Alphalink renouvelle ses certifications pour son Datacenter de Courbevoie

Alphalink positionne la qualité et la confiance au centre de son modèle de croissance en annonçant la re-certification de son Datacenter de Courbevoie qui intègre les plus hauts standards du marché : ISO 27001, 22301, 9001 et HDS.

Leader sur le marché indirect des télécommunications, Alphalink propose à ses partenaires d’accompagner la transition numérique des entreprises grâce à ses solutions Télécoms. Opérateur d'infrastructures, Alphalink déploie également son propre réseau fibre FTTO garantissant très haut débit, sécurité et disponibilité. Alphalink a bâti son leadership grâce à des offres pilotables à 360° en ligne et son niveau d’accompagnement technique et commercial à même d’accélérer la croissance de ses partenaires.

À travers la re-certification de son Datacenter de Courbevoie, Alphalink démontre son engagement à positionner l’excellence opérationnelle, la performance et la sécurité au sein de son offre et à proposer à ses clients des infrastructures de confiance. Dans ce contexte, le groupe investit chaque année des ressources importantes pour faire évoluer son offre et garantir un niveau de qualité de service de premier plan.

Alexandre Nicaise, Président du groupe Alphalink « Nous sommes fiers d’annoncer le renouvellement de nos certifications qui nous permet de nous positionner parmi les acteurs qui affichent les plus hauts niveaux de sécurité du marché. Le renouvellement de nos labels vient récompenser l’engagement de nos équipes qui travaillent au quotidien pour délivrer à nos clients des services de qualité, performants et hautement sécurisés. »

