Valneva annonce la publication dans le British Medical Journal d’un article sur l’impact sanitaire et économique mondial du chikungunya

Saint-Herblain (France), le 4 décembre 2024 – Valneva SE (Nasdaq: VALN; Euronext Paris: VLA), société spécialisée dans les vaccins, annonce aujourd'hui la publication d’un article sur l’impact sanitaire et économique mondial du chikungunya, maladie transmise par les moustiques, dans le British Medical Journal (BMJ), l’une des revues médicales les plus reconnues au monde.

L'article, intitulé “The Global Health and Economic Burden of Chikungunya from 2011 to 2020: A Model-Driven Analysis on the Impact of an Emerging Vector-Borne Disease,” montre que l’impact du chikungunya est beaucoup plus lourd que précédemment estimé et que les coûts relatifs à cette maladie sont substantiels. Selon l’article du BMJ, le chikungunya pourrait avoir un impact significatif sur les systèmes de santé en raison de son caractère imprévisible et explosif.

Juan Carlos Jaramillo M.D., directeur médical de Valneva, a indiqué, « Il est essentiel de comprendre l’impact que peut avoir le chikungunya dans le monde pour informer les décideurs et concevoir des stratégies efficaces de prévention et de contrôle de la maladie. Cette analyse est très instructive car elle permet d’avoir une vue d'ensemble sur le fardeau que représente réellement le chikungunya. Jusqu'à présent, les estimations de l'impact économique et sanitaire du chikungunya étaient limitées et potentiellement sous-estimées. En raison du changement climatique, les maladies transmises par les moustiques ne sont plus une menace saisonnière et elles continuent de se propager, augmentant ainsi le risque d'épidémies. »

Selon l’article, 18,7 millions de cas de chikungunya ont été rapportés dans 110 pays entre 2011 et 2020, causant au total 1,95 million de perte d’années de vie corrigées de l'incapacité (AVCI)1. Les maladies chroniques à long terme sont à l'origine de la plupart de ces coûts et des AVCI perdues. La charge économique totale générée par le chikungunya au cours de ces dix années a été estimée à 2,8 milliards de dollars en coûts directs et à 47,1 milliards de dollars en coûts indirects dans le monde entier, l’Amérique latine et les Caraïbes étant les zones les plus impactées.

À propos du chikungunya

Le virus du chikungunya (CHIKV) est une maladie virale transmise par les moustiques, qui se propage par les piqûres de moustiques Aedes infectés. Il provoque de la fièvre, de fortes douleurs articulaires et musculaires, des maux de tête, des nausées, de la fatigue et des éruptions cutanées. Les douleurs articulaires sont souvent invalidantes et peuvent persister pendant des semaines, voire des années2.

En 2004, la maladie a commencé à se propager rapidement, provoquant des épidémies à grande échelle dans le monde entier. Depuis la réapparition du virus, le CHIKV a été identifié dans plus de 110 pays d'Asie, d'Afrique, d'Europe et d'Amérique3. Entre 2013 et 2023, plus de 3,7 millions de cas ont été recensés sur le continent américain4 et l’impact économique de la maladie est considéré comme extrêmement important. L’impact médical et économique de la maladie devrait continuer à s’alourdir puisque les moustiques vecteurs du virus ne cessent d’étendre leur territoire. À ce titre, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a souligné que le chikungunya constituait un risque majeur pour la santé publique5.

À propos de Valneva SE

Valneva est une société spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de vaccins prophylactiques contre des maladies infectieuses générant d’importants besoins médicaux. Valneva a une approche hautement spécialisée et ciblée et utilise son expertise dans les différents modes de vaccination pour développer des vaccins contre des maladies pour lesquelles ils n’existent pas encore de vaccins ou pour lesquelles les solutions existantes peuvent être améliorées.

La Société dispose d'une solide expérience en R&D ayant fait progresser plusieurs vaccins des premiers stades de la recherche jusqu'à leur mise sur le marché. Valneva commercialise actuellement trois vaccins du voyage, dont le premier et le seul vaccin au monde contre le chikungunya, ainsi que certains vaccins de tiers.

Les revenus de l’activité commerciale croissante de la Société contribuent à l'avancement continu de son portefeuille de vaccins. Celui-ci comprend le seul candidat vaccin contre la maladie de Lyme en phase avancée de développement clinique, en partenariat avec Pfizer, le candidat vaccin le plus avancé au monde contre la Shigellose ainsi que des candidats vaccins contre le virus Zika et d'autres menaces pour la santé publique mondiale. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.valneva.com.

