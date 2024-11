La FCF demande aux Canadiens et Canadiennes de faire un don à l’occasion de Mardi je donne et de doubler leur impact pour la conservation

OTTAWA, Ontario, 28 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- D’ici jusqu’à Mardi je donne, les Canadiens et Canadiennes auront la chance de doubler leur impact pour la conservation en faisant un don à la Fédération canadienne de la faune (FCF).

« Chaque jour, nos animaux sauvages doivent composer avec des habitats de plus en plus petits, des cours d'eau pollués et des écosystèmes fragmentés. Ils ne peuvent pas défendre leur droit d'exister alors que leurs domiciles sont détruits par l'activité humaine. Vous avez le pouvoir de parler en leur nom. Votre voix et votre soutien leur donnent une chance de survie », exprime Dean McJannet, Directeur administratif et chef des revenus de la FCF.

Jusqu’à Mardi je donne, le 3 décembre prochain, les dons seront doublés dans le cadre d’une campagne de dons jumelés pour aider à adresser les enjeux reliés à la conservation de la faune.

Les faits sont alarmants :

Le Canada abrite près de 80 000 espèces de plantes et d’animaux, parmi lesquelles beaucoup sont en déclin.

20 % des espèces canadiennes sont menacées d’extinction.

Le changement climatique a intensifié les catastrophes naturelles comme les incendies de forêt, les inondations et les sécheresses, menaçant davantage la survie et l’adaptation des espèces sauvages.



En plus de la promotion Mardi je donne, il existe plusieurs autres occasions de faire un don de charité à la FCF.

Grâce à ces dons, les programmes de conservation de la FCF parviennent à réellement changer les choses :

La FCF a créé des habitats accueillants pour les pollinisateurs en Ontario et au Québec, afin de soutenir des espèces essentielles comme les abeilles et les papillons.

La FCF collabore avec l’industrie de la pêche pour promouvoir l’utilisation d’engins de pêche à cordage à la demande dans le golfe du Saint-Laurent, qui permettent de réduire les risques d’enchevêtrement des baleines noires de l’Atlantique Nord.

La FCF a rétabli l’accès à plus de 3,3 millions de mètres carrés d’habitats sur 26 sites en Colombie-Britannique, donnant ainsi une chance de survie aux poissons et à d’autres espèces aquatiques.



Pour de plus amples renseignements et pour faire un don, visitez Federationcanadiennedelafaune.ca.

À propos de la Fédération canadienne de la faune

La Fédération canadienne de la faune est un organisme national de bienfaisance sans but lucratif qui se consacre à la conservation des espèces sauvages du Canada et de leurs habitats pour l’usage et le plaisir de tous. En diffusant des connaissances sur les effets de l’activité humaine sur la faune et l’environnement, en agissant pour conserver et restaurer les espèces et les habitats, en créant et en offrant des programmes éducatifs de conservation, en promouvant des changements de politiques et de programmes du gouvernement et en coopérant avec des partenaires qui partagent son point de vue, la FCF travaille à un avenir où les Canadiens et Canadiennes peuvent vivre en harmonie avec la nature. Pour plus d’informations, visitez Federationcanadiennedelafaune.ca.

Pour nous joindre :

media@cwf-fcf.org

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fd1575d7-2db9-4c40-84ee-efa6f0217e7c/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b14eae30-7169-41ad-9eff-3576cf58283d/fr

Nos efforts de conservation portent leurs fruits, mais nous avons besoin de votre soutien. À l’occasion de Mardi je donne, le 3 décembre prochain, les dons seront doublés dans le cadre d’une campagne de dons jumelés pour aider à adresser les enjeux reliés à la conservation de la faune. La faune du Canada est confrontée à des menaces sans précédent. Pour de plus amples renseignements et pour faire un don, visitez Faitesundonpourlafaune.ca.

