Le Dr Renzo Cecere du Centre universitaire de santé McGill remporte le Prix Trottier-Webster pour l’innovation 2024

MONTRÉAL, 28 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) est ravie d’annoncer que le Dr Renzo Cecere, chirurgien cardiaque au CUSM et directeur du Laboratoire de régénération myocardique à l’Institut de recherche du CUSM (IR-CUSM), a été honoré par la Fondation familiale Trottier et la Fondation R. Howard Webster, qui lui ont décerné le prestigieux Prix Trottier-Webster pour l’innovation 2024.

Créé en 2019, ce prix est rendu possible grâce à un don généreux de 3 millions de dollars de ces deux fondations à la Fondation du CUSM pour soutenir des projets de recherche exceptionnels à l’IR-CUSM. Le concours offre un prix annuel de 100 000 $ pour faire progresser le projet de recherche le plus novateur, reconnu pour son potentiel révolutionnaire et son impact sur les soins aux patients.

Ce prix prestigieux souligne le travail innovant du Dr Cecere pour l’avancement des soins cardiaques personnalisés grâce à la recherche sur les cellules souches, en mettant particulièrement l’accent sur les arythmies complexes.

« Je tiens à remercier la Fondation familiale Trottier et la Fondation R. Howard Webster pour cette reconnaissance exceptionnelle, que je considère comme l’un des plus grands honneurs de ma carrière. La philanthropie finance des idées vitales à leurs débuts, et c’est ce qui change le cours de la médecine. »

— Dr Renzo Cecere, chirurgien cardiaque, CUSM

Les arythmies cardiaques perturbent le rythme du cœur. Si certaines réagissent aux traitements standards, des cas complexes comme la tachycardie ventriculaire présentent des risques élevés, incluant un arrêt cardiaque soudain.

« Ces cas sont souvent difficiles à gérer avec des médicaments ou des défibrillateurs uniquement, ce qui m’a motivé à explorer de nouvelles solutions, » explique le Dr Cecere. « Cette recherche sur les cellules souches se traduit directement en soins aux patients, non pas pour les générations futures, mais à court terme. Le Prix Trottier-Webster pour l’innovation aidera à concrétiser ce grand rêve pour les soins cardiaques encore plus rapidement. »

Inspirée par un lien inattendu entre la radiothérapie et la réduction des arythmies chez les patients atteints d’un cancer, l’équipe du Dr Cecere explore l’utilisation de la radiation comme traitement pour la tachycardie ventriculaire. À partir des cellules sanguines des patients, l’équipe crée des cellules musculaires cardiaques pour tester les effets de la radiation en temps réel. Cette plateforme innovante permet des tests non invasifs pour déterminer les doses optimales de radiation et des résultats personnalisés pour chaque patient.

« Soutenir des innovations audacieuses est au cœur de notre mission à la Fondation familiale Trottier. Nous sommes fiers de soutenir la recherche révolutionnaire du Dr Cecere sur le cœur, qui détient un immense potentiel pour améliorer la vie des patients. Son travail renforce le rôle du CUSM comme leader en recherche cardiaque transformative. »

— Claire Trottier, Fondation familiale Trottier

Au cours des cinq dernières années, la Fondation familiale Trottier et la Fondation R. Howard Webster ont collaboré avec la Fondation du CUSM pour faire progresser des recherches de pointe ayant le potentiel de transformer le diagnostic, le traitement et les soins aux patients. Ce concours agit comme un catalyseur pour sécuriser des opportunités de financement plus importantes, offrant aux chercheurs de l’IR-CUSM les ressources nécessaires pour concrétiser leurs idées novatrices.

« L’engagement du Dr Cecere envers les soins cardiaques personnalisés est ce qui distingue son travail. À la Fondation R. Howard Webster, notre mission est de propulser l’innovation scientifique qui révolutionnera les normes de soins de santé. Nous sommes ravis d’honorer le Dr Cecere, dont la recherche démontre que les soins de demain sont activement développés aujourd’hui et bénéficieront à tous les Québécois. »

— Lucy Riddell, Fondation R. Howard Webster

Les recherches du Dr Cecere ont déjà démontré des résultats prometteurs en laboratoire. Son équipe, composée d’électrophysiologistes, de radio-oncologues et de physiciens nucléaires, travaille maintenant à comprendre les mécanismes sous-jacents de l’effet de la radiation sur les cellules musculaires cardiaques et à identifier les patients qui pourraient le plus en bénéficier. En plaçant les soins cardiaques personnalisés au premier plan, cette approche innovante pourrait permettre aux patients d’éviter des médicaments à l’efficacité limitée et aux effets secondaires néfastes.

« La recherche du Dr Cecere est un modèle pour la façon dont les thérapies innovantes sont testées et perfectionnées. Ce prix célèbre son engagement à faire progresser les soins cardiaques grâce à une science de pointe. Nous ne pourrions être plus heureux de mettre en lumière ce qui est possible de réaliser et l’impact profond que ce travail pourrait avoir sur les soins aux patients. »

— Dre Rhian M. Touyz, directrice exécutive et scientifique en chef de l’IR-CUSM

La Fondation du CUSM est particulièrement fière de s’associer à la Fondation familiale Trottier et à la Fondation R. Howard Webster pour promouvoir l’innovation médicale qui transforme les soins cardiaques au Québec.

« Le travail novateur du Dr Cecere reflète l’essence même de la mission de la Fondation du CUSM : faire progresser la recherche de pointe pour sauver davantage de vies. Son dévouement et son approche multidisciplinaire pour résoudre les problèmes cardiaques complexes sont une inspiration pour nous tous. »

— Marie-Hélène Laramée, présidente et directrice générale de la Fondation du CUSM

À propos de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill

La Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) recueille des fonds pour soutenir l’excellence des soins aux patients, de la recherche et de l’enseignement au Centre universitaire de santé McGill, l’un des meilleurs hôpitaux universitaires au Canada. Notre campagne Osez rêver pour transformer des vies et faire évoluer la médecine recueille des millions de dollars pour résoudre les énigmes les plus mortelles de l’humanité, les maladies infectieuses; mettre fin au cancer comme maladie mortelle; souder les cœurs brisés grâce à des soins cardiaques novateurs; détecter plus tôt les tueurs silencieux que sont les cancers des ovaires et de l’endomètre; créer les équipes de santé les mieux formées au Canada… et bien plus encore. Nous mobilisons toute notre communauté pour résoudre les défis les plus complexes au monde en matière de soins de santé.

https://fondationcusm.com

