talentueuses et diverses produisent des résultats en mettant l’accent sur la sécurité, la longévité et la durabilité. Pour plus d’informations, visitez le site www.gf.com.





