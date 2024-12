Global Air Purifier Market Size Forecasted to Exceed USD 66,193.5 Million by the End of 2034, Registering a Strong Growth of 13.7% CAGR | Future Market Insights, Inc.

The rising adoption of air pollution control equipment, especially in developing regions of the world, is also anticipated to drive the growth of the air purifier industry over the forecast period.

NEWARK, Del, Dec. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- According to a Future Market Insights (FMI), the global air purifier market is on a robust growth trajectory, with its valuation estimated at approximately USD 18,344.8 Million in 2024. Industry forecasts anticipate the market reaching an impressive USD 66,193.5 Million by 2034, fueled by a compound annual growth rate (CAGR) of 13.7% between 2024 and 2034. This remarkable expansion reflects the increasing demand for cleaner indoor air amid growing health concerns and heightened awareness of air quality.

In 2023, the market for pet care products, a closely related sector, generated revenues of USD 16,168.5 Million. The air purifier market is expected to exhibit year-over-year (Y-o-Y) growth of 13.5% in 2024, signaling strong momentum across regions and segments.

Air purifiers, also known as air cleaners, are the devices used to remove contaminants from the air and clean the indoor atmosphere of a living space. An air purifier can help to clean the air of any unpleasant odors like dust in the atmosphere floating pollen, smoke along other volatile organic compounds reducing airborne pollutants or reduce.

These devices are commonly marketed as being beneficial to allergy sufferers and asthmatics, and at reducing or eliminating second-hand tobacco smoke.

Health conditions such as asthma, allergies, and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) are becoming more prevalent worldwide. This trend has prompted many consumers to seek out air purifiers as an effective solution for mitigating the impact of airborne pollutants and allergens. Additionally, the rise in cases of airborne infections, combined with increasing urban pollution, underscores the urgency for air purification technologies in both residential and commercial settings.

Air Purifier Market Trends:

1. HEPA Technology to Dominate the Market: High-efficiency particulate air (HEPA) filters are expected to lead the market due to their superior ability to capture fine particles, including dust, pollen, pet dander, and smoke. Consumers and businesses alike are increasingly turning to HEPA-based air purifiers for their proven efficacy in improving indoor air quality. The adoption of HEPA filters is particularly pronounced in urban areas with high pollution levels and regions prone to wildfires.

2. Growing Demand for Smart and Portable Air Purifiers: Smart air purifiers equipped with IoT (Internet of Things) capabilities are gaining traction. These devices offer features such as real-time air quality monitoring, remote control via mobile apps, and integration with smart home ecosystems. Portable air purifiers are also witnessing increased demand due to their convenience and versatility, allowing users to maintain clean air in various spaces, from homes to offices.

3. Focus on Energy Efficiency and Sustainability: With growing awareness of environmental issues, consumers are prioritizing energy-efficient and eco-friendly air purifiers. Manufacturers are responding by developing products with lower energy consumption, recyclable materials, and advanced filtration technologies that reduce environmental impact.

Which Drivers Underpin Air Purifier Industry Expansion?

The growing trend of energy-efficient products to drive the air purifier market

Energy consumption is rising globally. The soaring energy demand in response to the growing population has put unprecedented pressure on fuel sources such as coal and oil. However, carbon emission from energy derived from coal is significantly high.

To counter soaring emission concerns governments have imposed stringent laws. Consumer goods manufacturers are compelled as well to manufacture electronic goods that score high on energy efficiency. Guidelines implemented to ensure energy efficiency in home electronics have become stricter.

Consumer electronics are nowadays certified with ratings indicating electricity-saving. For example, fridges, warming and cooling apparatuses, kitchen machines, gadgets, and others represent over 81% of energy utilization. ENERGY STAR guaranteed air purifiers are practically 27% more energy-effective than standard models, saving buyers on service bills.

This trend has made inroads in the air purifier market as well. Customers are looking for popular energy ratings to make their final purchase decision. The higher the rating, the greater the scope for sales. Therefore, manufacturers are compelled to offer the latest technologies and keep upgrading their features to offer energy-efficient air purifier

Augmenting Demand for Smart Air Purifiers Will Promote Expansion

A smart air purifier is a more advanced model than the traditional one as it can work automatically at multiple points to clear up the grade. App-enabled - the air purifier you can control from your smartphone, with both Wi-Fi and Bluetooth connectivity.

The main benefit of a smart air purifier is that it allows consumers to keep track of indoor air quality monitors and, also from their phone, by adjusting basic settings. Furthermore, as people become more conscious of the negative consequences of dirty air on their health, demand for innovative and smart air purifiers will rise.

Smart air purifiers are commonly employed in metropolitan regions for residential applications as a result of increasing construction activity and fast urbanization. Small business units and the automobile industry, on the other hand, are the most common places where smart air purifiers are installed and used.

Key Takeaways from the Report:

The global air purifier market is projected to grow at a CAGR of 13.7% from 2024 to 2034.

from 2024 to 2034. HEPA-based air purifiers are expected to dominate due to their superior filtration capabilities.

are expected to dominate due to their superior filtration capabilities. Rising health concerns, including asthma and allergies , are key drivers for market growth.

, are key drivers for market growth. The Asia-Pacific region is expected to experience the fastest growth, driven by urbanization and pollution concerns.

is expected to experience the fastest growth, driven by urbanization and pollution concerns. Smart, portable, and energy-efficient air purifiers are becoming increasingly popular among consumers.





"Global air quality concerns, particularly in urbanized and industrialized regions, are driving unprecedented growth in the air purifier market. Technological advancements, such as the integration of smart features and sustainable designs, are further enhancing consumer adoption. With rising awareness of the health impacts of air pollution, the market is poised for significant expansion over the next decade." - opines Sudip Saha, managing director and MD at Future Market Insights (FMI) analyst.





Regional Insights:

The air purifier market is witnessing dynamic growth across different regions:

North America: This region remains a key market, driven by increasing health awareness and stringent air quality regulations. The U.S. is a major contributor, with consumers investing in air purification solutions to combat allergens and pollutants.

This region remains a key market, driven by increasing health awareness and stringent air quality regulations. The U.S. is a major contributor, with consumers investing in air purification solutions to combat allergens and pollutants. Asia-Pacific: The fastest-growing market, particularly in countries such as China and India, where rapid urbanization and industrialization have exacerbated air quality issues. Governments and consumers alike are investing in air purifiers to address the severe pollution levels.

The fastest-growing market, particularly in countries such as China and India, where rapid urbanization and industrialization have exacerbated air quality issues. Governments and consumers alike are investing in air purifiers to address the severe pollution levels. Europe: Increasing awareness of indoor air quality and the implementation of regulatory standards to reduce pollution are propelling the market in countries like Germany, the UK, and France.





Leading Players Operating in the Industry:

Koninklijke Philips N. V; LG Electronics Inc.; Xiaomi Corporation; Afpro Filters B.V.; Dyson Ltd.; Godrej Appliances; Condair Group AG; Daikin Industries, Ltd.; Honeywell International Inc.; Whirlpool Corporation; Japan Air Filter Malaysia Sdn. Bhd.; Hitachi Limited; Dyson Technology Ltd; Panasonic Corporation; Others.

Air Purifier Market Segmentation Analysis:

By Coverage Area:

Below 250 Sq. Ft.

250-400 Sq. Ft.

401-700 Sq. Ft.

Above 700 Sq. Ft.

By Technology:

HEPA

Electrostatic Precipitator

Ion & Ozone Generators

Activated Carbon

Others Technologies





By End Use:

Residential

Commercial

Industrial





By CADR:

Smoke

Dust

Pollen





By Sales Channel:

Direct Sales

Indirect Sales Hypermarkets/Supermarkets Discount Stores Specialty Stores Online Retailing



By Region:

North America

Latin America

Europe

Asia Pacific

MEA





French Translation:

Selon un Future Market Insights (FMI), le marché mondial des purificateurs d’air est sur une trajectoire de croissance robuste, avec une valorisation estimée à environ 18 344,8 millions USD en 2024. Les prévisions de l’industrie prévoient que le marché atteindra le chiffre impressionnant de 66 193,5 millions USD d’ici 2034, alimenté par un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,7 % entre 2024 et 2034. Cette expansion remarquable reflète la demande croissante d’air intérieur plus pur dans un contexte de préoccupations croissantes en matière de santé et de sensibilisation accrue à la qualité de l’air.

En 2023, le marché des produits de soins pour animaux de compagnie, un secteur étroitement lié, a généré des revenus de 16 168,5 millions USD. Le marché des purificateurs d’air devrait afficher une croissance d’une année sur l’autre de 13,5 % en 2024, signalant une forte dynamique dans toutes les régions et tous les segments.

Les purificateurs d’air, également connus sous le nom de purificateurs d’air, sont les appareils utilisés pour éliminer les contaminants de l’air et nettoyer l’atmosphère intérieure d’un espace de vie. Un purificateur d’air peut aider à nettoyer l’air de toutes les odeurs désagréables comme la poussière dans l’atmosphère, le pollen flottant, la fumée, le long d’autres composés organiques volatils, réduisant les polluants atmosphériques ou réduisant.

Ces dispositifs sont couramment commercialisés comme étant bénéfiques pour les personnes allergiques et les asthmatiques, ainsi que pour réduire ou éliminer la fumée de tabac secondaire.

Des problèmes de santé tels que l’asthme, les allergies et la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) sont de plus en plus répandus dans le monde entier. Cette tendance a incité de nombreux consommateurs à rechercher des purificateurs d’air comme solution efficace pour atténuer l’impact des polluants atmosphériques et des allergènes. De plus, l’augmentation des cas d’infections aéroportées, combinée à l’augmentation de la pollution urbaine, souligne l’urgence des technologies de purification de l’air dans les environnements résidentiels et commerciaux.

Tendances du marché des purificateurs d’air :

1. La technologie HEPA dominera le marché : Les filtres à particules à haute efficacité (HEPA) devraient dominer le marché en raison de leur capacité supérieure à capturer les particules fines, notamment la poussière, le pollen, les squames d’animaux et la fumée. Les consommateurs et les entreprises se tournent de plus en plus vers les purificateurs d’air HEPA pour leur efficacité prouvée dans l’amélioration de la qualité de l’air intérieur. L’adoption des filtres HEPA est particulièrement prononcée dans les zones urbaines à haut niveau de pollution et les régions sujettes aux incendies de forêt.

2. Demande croissante de purificateurs d’air intelligents et portables : Les purificateurs d’air intelligents équipés de capacités IoT (Internet des objets) gagnent du terrain. Ces appareils offrent des fonctionnalités telles que la surveillance de la qualité de l’air en temps réel, le contrôle à distance via des applications mobiles et l’intégration avec des écosystèmes de maison intelligente. Les purificateurs d’air portables connaissent également une demande accrue en raison de leur commodité et de leur polyvalence, permettant aux utilisateurs de maintenir un air pur dans divers espaces, des maisons aux bureaux.

3. Concentrez-vous sur l’efficacité énergétique et la durabilité : Avec une prise de conscience croissante des problèmes environnementaux, les consommateurs privilégient les purificateurs d’air économes en énergie et respectueux de l’environnement. Les fabricants réagissent en développant des produits à faible consommation d’énergie, des matériaux recyclables et des technologies de filtration avancées qui réduisent l’impact environnemental.

Quels sont les facteurs qui sous-tendent l’expansion de l’industrie des purificateurs d’air ?

La tendance croissante des produits économes en énergie pour stimuler le marché des purificateurs d’air

La consommation d’énergie augmente à l’échelle mondiale. L’explosion de la demande d’énergie en réponse à la croissance démographique a exercé une pression sans précédent sur les sources de carburant telles que le charbon et le pétrole. Cependant, les émissions de carbone provenant de l’énergie dérivée du charbon sont considérablement élevées.

Pour contrer la flambée des préoccupations, les gouvernements ont imposé des lois strictes. Les fabricants de biens de consommation sont également contraints de fabriquer des produits électroniques qui obtiennent des résultats élevés en matière d’efficacité énergétique. Les directives mises en œuvre pour garantir l’efficacité énergétique de l’électronique domestique sont devenues plus strictes.

L’électronique grand public est aujourd’hui certifiée avec des cotes indiquant l’économie d’électricité. Par exemple, les réfrigérateurs, les appareils de chauffage et de refroidissement, les machines de cuisine, les gadgets et autres représentent plus de 81 % de la consommation d’énergie. Les purificateurs d’air garantis ENERGY STAR sont pratiquement 27 % plus économes en énergie que les modèles standard, ce qui permet aux acheteurs d’économiser sur les factures de service.

Cette tendance a également fait des percées sur le marché des purificateurs d’air. Les clients recherchent des cotes énergétiques populaires pour prendre leur décision d’achat finale. Plus la note est élevée, plus les possibilités de vente sont grandes. Par conséquent, les fabricants sont obligés d’offrir les dernières technologies et de continuer à améliorer leurs fonctionnalités pour offrir un purificateur d’air économe en énergie

L’augmentation de la demande de purificateurs d’air intelligents favorisera l’expansion

Un purificateur d’air intelligent est un modèle plus avancé que le modèle traditionnel, car il peut fonctionner automatiquement à plusieurs points pour effacer la note. Compatible avec l’application - le purificateur d’air que vous pouvez contrôler depuis votre smartphone, avec une connectivité Wi-Fi et Bluetooth.

Le principal avantage d’un purificateur d’air intelligent est qu’il permet aux consommateurs de suivre les moniteurs de qualité de l’air intérieur et, également depuis leur téléphone, en ajustant les paramètres de base. De plus, à mesure que les gens deviennent plus conscients des conséquences négatives de l’air sale sur leur santé, la demande de purificateurs d’air innovants et intelligents augmentera.

Les purificateurs d’air intelligents sont couramment utilisés dans les régions métropolitaines pour des applications résidentielles en raison de l’augmentation de l’activité de construction et de l’urbanisation rapide. Les petites unités commerciales et l’industrie automobile, en revanche, sont les endroits les plus courants où des purificateurs d’air intelligents sont installés et utilisés.

Principaux points à retenir du rapport :

Le marché mondial des purificateurs d’air devrait croître à un TCAC de 13,7 % de 2024 à 2034.

de 2024 à 2034. Les purificateurs d’air basés sur HEPA devraient dominer en raison de leurs capacités de filtration supérieures.

devraient dominer en raison de leurs capacités de filtration supérieures. Les problèmes de santé croissants, notamment l’asthme et les allergies , sont les principaux moteurs de la croissance du marché.

, sont les principaux moteurs de la croissance du marché. La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide, en raison de l’urbanisation et des préoccupations liées à la pollution.

devrait connaître la croissance la plus rapide, en raison de l’urbanisation et des préoccupations liées à la pollution. Les purificateurs d’air intelligents, portables et économes en énergie sont de plus en plus populaires auprès des consommateurs.





« Les préoccupations mondiales en matière de qualité de l’air, en particulier dans les régions urbanisées et industrialisées, entraînent une croissance sans précédent du marché des purificateurs d’air. Les progrès technologiques, tels que l’intégration de fonctionnalités intelligentes et de conceptions durables, améliorent encore l’adoption par les consommateurs. Avec la prise de conscience croissante des effets de la pollution de l’air sur la santé, le marché est sur le point de connaître une expansion significative au cours de la prochaine décennie. - estime Sudip Saha, directeur général et directeur général de Future Market Insights (FMI), analyste.

Aperçus régionaux :

Le marché des purificateurs d’air connaît une croissance dynamique dans différentes régions :

Amérique du Nord : Cette région reste un marché clé, stimulé par une sensibilisation croissante à la santé et des réglementations strictes en matière de qualité de l’air. Les États-Unis y contribuent de manière majeure, les consommateurs investissant dans des solutions de purification de l’air pour lutter contre les allergènes et les polluants.

Cette région reste un marché clé, stimulé par une sensibilisation croissante à la santé et des réglementations strictes en matière de qualité de l’air. Les États-Unis y contribuent de manière majeure, les consommateurs investissant dans des solutions de purification de l’air pour lutter contre les allergènes et les polluants. Asie-Pacifique : Le marché qui connaît la croissance la plus rapide, en particulier dans des pays comme la Chine et l’Inde, où l’urbanisation et l’industrialisation rapides ont exacerbé les problèmes de qualité de l’air. Les gouvernements et les consommateurs investissent dans des purificateurs d’air pour lutter contre les niveaux de pollution sévères.

Le marché qui connaît la croissance la plus rapide, en particulier dans des pays comme la Chine et l’Inde, où l’urbanisation et l’industrialisation rapides ont exacerbé les problèmes de qualité de l’air. Les gouvernements et les consommateurs investissent dans des purificateurs d’air pour lutter contre les niveaux de pollution sévères. Europe : La sensibilisation croissante à la qualité de l’air intérieur et la mise en œuvre de normes réglementaires pour réduire la pollution propulsent le marché dans des pays comme l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France.





Principaux acteurs de l’industrie :

Koninklijke Philips N. V ; LG Electronics Inc. ; la société Xiaomi ; Afpro Filters B.V. ; Dyson Ltd. ; Appareils Godrej ; Condair Group AG ; Daikin Industries, Ltd. ; Honeywell International Inc. ; Whirlpool Corporation ; Filtre à air japonais Malaisie Sdn. Bhd. ; Hitachi Limitée ; Dyson Technology Ltd ; Panasonic Corporation ; Autrui.

Analyse de la segmentation du marché des purificateurs d’air :

Par zone de couverture :

Moins de 250 pieds carrés

250 à 400 pieds carrés

401-700 Pieds Carrés

Au-dessus de 700 pieds carrés

Par technologie :

Câble HEPA

Précipitateur électrostatique

Générateurs d’ions et d’ozone

Charbon actif

Autres technologies





Par utilisation finale :

Résidentiel

Commercial

Industriel





Par le CADR :

Fumée

Poussière

Pollen





Par canal de vente :

Ventes directes

Ventes indirectes Hypermarchés/Supermarchés Magasins discount Magasins spécialisés Vente au détail en ligne



Par région :

Amérique du Nord

Amérique Latine

Europe

Asie-Pacifique

MEA



Authored by:

Sudip Saha is the managing director and co-founder at Future Market Insights, an award-winning market research and consulting firm. Sudip is committed to shaping the market research industry with credible solutions and constantly makes a buzz in the media with his thought leadership. His vast experience in market research and project management across verticals in APAC, EMEA, and the Americas reflects his growth-oriented approach to clients.

He is a strong believer and proponent of innovation-based solutions, emphasizing customized solutions to meet one client's requirements at a time. His foresightedness and visionary approach recently got him recognized as the ‘Global Icon in Business Consulting’ at the ET Inspiring Leaders Awards 2022.

