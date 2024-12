Gildan sonne la cloche d'ouverture à la Bourse de New York

Crédits NYSE : Image reproduite avec l'autorisation de NYSE Group. NYSE ne recommande ni n'approuve aucun investissement, stratégie d'investissement, société, produit ou service.



MONTRÉAL, 02 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (GIL : TSX et NYSE) a annoncé aujourd'hui que son président et chef de la direction, Glenn J. Chamandy, a sonné la cloche d'ouverture à la Bourse de New York (NYSE) pour souligner le 40e anniversaire de la Société ainsi que le 25e anniversaire de son inscription à la cote de la Bourse de New York. Il a été rejoint sur la tribune par des membres de l'équipe de direction de la Société, ainsi que par Michael Kneeland, président du conseil d'administration, et Mélanie Kau, membre du conseil d'administration et présidente du comité de gouvernance d'entreprise et de responsabilité sociale.

Gildan a une histoire de quarante années ancrée dans de solides résultats opérationnels à long terme grâce à une base d'employés exceptionnelle. La Société se distingue de l'industrie, en fabriquant avec beaucoup de fierté ses produits du début à la fin. La Société est l'un des plus grands consommateurs nationaux de coton américain et tire parti d'un modèle de fabrication verticalement intégré ainsi que d'une expertise et d’une grande portée construites au fil des ans. Depuis le début, Gildan a démontré que, bien que ses produits soient importants, la façon dont ils sont fabriqués compte encore plus : de l’attention portée à la sécurité, au bien-être et aux moyens de subsistance des employés, au soutien d'actions communautaires significatives et à la promotion d'initiatives environnementales innovantes au sein de ses opérations, entre autres initiatives.

« Alors que nous célébrons fièrement notre 40e anniversaire, je réfléchis à notre parcours et à notre succès rendu possible grâce au travail acharné et à la passion de nos employés dans le monde, ainsi qu'à la confiance de nos clients et autres parties prenantes, y compris nos actionnaires qui nous soutiennent. Ce jalon reflète quatre décennies de croissance, d'innovation et d'engagement à « Repenser le vêtement® », notre succès se mesurant non seulement à notre croissance, mais aussi à l’incidence positive que nous avons eus dans nos communautés. Alors que je me tourne vers l'avenir, je suis très optimiste; nous continuons d'exécuter la stratégie de croissance durable de Gildan et de miser sur nos forces, ce qui nous permet de rester à l'avant-garde de notre industrie », a déclaré Glenn J. Chamandy, président et chef de la direction de Gildan.

La cérémonie de la cloche d'ouverture a eu lieu à 9 h 30 HAE le lundi 2 décembre, et une rediffusion peut être visionnée en cliquant sur le lien suivant : https://gildancorp.com/fr/investisseurs/evenements-et-presentations/

À propos de Gildan

Gildan est l’un des principaux fabricants de vêtements de base de tous les jours. L’offre de produits de la Société comprend des vêtements de sport, des sous-vêtements et des chaussettes vendus à un large éventail de clients, y compris des grossistes, des sérigraphes ou des décorateurs, ainsi qu’aux détaillants qui vendent aux consommateurs par l’entremise de leurs magasins physiques et/ou leurs plateformes de commerce électronique et aux entreprises de marques mondiales axées sur le style de vie. La Société commercialise ses produits en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, sous un portefeuille diversifié de marques appartenant à la Société, notamment Gildan®, American Apparel®, Comfort Colors®, GOLDTOE® et Peds®.

Gildan possède et opère des installations de production à grand volume et verticalement intégrées, qui sont principalement situées en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Amérique du Nord et au Bangladesh. Gildan est engagée à mettre en place des pratiques de premier plan en matière de main-d’œuvre, d’environnement et de gouvernance dans toute la chaîne d’approvisionnement de la Société conformément à son programme ESG intégré dans la stratégie d’affaires à long terme de la Société. Des renseignements supplémentaires sur la Société et ses pratiques et initiatives en matière d’ESG sont disponibles au www.gildancorp.com.

Pour de plus amples renseignements :

Relations avec les investisseurs :

Jessy Hayem, CFA

Vice-présidente principale, cheffe des relations avec les investisseurs et des communications mondiales

514 744-8511

jhayem@gildan.com Relations avec les médias :

Geneviève Gosselin

Directrice, communications mondiales et marketing

d’entreprise

514 343-8814

communications@gildan.com



Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2e3c04ae-fc56-4854-ba1b-559d15ee4d82/fr

Gildan sonne la cloche d'ouverture à la Bourse de New York Crédits NYSE : Image reproduite avec l'autorisation de NYSE Group. NYSE ne recommande ni n'approuve aucun investissement, stratégie d'investissement, société, produit ou service.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.