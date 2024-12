MROPEN EVO na RSNA24: tempo de exame de RM reduzido até 50% com imagem de igual qualidade

GÉNOVA, Itália, Dec. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Desbloquear o futuro da imagiologia das articulações e da coluna vertebral com a mais recente evolução do MROpen EVO da ASG Superconductors, o único sistema de RM realmente aberto na RSNA24.

Descubra as novas funcionalidades do MROpen EVO — um revolucionário sistema de RM concebido especificamente para a imagiologia das articulações, neurológicas e coluna vertebral e capaz de receber confortavelmente crianças e pacientes mais obesos e claustrofóbicos.

Graças a esta evolução e otimização geral de diversas características técnicas importantes - todas aprovadas pela FDA - a versão mais recente do scanner de ressonância magnética baseado em MgB2 sem hélio proporciona uma imagem de qualidade igual e um tempo de exame com redução de até 50%.

O novo algoritmo de aquisição de imagem, baseado na técnica Compressed Sensing, funde conceitos de imagiologia paralela com amostragem de dados escassos e reconstrução interativa para reduzir o tempo de exame e melhorar a resolução. A técnica pode ser utilizada em sequências 2D e 3D para todas as anatomias.

Imagine ter o poder de fornecer conhecimentos de diagnóstico incomparáveis ​​e, ao mesmo tempo, expandir a sua base de referências em cirurgia ortopédica e cirurgia ortopédica desportiva. Como é que a oportunidade de realizar exames de RM com suporte de peso transformaria a sua prática médica e melhoraria os resultados dos pacientes?

Tendo reduzido o tempo de aquisição, o protocolo de rotina para a coluna vertebral, por exemplo, pode ser realizado em apenas 12 minutos em posição sentada ou supina, permitindo realizar o exame a 3 pacientes por hora com a melhor experiência de RM.

Os exames em 3D beneficiam de uma maior redução do tempo de exame. O exame isotrópico 3D-T1 do cérebro com um tamanho de voxel de 1,3 mm pode ser concluído em 4 minutos.

Graças ao aumento da produtividade e ao benefício proporcionado pelo scanner de acesso aberto, o MROpen EVO vai ao encontro das expectativas dos médicos para uma gestão mais fácil de pacientes com necessidades especiais e claustrofóbicos.

Com o MROpen EVO, os centros de diagnóstico não estão apenas a investir em tecnologia avançada, mas também a abrir portas a novos fluxos de receitas.

Scott Boulas, Gestor nacional da ASG Superconductors USA, afirmou: “Nas minhas conversas com administradores de saúde e radiologistas de toda a América do Norte, há um interesse e entusiasmo crescentes pelas capacidades únicas do MROpen EVO. O movimento crescente complementa outros trunfos da RM de campo elevado, especialmente em casos de MSK e de ortopedia complexos. Sinto uma onda de confiança na nossa tecnologia.”

Junte-se a nós @RSNA24, Chicago, Pavilhão Sul, Stand 2554 para experimentar o MROpen EVO em primeira mão. Fale com os nossos especialistas e descubra como pode integrar esta RM de última geração na sua prática médica.

Este anúncio é acompanhado por um excerto, disponível para a comunicação social, clicando nesta hiperligação.

Contacto: Luca Pezzoni Relações externas lpezzoni@hofima.it Telemóvel +39 338 9414437 Tel. +39 010 5307811

