Tecnologia revolucionária de captação de energia sem fio demonstrada na Universidade

Infrgy tech powering bulb and fan

Apresentação ao vivo: a tecnologia da INFRGY converte frequências de rádio em eletricidade utilizável.

A tecnologia é escalável, eficiente e oferece uma maneira de alimentar dispositivos sem a necessidade de alinhamento preciso ou contato físico.” — Parvez Rishi

LOS ANGELES, CA, UNITED STATES, November 28, 2024 / EINPresswire.com / -- As tecnologias de energia sem fio da INFRGY LLC foram demonstradas na Universidade de Caxemira sob a direção do Professor Rouf Ul Alam Bhat. A tecnologia converte frequências de rádio (RF) em eletricidade utilizável. O sistema representa um salto significativo no campo da transferência de energia sem fio, oferecendo uma solução inovadora para alimentar dispositivos e carregar baterias sem a necessidade de conexões físicas.Site com vídeos: https://infrgy.tech/ Uma mudança de paradigma na transmissão de energia sem fioEnquanto métodos usando lasers, micro-ondas ou luz infravermelha estão sendo desenvolvidos para transmissão de energia sem fio, eles frequentemente apresentam limitações significativas. Muitos desses sistemas requerem que transmissor e receptor estejam dentro do mesmo campo de visão, sem obstruções entre eles, pois são limitados à transmissão de energia ponto a ponto, o que prejudica sua praticidade para uso diário. O sistema INFRGY, no entanto, contorna essas limitações ao usar tecnologia RF benigna para oferecer um método mais versátil, eficiente e seguro de entrega de energia sem fio. A tecnologia RF não é afetada por obstáculos, não requer contato físico e pode alimentar múltiplos dispositivos simultaneamente.Parvez Rishi, cofundador da INFRGY, expressa seu otimismo sobre o potencial impacto da tecnologia: “A frequência de rádio já está profundamente presente em nossas vidas através de suas várias aplicações - rádio, transmissões de TV, redes celulares e muito mais. Expandir seu uso para a transferência de energia sem fio é um progresso natural. A tecnologia é escalável, eficiente e oferece uma maneira de alimentar dispositivos sem a necessidade de alinhamento preciso ou contato físico”.Ele continua: “Agradecemos o apoio que o Professor Rouf Ul Alam Bhat e a Universidade de Caxemira nos proveram. Esperamos que nossa demonstração inspire a próxima geração a desenvolver ainda mais a tecnologia de energia sem fio.”.Uma nova fronteira para eletrônicos de consumoAs potenciais aplicações do sistema de transferência de energia sem fio da INFRGY são vastas. Dispositivos eletrônicos do dia a dia, como smartphones, tablets, laptops e tecnologia vestível, poderiam ser carregados sem nunca ter que conectá-los ou apoiá-los em uma base de carregamento por indução. Esta inovação também poderia ter implicações para carregar dispositivos de IoT (Internet das Coisas), casas inteligentes e até mesmo equipamentos industriais.“Estamos felizes por finalmente demonstrar nossas tecnologias revolucionárias de energia sem fio.”, explica Rishi. “Esperamos trabalhar com outras instituições na Ásia e ao redor do mundo.”A Jornada para a inovação: Do conceito à realidadeA origem do sistema de transferência de energia sem fio da INFRGY começou no Centro de Inovação, Incubação e Empreendedorismo da Universidade de Caxemira, no Campus Zakura. Enquanto testavam seu conceito de captura de energia eletromagnética, a equipe viu a oportunidade de desenvolver um conceito paralelo - focado na transmissão de energia sem fio baseada em RF.O caminho entre conceituar e a comprovação do conceito foi um esforço internacional. O ex-governador do Havaí John Waihee, que atua como conselheiro, afirma: “A INFRGY adotou uma abordagem de mãos à obra para acelerar o desenvolvimento.”. Ele continua: “Conforme a empresa avança, ela objetiva refinar e expandir seu sistema para atender à crescente demanda por soluções de energia sem fio eficientes, confiáveis e verdadeiramente sem fio.”.

