A EMGA organiza financiamento de dívida de US$ 30 milhões para o Ipak Yuli Bank do Uzbequistão

LONDRES, Dec. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) anuncia a conclusão de sua primeira transação no Uzbequistão, garantindo US$ 30 milhões do Fundo da OPEP para o Desenvolvimento Internacional (Fundo da OPEP).

Comentando sobre a transação, o presidente do Ipak Yuli, Sr.Saydakhmedov Saidabror, afirmou: "Estamos satisfeitos por sermos o primeiro banco privado do Uzbequistão a assinar um acordo com o Fundo da OPEP. Este é um passo importante para apoiar o desenvolvimento do setor de micro, pequenas e médias empresas (MPME) em nosso país. Compartilhamos valores alinhados com o Fundo da OPEP no incentivo ao empreendedorismo e estamos confiantes de que esta parceria estabelecerá a base para ampliar nossa cooperação no futuro, contribuindo para o desenvolvimento contínuo da economia e criando oportunidades para os negócios.”

O chefe de banco de investimento e diretor administrativo da EMGA, Sajeev Chakkalakal, afirmou: "Apesar de um ambiente macroeconômico global desafiador, estamos satisfeitos em estruturar esta transação e apoiar a visão contínua do Ipak Yuli de fomentar as PMEs no Uzbequistão, além de, ao mesmo tempo, ajudar a expandir a presença das operações do Fundo da OPEP em andamento na região."

O chefe de operações e diretor administrativo da EMGA, Jeremy Dobson, acrescentou: "A EMGA está muito satisfeita por ter garantido este financiamento para o Ipak Yuli. A operação diversificará ainda mais sua base de financiamento e representa um sinal positivo para o futuro."

O presidente do Fundo da OPEP, Abdulhamid Alkhalifa, afirmou: "Nossa parceria com o Ipak Yuli Bank reflete nossa abordagem direcionada para apoiar a transformação do setor privado no Uzbequistão. Ao facilitar o acesso ao financiamento para empresas, incluindo aquelas lideradas por mulheres, estamos ajudando a liberar seu potencial para contribuir com o crescimento econômico sustentável do país. Essa parceria não se trata apenas de financiamento, mas também de apoiar um setor privado mais dinâmico e inclusivo, que promova oportunidades econômicas e melhore o bem-estar das comunidades em todo o Uzbequistão."

O Ipak Yuli é um banco comercial inovador de capital acionário no Uzbequistão. O Banco foi fundado em dezembro de 1990 e oferece serviços bancários a empreendedores individuais, pequenas e médias empresas, organizações e instituições estatais, além de clientes corporativos. Além de uma ampla variedade de serviços bancários e operações de crédito, o banco realiza operações de leasing, antecipação de recebíveis, financiamento de projetos, operações com fundos em moeda corrente e não corrente, e atua no mercado de ações em nome de seus clientes.

O Fundo da OPEP para o Desenvolvimento Internacional (Fundo da OPEP) é a única instituição de desenvolvimento com atribuição global que oferece financiamento exclusivamente de países membros para países não membros. A organização trabalha em cooperação com parceiros de países em desenvolvimento e com a comunidade de desenvolvimento internacional para estimular o crescimento econômico e o progresso social em países de baixa e média renda ao redor do mundo. O Fundo da OPEP foi estabelecido em 1976 e comprometeu mais de US$ 27 bilhões em projetos de desenvolvimento em mais de 125 países, com um custo total estimado de mais de US$ 200 bilhões. O Fundo da OPEP possui classificação AA+/Perspectiva estável pela Fitch e AA+, Perspectiva estável pela S&P. Nossa visão é um mundo em que o desenvolvimento sustentável seja uma realidade para todos.

A Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA), com escritórios em Londres e Nova York, auxilia instituições financeiras e empresas que buscam novos recursos de dívida ou capital próprio. A equipe multinacional da EMGA combina décadas de experiência necessárias para concluir transações em nome de seus clientes nos mercados emergentes e economias internacionais, incluindo o Uzbequistão, que continua sendo um mercado importante. Com um histórico comprovado em formação de capital e consultoria estratégica ao longo de diversos ciclos econômicos, a EMGA continua expandindo seu alcance geográfico e sua oferta de serviços, solidificando sua posição no mercado como um dos bancos de investimento de nicho mais proeminentes do setor voltado para mercados emergentes.

Contato info@emergingmarketsglobaladvisory.com

