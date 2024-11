El héroe de la acción climática y activista humanitario Mohamed Nasheed recibe el prestigioso Premio Ciudadano Global

LONDRES, Nov. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- El Honorable Mohamed Nasheed, activista pionero de los derechos humanos y defensor de la acción por el clima, expresidente de las Maldivas y actual secretario general del Climate Vulnerable Forum (Foro de Vulnerabilidad Climática), ha sido galardonado con el Global Citizen Award (Premio Ciudadano Global) de 2024. Este homenaje anual, presentado por la empresa líder en asesoramiento sobre residencia y ciudadanía internacionales Henley & Partners en colaboración con la organización humanitaria suiza sin ánimo de lucro Andan Foundation, reconoce su impactante liderazgo en la promoción de los derechos humanos y la resiliencia climática a escala mundial.

El prestigioso galardón, que distingue a las personas que demuestran un valor y un compromiso excepcionales para mejorar y apoyar a la comunidad mundial, se entregó en una recepción de gala durante la 18.a Global Citizenship Conference (Conferencia sobre Ciudadanía Global) anual celebrada en Singapur, que reunió a presidentes y primeros ministros, otros ministros y altos funcionarios del gobierno y destacados académicos, así como a asesores de clientes privados y profesionales de la gestión de patrimonios de primer nivel.

El presidente Nasheed recibió el Premio Ciudadano Global por su inquebrantable compromiso con la sostenibilidad medioambiental y las causas humanitarias, en particular la defensa de la resiliencia climática de los países vulnerables. Desde que accedió al cargo de primer presidente de las Maldivas elegido democráticamente, ha desempeñado un papel decisivo en la lucha contra la crisis climática mundial. En su cargo actual de secretario general del Foro de Vulnerabilidad Climática, que representa a 70 países, dirige una amplia labor de sensibilización. Ha defendido las energías renovables y dirigido proyectos de resiliencia climática en las Maldivas y a escala internacional. Sus iniciativas han influido de forma significativa en la política climática mundial, sobre todo en el caso de las naciones vulnerables más expuestas a los efectos del cambio climático, mejorando la vida de millones de personas en todo el mundo.

El presidente de Henley & Partners y fundador de la Andan Foundation, Dr. Christian H. Kaelin, destacó el merecido reconocimiento de Nasheed. “La dedicación del presidente Nasheed a la labor humanitaria y a la acción climática en favor de las comunidades vulnerables es verdaderamente extraordinaria. Como firme defensor de nuestro planeta y de sus poblaciones más expuestas, ha impulsado el llamamiento urgente a la resiliencia climática y la equidad social en todo el mundo. Nasheed personifica el espíritu de la ciudadanía global, salvando las diferencias y defendiendo un futuro sostenible para los más vulnerables. Nos sentimos honrados de reconocer a un líder cuya visión trasciende fronteras y generaciones.”

El proceso de selección del Premio Ciudadano Global se basa en una decisión mayoritaria del Comité del Premio Ciudadano Global. El premio en sí consiste en una medalla escultórica diseñada a medida por el destacado artista italiano Antonio Nocera, un certificado de premio firmado por el presidente del Comité del Premio Ciudadano Global y un premio monetario de 20 000 dólares, que se destina a apoyar los esfuerzos humanitarios de la persona premiada. Además, Henley & Partners se compromete a trabajar estrechamente con el premiado durante un periodo de un año, dando a conocer su trabajo y apoyándolo a través de la red de la empresa con más de 60 oficinas en todo el mundo.

Desde su creación, el Premio Ciudadano Global ha honrado a muchas personas destacadas. El primer galardonado fue el empresario alemán Harald Höppner, quien creó el proyecto de ayuda humanitaria a los refugiados Sea-Watch. Otros destinatarios anteriores son el Dr. Imtiaz Sooliman, fundador de la Fundación Gift of the Givers, la organización de ayuda en casos de desastre más grande de África, y Monique Morrow, cofundadora de The Humanized Internet, un proyecto de identidad digital que tiene como objetivo llevar esperanza a los aproximadamente 1100 millones de personas en el mundo que no pueden demostrar su identidad legal. Diep Vuong, cofundadora y presidenta de la Pacific Links Foundation, recibió el premio por su trabajo en el sudeste asiático, haciendo campaña por los derechos de las personas esclavizadas por la trata de personas, y el Prof. Dr. Padraig O'Malley recibió su Premio Ciudadano Global en reconocimiento a sus esfuerzos en la resolución de conflictos y la reconciliación en Irak, Irlanda del Norte y Sudáfrica. El año pasado, el premio recayó en el humanitario, filántropo y fundador de la Fundación Future Prowess para huérfanos y niños desfavorecidos, Zannah Bukar Mustapha, por su decisivo papel como mediador en la liberación de más de 100 niñas de la escuela de Chibok que fueron secuestradas por el grupo insurgente islámico Boko Haram en Nigeria en abril de 2014, dando lugar a la campaña internacional #BringBackOurGirls.

En agradecimiento a Henley & Partners y a la Fundación Andan por el reconocimiento de su labor, Nasheed afirmó: “Me siento profundamente honrado de aceptar este premio, que subraya nuestro compromiso colectivo de hacer frente a la crisis climática y proteger a quienes corren mayores riesgos. El verdadero cambio comienza con la unidad y, juntos, nuestra solidaridad humana puede superar los retos que conforman nuestro futuro.”

