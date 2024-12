EMGA arrangiert Fremdfinanzierung in Höhe von 30 Mio. US-Dollar für die usbekische Ipak Yuli Bank

LONDON, Dec. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) gibt bekannt, dass sie ihre erste Transaktion in Usbekistan abgeschlossen haben und sich 30 Millionen US-Dollar vom OPEC Fund for International Development (OPEC Fund) sichern konnten.

Zur Transaktion äußerte sich Herr Saydakhmedov Saidabror,Chairman der Ipak Yuli Bank, wie folgt: „Wir freuen uns, die erste Privatbank in Usbekistan zu sein, die eine Vereinbarung mit dem OPEC Fund unterzeichnet hat. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Unterstützung der Entwicklung des Sektors der Kleinst-, Klein- und Mittelbetriebe (KKMU) in unserem Land. Wir teilen mit dem OPEC Fund gemeinsame Werte in der Förderung des Unternehmertums und sind zuversichtlich, dass diese Partnerschaft den Grundstein für eine weiterführende Zusammenarbeit legt, die zur Entwicklung der Wirtschaft beiträgt und neue Chancen für Unternehmen schafft.“

Sajeev Chakkalakal, EMGAs Head of Investment Banking und Managing Director, dazu: „Trotz des herausfordernden globalen makroökonomischen Umfelds freuen wir uns, diese Transaktion zu strukturieren und die Vision von Ipak Yuli zu unterstützen, kleine und mittelständische Unternehmen in Usbekistan zu fördern. Gleichzeitig tragen wir dazu bei, die Präsenz des OPEC Fund und seine Aktivitäten in der Region auszubauen.“

Jeremy Dobson, EMGAs Head of Operations und Managing Director, fügte hinzu: „EMGA freut sich, diese Finanzierung für Ipak Yuli gesichert zu haben. Das Unternehmen wird seine Finanzierungsbasis weiter diversifizieren, was ein gutes Zeichen für die Zukunft ist.“

„Unsere Partnerschaft mit der Ipak Yuli Bank steht für unseren gezielten Ansatz, die Transformation des Privatsektors in Usbekistan zu fördern“, sagte Abdulhamid Alkhalifa, OPEC Fund President. Indem wir Unternehmen, auch von Frauen geführte, den Zugang zu Finanzmitteln erleichtern, tragen wir dazu bei, ihr Potenzial zu entfalten und so zum nachhaltigen Wirtschaftswachstum des Landes beizutragen. Bei dieser Partnerschaft geht es nicht nur um Finanzierung – es geht darum, einen dynamischeren und inklusiveren Privatsektor zu unterstützen, der wirtschaftliche Chancen fördert und das Wohlstandsniveau der Gemeinden in ganz Usbekistan steigert.“

Ipak Yuli ist eine Aktienbank für kommerzielle Innovationen in Usbekistan. Sie wurde im Dezember 1990 gegründet und bietet Bankdienstleistungen für Einzelunternehmer, kleine und mittlere Unternehmen, staatliche Organisationen und Institutionen sowie für Firmenkunden an. Neben einer breiten Palette an Bankdienstleistungen und Kreditgeschäften führt die Bank Leasing-, Factoring- und Projektfinanzierungen durch, ebenso wie Transaktionen mit Bargeld- und Nicht-Bargeldwährungsfonds sowie Wertpapiergeschäfte im Auftrag ihrer Kunden.

Der OPEC Fund for International Development (OPEC Fund) ist die einzige global mandatierte Entwicklungsinstitution, die Finanzierungen ausschließlich von Mitgliedsländern an Nicht-Mitgliedsländer bereitstellt. Die Organisation arbeitet mit Partnern aus Entwicklungsländern und der internationalen Entwicklungsgemeinschaft zusammen, um das Wirtschaftswachstum und den sozialen Fortschritt in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen auf der ganzen Welt zu fördern. Der OPEC Fund wurde 1976 gegründet und hat über 27 Milliarden US-Dollar in Entwicklungsprojekte in mehr als 125 Ländern investiert, mit einem geschätzten Gesamtprojektvolumen von über 200 Milliarden US-Dollar. Der OPEC Fund ist von Fitch mit AA+ und stabilem Ausblick sowie von S&P mit AA+ und stabilem Ausblick bewertet. Unsere Vision ist eine Welt, in der nachhaltige Entwicklung für alle Menschen Realität ist.

Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) mit Niederlassungen in London und New York unterstützt Finanzinstitute und Unternehmen bei der Beschaffung von neuem Fremd- oder Eigenkapital. Das multinationale Team von EMGA verfügt über die jahrzehntelange Erfahrung, die erforderlich ist, um Transaktionen im Auftrag seiner Kunden in den aufstrebenden Märkten und Schwellenländern der Welt durchzuführen, darunter Usbekistan, das nach wie vor ein wichtiger Markt ist. Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz in den Bereichen Kapitalbildung und strategische Beratung in verschiedenen Konjunkturzyklen baut EMGA seine geografische Reichweite und sein Serviceangebot weiter aus und festigt seinen Platz auf dem Markt als eine der branchenweit herausragenden, auf Schwellenländer fokussierten Nischen-Investmentbanken.

Kontakt info@emergingmarketsglobaladvisory.com

